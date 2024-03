De 8 Martie, un weekend pentru tine

Bani, timp și alți demoni

Teatrul Apropo , București

Vineri, 8 martie, ora 19:30

Ramona și Mircea sunt absolvenți de Litere. Andra este fotomodel.

Nick are bani. Mircea visează să devină scriitor.

Ramona vrea siguranță financiară. Andra este iubita lui Nick.

Ramona și Mircea sunt căsătoriți de opt ani. Toți sunt la all-inclusive în Bulgaria, pe marginea unei piscine. Nick are o idee. Fixă. Ramona are și ea o idee. Ce-o să iasă din asta?

”Bani, timp și alți demoni” este o comedie a timpului nostru. Spectacolul pune in discuție următoarea situație: cum putem să avem și BANI și TIMP la un loc? Răspunsul nu este atât de simplu, dar îl puteți afla de la Ramona...

Cu: Teodora Daiana Păcurar, Andreea Tănase, Andrei Bibire, George Rotaru

Scenografie: Nairam (Marian Vasii)

Muzică: Alexandru Suciu

Regie: Radu Popescu

Novecento de Alessandro Baricco

Novecento

Teatrul Apropo , București

Sâmbătă, 9 martie, ora 19:00

Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. Pianistul de geniu care, dincolo de bordul vasului Virginian, nu există. Dar muzica lui? Muzica lui nu există înainte de a începe să o cânte el și încetează să mai existe după ce termină. Dar, când o cântă, povestește acolo despre toate frumusețile unor lumi pe care nu le-a văzut cu ochii lui, ci doar citind oamenii și tot ce poartă în ei: locuri, zgomote, mirosuri, țara lor, povestea lor.

Novecento care nu va coborî vreodată de pe vasul transatlantic pe care s-a născut, va cânta doar “cu oceanul sub fund” și va avea o singură curiozitate legată de țărm: aceea de a vedea cum se simte oceanul de pe uscat.

Dacă ați citit piesa lui Baricco, este un motiv în plus să vedeți spectacolul. Dacă ați văzut filmul lui Tornatore, "The Legend of 1900", este un motiv în plus să vedeți spectacolul. Dacă sunteți la fel de fermecați ca și noi de actorul Vlad Udrescu, dublu nominalizat la Premiile UNITER, este un motiv în plus să vedeți spectacolul. Dacă i-ați ascultat măcar o dată, la Green Hours, Festivalul de Jazz de la Sibiu, Jazz in Cave, Jazz at Bran Castle pe Ștefan Stoianovici sau pe Sergiu Bivol, este un motiv în plus să vedeți spectacolul.

Medeea: Furie

Teatrul Apropo , București

Duminică, 10 martie, ora 19:00

Nominalizare la Premiul Concursului Național de Dramaturgie FEST-FDR, Timișoara, 2021

Ce înseamnă să fii „un părinte bun”? Cum gestionăm tensiunile care se nasc între viața personală de adult și sacrificiile presupuse de creșterea copiilor? Cât de rațional poate fi omul în fața emoțiilor sale?

Distributie:

Valentina Zaharia - MEDEEA

Denis Hanganu - Iason

Lucian Pavel - Kreon

Sidonia Doica - Andreea

Fulvia Folosea - Glauke

Scenografie: Diana Miroșu

Muzică: Adrian Piciorea

Mișcare scenică: Teodora Tudose

Multimedia: Diana Butnaru

Regie: Radu Popescu

Text: Radu Popescu

„Medeea mea e Teatru și e Viață."

Dăm o petrecere la care nici tu, nici Medeea nu ați fost invitați. Este majoratul lui Glauke, fiica conducătorului cetății. Dar poate că există o cale să participăm sau poată măcar să privim puțin pe gaura cheii...

Spectacolul ”Medeea: Furie” reinterpretează mitul antic și chestionează subiectele omului contemporan legate de statutul social și viața de familie. Cât de departe ar putea merge gelozia și cât de rațional poate fi omul în fața emoțiilor sale? Până unde pot fi implicații copiii în certurile de familie?

Autorul despre spectacol: MEDEEA: FURIE este în primul rând despre relațiile de astăzi dintre părinți și copii, puse în contextul mitului antic, dar filtrate prin ideile pe care le- am avut, sentimentele variate care s-au născut într-o formă sau alta din experiența mea personală de tată a patru copii.

La începutul procesului de creație a piesei, care s-a întins pe mai bine de un an de zile, eram hotărât să o ”rup” cu contextul ”prăfuit” al vechilor istorii și să scriu un text adus cât mai mult în contemporan. Doar că pe parcurs, mai ales în etapa de repetiție, mi-am dat seama că Povestea (”un rege avea o fată care s-a îndrăgostit de un Făt Frumos”) adaugă multă culoare, substanță și chiar umor – punând în mod paradoxal mai bine în evidență conflictul modern.

Valentina Zaharia (Medeea): „Am jucat și am scris pentru teatru, de la Point Éphémère à Paris până la Mall-ul din Râmnicu-Vâlcea, via Festivalul Shakespeare din Craiova. Pentru ca Medeea.Furie a lui Radu Popescu să prindă viață a contat tot. Toată experiența profesională s-a distilat în repetiții intense, contracronometru, s-a combinat cu dragostea recent renăscută pentru arta mea si câteva din coșmarurile mele recurente. Și s-a aprins de la Ceva din privirea complice a lui Denis #iasonalmeu Hanganu. Să veniți să vedeți acel Ceva! Medeea mea e Teatru și e Viață.”

Festivaluri:

Spectacol selectat în Festivalul Național de Teatru, ediția 32, 2022

Spectacol selectat în Festivalul Undercloud, 2023

Text Nominalizat la Premiul Concursului Național de Dramaturgie FEST-FDR, Timișoara, 2021

Nominalizat la categoria Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută, la Gala Premiilor UNITER, 2023