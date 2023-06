Jurnalul.ro › Cultură › Teatru › Hedwig and the Angry Inch, o productie Teatrul Stela Popescu, New Wave International Theatre Festival, pe 22 iunie Hedwig and the Angry Inch, o productie Teatrul Stela Popescu, New Wave International Theatre Festival, pe 22 iunie

Hedwig and the Angry Inch în regia lui Răzvan Mazilu, producţie a Teatrului Stela Popescu, va participa la New Wave International Theatre Festival, ediția a III-a, care se va desfăşura între 16 şi 24 iunie 2023, organizat de Teatrul de Vest din Reșița.