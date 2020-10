Evenimentele din cadrul #FITSonline, redifuzate într-un nou format: timp de patru zile pe săptămână

Spectacolele de teatru și dans, concertele și conferințele speciale revin pe site-ul #FITSonline, într-un nou format de difuzare. Începând cu data de 3 octombrie, FITS online propune în fiecare săptămână, de sâmbătă până marți, o selecție vastă de evenimente găzduite de ediția online a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2020. Printre vedetele lunii octombrie se numără: Sasha Waltz, Lev Dodin, Angela Gheorghiu, Pippo Delbono, Luk Perceval, Jesús Carmona, Jan Lauwers și Gigi Căciuleanu. Toate evenimentele sunt difuzate gratuit, exclusiv pe site-ul www.sibfest.ro/fits-online.

„Așa cum am promis, până în luna decembrie, oferim publicului șansa de a revedea spectacolele difuzate în cadrul ediției speciale online a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, spectacole care s-au bucurat de aprecierea publicului în timpul celor zece zile de festival. Venim cu o abordare nouă a programului redifuzărilor; astfel, spectacolele vor putea fi vizionate pe site-ul FITS online timp de patru zile pe săptămână, respectiv în fiecare sâmbătă, duminică, luni și marți. Alături de programul oferit de FITS, publicul din Sibiu și de pretutindeni se poate bucura de prezența online a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, cu cele trei seri de intervenții artistice ale actorilor sibieni, reunite în cadrul programului „Actori.SB.Online – Daruri teatrale”, în fiecare duminică, luni și marți, atât în limba română, cât și în limba germană. Totodată, în fiecare miercuri, joi și vineri, oferim un program bogat de spectacole, filmate în condiții high-definition, pe TNRS – Scena Digitală. De asemenea, Sala Mare a TNRS și Fabrica de Cultura s-au redeschis pentru spectatorii noștri care vor putea vedea, pe lângă spectacole consacrate, cele mai recente producții ale scenei noastre. Ne bucurăm să putem oferi publicului de pretutindeni, acest cadou unic.” Constantin Chiriac, Președinte FITS

PROGRAM FITS ONLINE

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2020

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU SASHA WALTZ

Sâmbătă, 3 octombrie 2020 / Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, ora 17:00

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză; Traducere în limba română

FRAȚI ȘI SURORI – Partea I

BROTHERS AND SISTERS – Part one

Sâmbătă, 3 octombrie 2020 / Luni, 16 noiembrie 2020, ora 19:00

De: Fyodor Abramov; Regia: Lev Dodin

Maly Drama Theatre - Theatre of Europe

RUS/teatru/2h30min

Spectacol în limba rusă; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

FRAȚI ȘI SURORI – Partea II

BROTHERS AND SISTERS – Part two

Sâmbătă, 3 octombrie 2020 / Luni, 16 noiembrie 2020, ora 21:30

De: Fyodor Abramov; Regia: Lev Dodin

Maly Drama Theatre - Theatre of Europe

RUS/teatru/2h54min

Spectacol în limba rusă ; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU ÎN DIALOG CU ANGELA GHEORGHIU

Duminică, 4 octombrie 2020 / Duminică, 15 noiembrie 2020, ora 17:00

ROU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba română; Traducere în limba engleză

DUPĂ BĂTĂLIE

AFTER THE BATTLE

Duminică, 4 octombrie 2020 / Marți, 17 noiembrie 2020, ora 19:00

Un spectacol de: Pippo Delbono

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Pippo Delbono Company

ITA/teatru/1h51min

Spectacol în limba italiană; Traducere în limbile engleză și română

MEMORANDUM

Duminică, 4 octombrie 2020 / Marți, 17 noiembrie 2020, ora 21:00

Coregrafia: Amir Kolben

Kolben Dance Company

ISR/dans/1h

Nerecomandat celor sub 12 ani

CARACTERE

THE CHARACTER

Luni, 5 octombrie 2020 / Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, ora 19:00

Scris și regizat de: Hideki Noda

Tokyo Metropolitan Theatre

JPN/teatru/2h10min

Spectacol în limba japoneză; Traducere în limbile engleză și română

INTER_RUPTED

Luni, 5 octombrie 2020 / Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, ora 21:30

Coregrafia: Aditi Mangaldas

Aditi Mangaldas Dance Company – The Drishtikon Dance Foundation

IND/dans/1h5min

MUZICĂ FADO

Luni, 5 octombrie 2020, ora 22:35 / Marți, 17 noiembrie 2020, ora 22:00

Cláudia Duarte, João Farinha & Fado ao Centro na Casa de Música, Cristiana Águas

PRT/muzică/10min

ADRIANA LECOUVREUR

Marți, 6 octombrie 2020 / Duminică, 22 noiembrie 2020, ora 19:00

Muzica: Francesco Cilea; Libret: Arturo Colautti ; Regia: David McVicar; Film: François Roussillon

The Royal Opera House

GBR/operă/2h26min

Spectacol în limba italiană; Traducere în limbile engleză și română

VICE VERSA

Marți, 6 octombrie 2020, ora 21:30 / Luni, 23 noiembrie 2020, ora 22:45

Coregrafia: Nicole Mossoux și Patrick Bonté

Compagnie Mossoux-Bonté

BEL/dans/18min

Nerecomandat celor sub 14 ani

PAZNICUL TEMPLULUI

LE GARDIEN DU TEMPLE

Vineri, 9 octombrie 2020, ora 22:00 / Duminică, 22 noiembrie 2020, ora 21:30

Film realizat de Xbo Films după un spectacol al companiei La Machine

Regia: Dominique Deluze & Sylvain Luini

FRA/stradă/35min

Spectacol în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU ÎN DIALOG CU DENIS O’HARE

Sâmbătă, 10 octombrie 2020 / Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, ora 17:00

USA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză; Traducere în limba română

SINGUR ÎN BERLIN – Partea I

ALONE IN BERLIN – Part I

Sâmbătă, 10 octombrie 2020 / Luni, 23 noiembrie 2020, ora 19:00

De: Hans Fallada; Regia: Luk Perceval

Thalia Theater Hamburg

DEU/teatru/2h

Spectacol în limba germană; Traducere în limbile engleză și română

SINGUR ÎN BERLIN – Partea II

ALONE IN BERLIN – Part II

Sâmbătă, 10 octombrie 2020 / Luni, 23 noiembrie 2020, ora 21:00

De: Hans Fallada; Regia: Luk Perceval

Thalia Theater Hamburg

DEU/teatru/1h37min

Spectacol în limba germană; Traducere în limbile engleză și română

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU EMMANUEL DEMARCY MOTA

Duminică, 11 octombrie 2020 / Duminică, 22 noiembrie 2020, ora 17:00

FRA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

KÖRPER

Duminică, 11 octombrie 2020 / Marți, 24 noiembrie 2020, ora 19:00

Coregrafia: Sasha Waltz

Sasha Waltz & Guests

DEU/dans/59min

Nerecomandat celor sub 18 ani

BEȚIE

THE DRUNKS

Duminică, 11 octombrie 2020 / Marți, 24 noiembrie 2020, ora 20:00

De: Ivan Viripajev; Regia: Radu Afrim

Teatrul Naţional Târgu-Mureş – Compania „Tompa Miklós”

ROU/teatru/3h15min

Spectacol în limba maghiară; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 18 ani

METAMORFOZA

METAMORPHOSIS

Luni, 12 octombrie 2020 / Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, ora 19:00

De: Franz Kafka; Regia: Wu Hsing-Kuo

Contemporary Legend Theatre

CHN-TWN/teatru/1h47min

Spectacol în limba chineză; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat sub 7 ani

HORS-CHAMP

Luni, 12 octombrie 2020 / Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, ora 21:00

Coregrafia : Michèle Noiret

Compagnie Michèle Noiret

BEL/dans/1h27min

AM IUBIT ȘI-AM SĂ IUBESC & CIULEANDRA

I HAVE LOVED AND WILL LOVE & CIULEANDRA

Luni, 12 octombrie 2020, ora 22:30 / Luni, 30 noiembrie 2020, ora 22:00

Un spectacol de: Adrian Naidin

Adrian Naidin Quartet

ROU/muzică/13min

8CHO, AERIAL TANGO

Marți, 13 octombrie 2020 / Duminică, 29 noiembrie 2020, ora 19:00

Coregrafia: Brenda Angiel

Brenda Angiel Aerial Dance Company

ARG/dans/55min

FAMILIA TOT

THE TOTH FAMILY

Marți, 13 octombrie 2020 / Duminică, 29 noiembrie 2020, ora 20:00

De: István Örkény; Regia: Alexandru Cozub

Teatrul Național „Mihai Eminescu”

MLD/teatru/2h26min

Spectacol în limba română; Traducere în limba engleză

DOMINOES

Marți, 13 octombrie 2020 / Duminică, 29 noiembrie 2020, ora 22:30

După un concept al lui Julian Maynard Smith

Station House Opera

GBR/stradă/8min

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU PIPPO DELBONO

Sâmbătă, 17 octombrie 2020 / Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, ora 17:00

ITA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

AMATØR

Sâmbătă, 17 octombrie 2020 / Luni, 30 noiembrie 2020, ora 19:00

Coregrafia: Jesús Carmona

Compañía de Flamenco Jesús Carmona

ESP/dans/1h25min

CERERE ÎN CĂSĂTORIE

A MARRIAGE PROPOSAL

Sâmbătă, 17 octombrie 2020 / Luni, 30 noiembrie 2020, ora 20:30

De: A.P. Cehov; Regia: Alexandru Grecu

Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”

MLD/teatru/1h22min

Spectacol în limba română; Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 14 ani

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU PETER STEIN

Duminică, 18 octombrie 2020 / Duminică, 29 noiembrie 2020, ora 17:00

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

POETUL ORB

THE BLIND POET

Duminică, 18 octombrie 2020 / Marți, 1 decembrie 2020, ora 19:00

Un spectacol de: Jan Lauwers

Jan Lauwers & Needcompany

BEL/teatru/2h10min

Spectacol în limbile arabă, engleză, olandeză, franceză, norvegiană și arabă tunisiană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 14 ani

BOYS DON’T CRY

Duminică, 18 octombrie 2020 / Marți, 1 decembrie 2020, ora 21:30

Coregrafia: Hervé Koubi - Fayçal Hamlat

Compagnie Hervé Koubi

FRA/dans/53min

Spectacol în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

UR-HAMLET

Luni, 19 octombrie 2020 / Sâmbătă, 5 decembrie 2020, ora 19:00

Inspirat de: Saxo Grammaticus; Regia: Eugenio Barba; Film: Claudio Coloberti

Odin Teatret – Theatrum Mundi

DNK/teatru/52min

Spectacol în limba engleză; Traducere în limba română

LE BAL DES ANGES

Luni, 19 octombrie 2020, ora 20:00 /Marți, 1 decembrie 2020, ora 22:30

Un spectacol de: Delphine Dartus & Hervé Perrin

Cie Bilbobasso

FRA/stradă/55min

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

Luni, 19 octombrie 2020, ora 21:00 / Sâmbătă, 5 decembrie 2020, ora 20:00

De: William Shakespeare; Regia: Chris White

National Center for the Performing Arts – China

CHN/teatru/1h58min

Spectacol în limba chineză; Traducere în limbile engleză și română

TRAGICOMEDY

Marți, 20 octombrie 2020 / Duminică, 6 decembrie, ora 19:00

Coregrafia: Gigi Căciuleanu

Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

ROU/dans/1h10min

ÎN TIMP CE PRIVEAM TAVANUL, AM ZĂRIT CERUL

I WAS LOOKING AT THE CEILING, AND THEN I SAW THE SKY

Marți, 20 octombrie 2020 / Duminică, 6 decembrie, ora 20:15

Muzica: John Adams; Libret: June Jordan; Regia: Eugen Jebeleanu; Dirijor: Vincent Renaud

Opéra de Lyon

FRA/operă/1h55min

Spectacol în limba engleză; Traducere în limba română

Nerecomandat celor sub 16 ani

THE CURIOUS WORLD OF CIA LA TAL

Marți, 20 octombrie 2020, ora 22:15 / Marți, 8 decembrie 2020, ora 22:30

Un spectacol-colaj de: Cia La Tal

Cia La Tal

ESP/stradă/13min

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU LUK PERCEVAL

Sâmbătă, 24 octombrie 2020 / Sâmbătă, 5 decembrie 2020, ora 17:00

BEL/conferințe speciale/1h

Conferință în limbile franceză și engleză; Traducere în limba română

CORIOLAN ȘI DU LINIANG – Partea I

CORIOLANUS AND DU LINIANG – Part one

Sâmbătă, 24 octombrie 2020 / Luni, 7 decembrie 2020, ora 19:00

Inspirat de: William Shakespeare & Tang Xianzu; Regia: Guo Xiaonan

Baiyue Culture Creative – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Hangzhou

CHN/operă/1h41min

Spectacol în limba chineză; Traducere în limbile engleză și română

CORIOLAN ȘI DU LINIANG – Partea II

CORIOLANUS AND DU LINIANG – Part two

Sâmbătă, 24 octombrie 2020 / Luni, 7 decembrie 2020, ora 21:00

Inspirat de: William Shakespeare& Tang Xianzu; Regia: Guo Xiaonan

Baiyue Culture Creative – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Hangzhou

CHN/operă/1h27min

Spectacol în limba chineză; Traducere în limbile engleză și română

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU KRZYSZTOF WARLIKOWSKI

Duminică, 25 octombrie 2020 / Duminică, 6 decembrie 2020, ora 17:00

POL/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

RICHARD AL III-LEA

RICHARD III

Duminică, 25 octombrie 2020 / Marți, 8 decembrie 2020, ora 19:00

De: William Shakespeare; Regia: Silviu Purcărete

Tokyo Metropolitan Theatre

JPN/teatru/2h18min

Spectacol în limba japoneză; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 12 ani

NEO DERVISH

Duminică, 25 octombrie 2020 / Marți, 8 decembrie 2020, ora 21 :30

Un spectacol de: Ziya Azazi

Ziya Azazi

AUT-TUR/dans/1h

PARADISUL

PARADISE

Luni, 26 octombrie 2020 / Sâmbătă, 12 decembrie 2020, ora 19 :00

Bazat pe „Divina Comedie” de Dante Alighieri; Regia: Eimuntas Nekrošius

Meno Fortas Theatre

LIT/teatru/1h17min

Spectacol în limba lituaniană; Traducere în limbile engleză și română

DUST&LIGHT

Luni, 26 octombrie 2020 / Sâmbătă, 12 decembrie 2020, ora 20:30

Coregrafia: Alonzo King

Alonzo King Lines Ballet

USA/film/48min

THE FRAGRANCE OF TIME

Luni, 26 octombrie 2020 / Luni, 28 decembrie 2020, ora 21:30

Regia: Jerzy Zoń

Teatr KTO

POL/stradă/50min

ÎN MREJELE NOPȚII

THE GROUND SPIDER

Marți, 27 octombrie 2020 / Duminică, 13 decembrie 2020, ora 19 :00

Un spectacol de: Yamamoto Noh Theatre

Yamamoto Noh Theatre

JPN/teatru/47min

Spectacol în limba japoneză; Traducere în limbile engleză și română

4 WOMEN 4

Marți, 27 octombrie 2020 / Duminică, 13 decembrie 2020, ora 20:00

Coregrafia: Manuel Ramírez

Manuel Ramírez Flamenco Ballet

ESP/dans /1h14min

MOBY DICK

Marți, 27 octombrie 2020, ora 21:15 / Marți, 15 decembrie 2020, ora 21:45

De: Herman Melville; Film realizat după un spectacol de Stefano Tè; Regia: Raffaele Manco

Teatro dei Venti

ITA/stradă/1h21min

Spectacol în limba italiană; Traducere în limbile engleză și română

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU THOMAS OSTERMEIER

Sâmbătă, 31 octombrie 2020 / Sâmbătă, 12 decembrie 2020, ora 17:00

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză; Traducere în limba română

BAL MASCAT

MASQUERADE

Sâmbătă, 31 octombrie 2020 / Luni, 14 decembrie 2020, ora 19:00

De: Mihail Lermontov; Regia: Rimas Tuminas

Vakhtangov State Academic Theatre of Russia

RUS/teatru/2h10min

Spectacol în limba rusă; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

WHITE NOISE

Sâmbătă, 31 octombrie 2020, ora 21:10 / Luni, 14 decembrie 2020, ora 21 :15

Coregrafia: Noa Wertheim

Vertigo Dance Company & the Revolution Orchestra

ISR/dans/1h3min

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU AKRAM KHAN

Duminică, 1 noiembrie 2020 / Duminică, 13 decembrie 2020, ora 17:00

GBR/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză; Traducere în limba română

DOMNIȘOARA IULIA

MISS JULIE

Duminică, 1 noiembrie 2020 / Marți, 15 decembrie 2020, ora 19:00

De: August Strindberg; Regia: Thomas Ostermeier

Theatre of Nations – Moscow

RUS/teatru/1h36min

Spectacol în limba rusă; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 18 ani

CARNIVAL OF THE ANIMALS

Duminică, 1 noiembrie 2020 / Marți, 15 decembrie 2020, ora 21 :00

Inspirat de: Camille Saint-Saëns; Un spectacol de: Yaron Lifschitz și Ansamblul Circa

Circa Contemporary Circus

AUS/circ contemporan/44min

Nerecomandat celor sub 3 ani

VICTOR SAU COPIII LA PUTERE

VICTOR, OR POWER TO THE CHILDREN

Luni, 2 noiembrie 2020 / Sâmbătă, 19 decembrie 2020, ora 19:00

De: Roger Vitrac; Regia: Emmanuel Demarcy-Mota

Théâtre de la Ville

FRA/teatru/1h46min

Spectacol în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 12 ani

JUKEBOX

Luni, 2 noiembrie 2020, ora 21:00 / Luni, 21 decembrie 2020, ora 20:30

Un spectacol de: Yves Dagenais și Les Parfaits Inconnus

Les Parfaits Inconnus

CAN/circ contemporan/1h2min

Spectacol în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

R.O.O.M. – RANDOM. ORGAN. ORIENTED. MONSTER.

- Experimental dance series vol.1

Luni, 2 noiembrie 2020, ora 22 :15 / Sâmbătă, 19 decembrie 2020, ora 21:00

Coregrafia: Jo Kanamori

Noism Company Niigata

JPN/dans/43min

TREI SURORI

THREE SISTERS

Marți, 3 noiembrie 2020 / Duminică, 20 decembrie 2020, ora 19:00

De: A.P. Cehov; Regia: Gábor Tompa

Teatrul Maghiar de Stat Cluj

ROU/teatru/2h34min

Spectacol în limba maghiară; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

RADIOUL URII

HATE RADIO

Marți, 3 noiembrie 2020 / Duminică, 20 decembrie 2020, ora 22 :00

Regia: Milo Rau

Milo Rau/IIPM – International Institute of Political Murder

CHE-DEU/film/52min

Film în limbile franceză și germană; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

RĖSPIRE

BREATH

Marți, 3 noiembrie 2020 / Duminică, 20 decembrie 2020, ora 23 :00

Regia: Johanne Humblet

Les filles du renard pâle

FRA/stradă/2min

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU DECLAN DONNELLAN ȘI NICK ORMEROD

Sâmbătă, 7 noiembrie 2020 / Sâmbătă, 19 decembrie 2020, ora 17:00

GBR/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză; Traducere în limba română

LAGRIME DI SAN PIETRO

Sâmbătă, 7 noiembrie 2020 / Luni, 21 decembrie 2020, ora 19:00

De: Orlande de Lassus; Regia: Peter Sellars; Dirijor: Grant Gershon

Los Angeles Master Chorale

USA/muzică/1h15min

DUNAS

Sâmbătă, 7 noiembrie 2020, ora 20 :30 / Luni, 21 decembrie 2020, ora 21:45

Coregrafia: Maria Pagés & Sidi Larbi Cherkaoui

Maria Pagés & Sidi Larbi Cherkaoui

ESP-BEL/dans/1h10min

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU ROBERT WILSON

Duminică, 8 noiembrie 2020 / Duminică, 20 decembrie 2020, ora 17 :00

USA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză; Traducere în limba română

TOBE DE PE DIG

DRUMS ON THE DAM

Duminică, 8 noiembrie 2020 / Marți, 22 decembrie 2020, ora 19 :00

De: Hélène Cixous; Regia: Ariane Mnouchkine

Théâtre du Soleil

FRA/teatru/2h16min

Spectacol în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

DOOMSDAY FLOWER

Duminică, 8 noiembrie 2020 / Marți, 22 decembrie 2020, ora 21 :30

Coregrafia: Andressa Miyazato; Muzica: Jean Jacques Lemêtre

Jean Jacques Lemêtre, Li-Yu You, Andressa Miyazato

CHN-TWN-FRA-BRA/dans/1h10min

MUZICA EXILULUI

SINGING IN EXILE

Luni, 9 noiembrie 2020 / Sâmbătă, 26 decembrie 2020, ora 19:00

Regia: Nathalie Rossetti & Turi Finocchiaro

Aram și Virginia Kerovpyan, Teatr ZAR și Borak Films Company

POL-FRA-BEL/film/1h17min

Film în limbile engleză, franceză, spaniolă și armeană; Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 15 ani

CAÍDA DEL CIELO

Luni, 9 noiembrie 2020 / Sâmbătă, 26 decembrie 2020, ora 20:30

Coregrafia: Rocío Molina

Rocío Molina Company

ESP/dans/1h36min

LITTLE JOY

Luni, 9 noiembrie 2020 / Sâmbătă, 26 decembrie 2020, ora 22 :15

Un spectacol de: Joshua Monten

Joshua Monten Dance Company

CHE/stradă/21min

Nerecomandat celor sub 12 ani

ORA SPANIOLĂ & COPILUL ȘI VRĂJILE

A SPANISH HOUR & THE CHILD AND THE MAGIC SPELLS

Marți, 10 noiembrie 2020 / Duminică, 27 decembrie 2020, ora 19 :00

De: Maurice Ravel; Regia: Gábor Tompa; Dirijor: Selmeczi György

Opera Maghiară Cluj-Napoca

ROU/operă/1h43min

Spectacol în limba franceză; Traducere în limbile engleză și română

KORI KORI

Marți, 10 noiembrie 2020 / Duminică, 27 decembrie 2020, ora 22 :00

Film realizat după un spectacol de Jean-Raymond Jacob; Regia: Philippe Lachambre

Compagnie Oposito

FRA/stradă/58min

MUZICĂ GOSPEL

Marți, 10 noiembrie 2020 / Duminică, 27 decembrie 2020, ora 22 :00

CK Gospel Choir, The Sey Sisters, Birmingham Community Gospel Choir, Gospel Touch Choir

GBR-ESP/Muzică/22min

LIVADA DE VIȘINI

THE CHERRY ORCHARD

Sâmbătă, 14 noiembrie 2020 / Luni, 28 decembrie 2020, ora 19 :00

De: A.P. Cehov; Regia: Lev Erenburg

Nebolshoy Drama Theatre

RUS/teatru/2h23min

Spectacol în limba rusă; Traducere în limbile română și engleză

Nerecomandat celor sub 16 ani

DANCING GRAFFITI – THERE’S ALWAYS A WALL

Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, ora 21:30 / Luni, 14 decembrie 2020, ora 22:20

Un spectacol de: Katalin Lengyel & Szabolcs Tóth-Zs

Bandart Productions

HUN/stradă/22min

Spectacol în limba engleză; Traducere în limba română

Nerecomandat celor sub 16 ani

MESIA

MESSIAH

Duminică, 15 noiembrie 2020 / Marți, 29 decembrie 2020, ora 19:00

De: George Frideric Handel; Adaptare de: Wolfgang A. Mozart; Regia: Robert Wilson; Dirijor: Marc Minkowski

Mozarteum Foundation Salzburg, Salzburg Festival și Théâtre des Champs-Elysées; Compania de producție: Unitel

AUT-FRA-DEU/operă/2h15min

Spectacol în limba germană; Traducere în limbile engleză și română

Spectacol difuzat doar pe teritoriul României

IF AT ALL

Duminică, 15 noiembrie 2020 / Marți, 29 decembrie 2020, ora 21:30

Coregrafia: Rami Be’er

Kibbutz Contemporary Dance Company

ISR/dans /1h3min

SPECTACOL PIROTEHNIC ȘI MULTIMEDIA

PYROTECHNICAL AND MULTIMEDIA SHOW

Duminică, 15 noiembrie 2020 / Marți, 29 decembrie 2020, ora 22:35

Groupe F

FRA/stradă/3min