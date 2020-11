Ce trebuie și ce nu trebuie? „Growing Up”, un an de la premieră

Se împlinește un an de când la Centrul de Teatru Educațional Replika a avut loc premiera spectacolului „Growing Up”, o producție Art Revolution, text și regie Ozana Nicolau, cu Ilinca Manolache și Mihaela Rădescu în distribuție. Un spectacol despre alegeri impuse versus ce ne dorim cu adevărat, într-o explorare a celei mai importante relații pe care o avem în această lume: cea cu noi înșine. După șase reprezentații pe scenă, spectacolul și-a continuat traseul pe scena digitală și în liceele din București.

Joi, 12 noiembrie, de la ora 19:00, „Growing Up” va fi disponibil online, pe pagina Facebook de eveniment Growing Up, un an de la premieră, gratuit, pe baza unei rezervări la adresa artrev.ro@gmail.com. Piesa s-a jucat până în martie 2020 în sala de la Centrul de Teatru Educațional Replika, ce are 64 de locuri. Așadar, vor primi cod de acces primele 64 de e-mail-uri.

Ilinca Manolache și Mihaela Rădescu

„Growing Up” are ca sursă de pornire informațiile publicate în achetele Rise Project și Inclusiv de jurnalistul Victor Ilie, despre corupția din sistemul medical românesc. Spectacolul explorează impactul pe care încălcarea legii prin dare și luare de mită ca practică normalizată îl are asupra deminității umane.

În mai 2003, un corporatist dintr-o companie Big Pharma aterizează pe Otopeni cu o valiză care conține 140.000 euro bani gheață. Sunt bani pe care colegii lui urmează să îi ofere medicilor ca șpagă pentru a prescrie anumite medicamente. Așa începe investigația Inclusiv și tot de aici pornește și povestea spectacolului – unul dintre colegii care ar trebui să ofere mită este Alexandra, o tânără care chestionează practicile imorale pe care șefii i le impun cu seninătate și care, în încercarea de a găsi o soluție la problema profesională și socială în care este implicată, se descoperă pe sine.

Plecând de la situația Alexandrei, Art Revolution organizează ateliere și dezbateri cu elevii și profesorii din 4 licee din București: Colegiul Tehnic De Industrie Alimentara „Dumitru Moțoc", Colegiul Tehnic „Carol I”, Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon", Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Desfășurate online și ghidate de Cezara Grama, coordonatoarea de proiecte pentru tineri din cadrul Expert Forum. Atelierele au ca teme de dezbatere drepturile și libertățile pe care le avem, granița dintre ilegal și imoral și cum se pot sancționa comportamentele din zona gri a imoralității.

Alături de ateliere din București, Art Revolution organizează ateliere și în Școala nr 2 din Jilava, Liceul Teoretic Traian Lalescu din Brănești, în colaborare cu Teach for Romania și Tineri pentru Tineri. Atelierele au ca temă comportamentul responsabil în contextul educației pentru sănătate.

Ilinca Manolache și Mihaela Rădescu în Growing Up

Growing Up

Cu: Ilinca Manolache și Mihaela Radescu

Text și regie: Ozana Nicolau

Mișcare: Carmen Cotofana

Muzica: Diana Miron

Light Design: Radu Apostol

Animație: Laura Pop

Foto: Bogdan Dincă

Grafică: Ana Alexandra Blidaru

Durata: 1h

Recomandat +15 ani

O producție Art Revolution, în colaborare cu Centrul Replika, co-finantată de AFCN.