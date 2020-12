„În afară” - spectacol lectură online în cadrul încheierii celei de-a treia ediții a proiectului european Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond Borders?

Teatrul Odeon prezintă online sâmbătă, 12 decembrie 2020, de la ora 19.00, în cadrul proiectului european Fabulamundi. Playwriting Europe spectacolul lectură „În afară” de Nathalie Fillion, traducerea Ozana Oancea, regia Cristina Giurgea, cu Virginia Rogin, Ruxandra Maniu, Eduard Trifa, Mircea Constantinescu, Dan Bădărău, Sabrina Iașchevici, Gabriel Pintilei, Simona Popescu.

Spectacolul, ultimul realizat în cadrul acestei ediții a proiectului, va fi disponibil gratuit pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon și pe canalul propriu de YouTube până pe 13 decembrie, la miezul nopții.

O familie contemporană, o familie pestriță reconstituită: bunicii, nepoții, respingerile soților despărțiți, încă altoiți în arborele genealogic și un fiu, Jean, manager mediu, centrul acestei constelații, care răspunde nevoilor celorlalți cum poate el mai bine. Însă Jean, în jur de cinzeci și ceva de ani, modest și deprimat, tocmai a schimbat medicii… Cuprins brusc de euforie, dată de un nou antidepresiv, este pe punctul de a vinde toate proprietățile familiei. Pe măsură ce piața globală se prăbușește și investițiile solide ale bunicilor se dizolvă, toată lumea o roagă pe Madeleine, bunica și stâlpul familiei, să se amestece într-o afacere care nu o privește: finanțele fiului ei și să-l readucă pe Jean în fire. Amestecând tonul glumeț cu cel dramatic, intim și politic, piesa „În afară” chestionează relațiile tuturor cu „a avea” și „a fi” și creează portretul a trei generații pierdute într-o țară bogată aflată în criză.

Distribuție

Virginia Rogin

Ruxandra Maniu

Mircea Constantinescu

Eduard Trifa

Dan Bădărău

Sabrina Iașchevici

Gabriel Pintilei

Simona Popescu

Nathalie Fillion este dramaturg, regizor, actriță și își regizează propriile piese. Începând din 2004: „Alex Legrand” (L’Harmattan), aclamată de public și criticii din Paris, a beneficiat de un turneu, „Pling o poveste muzicală” (CDR Lorient), „À l’ouest” / „În afară” ((Actes Sud Papiers) (les Célestins, le Rond-Point, turneu), „Sacré Printemp” / „Primăvara sacră”, concert teatral (creat la Centquatre și în turneu din 2013), „Leçon de choses” / „Lecția lucrurilor” ((CDN Saint-Denis, Limoges, Nancy, Théâtre du Nord), „Trebuie să continue”, piesă de teatru dans, (Montreal, Limoges, La Cartoucherie), „Plus grand que moi” / „Mai mare decât mine” (Théâtre de l’union, La Chartreuse, Festivalul din Avignon 2017). Piesele ei au fost traduse și montate în străinătate, cum ar fi: „Les Descendants” / „Descendenții” (L’Avant-Scène), comisionat de teatrul La Comédie Française, produs în Roma și difuzat pe canalul RAI 3, „À l’ouest” / „În afară” (2011 Premiul Fondation Barrière), tradusă în mai multe limbi, selectată de consiliul artistic al teatrului La Comédie Française, prezentată în Montreal, San Francisco și creată în Marburg (Germania). A scris un libret, „Lady Godiva”, Operă pentru un joc de pinball (Opéra Bastille, Théâtre du Chatelet-Paris). „Spirit”, comedie ocultă din secolul al XXI-lea, susținută de Royal Court Theatre din Londra, prezentată în cadrul Festivalului Jamais din Montreal în 2015 și creată în Franța în 2018. Este membră a Cooperativei de scriere / Coopérative d’écriture și artist asociat la CDN Limoges și la Théâtre du Nord. În iulie 2016, Nathalie Fillion a fost numită Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor de către Ministrul Culturii.

„Atașamentul meu față de dramaturgie vine din modul unic în care se pun în joc și se confruntă o multitudine de puncte de vedere în jurul aceleiași întrebări. Încerc să las complexitatea lumii și a locuitorilor ei să se arate. Pun la îndoială contradicțiile contemporanilor, tensiunile dintre preocupările noastre banale și aspirațiile mărețe, căutarea noastră a unui sens, de la comic la tragic. Creez personaje care sunt libere să lupte cu situațiile conflictuale în care le-am plasat. Aștept epopeea într-o vreme fără eroi şi mă lupt cu modul în care femeile sunt reprezentate, de la scriere până la punerea în scenă. Dialogul, polifonia, încurcăturile se impun și orice număr de teatralități populează fiecare piesă, la fel orice număr de realități există în această lume.”

‌Cristina Giurgea a absolvit UNATC, Facultatea de teatru, secția regie, în 2016 și a debutat în același an la Teatrul Naţional Bucureşti cu spectacolul Eden de O 'Brien, co-producție a UNATC, Teatrul Național București și Ambasada Irlandei în România. Spectacolul a fost rezultatul unei burse acordate anual unui artist „Irish Theatre Bursary” pentru a promova cultura și dramaturgia irlandeză în România. Din 2016 până în 2018 a lucrat ca asistent de regie la spectacolul Coriolanus în regia lui Alexandru Darie la Teatrul Bulandra. În paralel a regizat spectacole pentru copii în teatre independente și de stat din București oferind o atenție aparte spectacolelor dedicate copiilor foarte mici – categoria de vârstă 0-6 ani. În prezent este regizor și consultant artistic din partea Teatrului „Ion Creangă” din București în proiectul european finanțat prin Europa Creativă „Mapping – A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years” împreună cu artiști din 19 țări din întreaga Europă.