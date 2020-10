Lia Bugnar, după închiderea teatrelor: Pentru mine umilitor nu e să port masca, umilitor e să chem oamenii la teatru și dup-aia să le zic să nu mai vină

Regizoarea Lia Bugnar a scris, într-o postare pe Facebook, că persoanele care au militat împotriva măștii au contribuit la creșterea numărului de cazuri înregistrate zilnic. De asemenea, aceasta și-a cerut scuze pentru faptul că este nevoită să anuleze spectacolele, în contextul noilor restricții care s-au introdus în București.



„Presupun că s-a prins toată lumea că nu mai jucăm niciun spectacol nici mâine („Stă să plouă” la Comedie aveam), nici pe 13 octombrie „Fata din curcubeu”, nici pe 14 octombrie „Noi4” (la Bulandra aveam). Nu e voie, e ilegal, practic.”, a scris Lia Bugnar.



De asemenea, aceasta a mai precizat că până în momentul în care „se așează lucrurile” nu va mai anunța spectacole.



„Toată viața am avut oroare de anulat spectacole și am și reușit să n-o fac (chiar și când s-a întâmplat să nu vină un actol la spectacol, tot am găsit o soluție și-am jucat), acum iată că anulăm trei. Nu le anulăm noi, ni le anulează EI, dar esența e aceeași: niște oameni ne-au dedicat timp și bani și noi nu ne-am ținut partea de înțelegere. Îmi pare rău, iertați-ne de data asta!”, a mai scris regizoarea.



În plus, Lia Bugnar s-a arătat revoltată la adresa colegilor săi care au militat pentru nepurtarea măștii și care au afirmat în repetate rânduri că virusul nu există.



„P.S. Altfel, o să preiau ideea din postarea colegului Conovaru, mulțumim celor care au tot zis că virusu' e un rahat în ploaie și că măștile sunt a mai mare umilința. Mulțumim mai ales colegilor care au dat exemplu personal de nepurtare a măștilor și de ironizat reguli de distanțare. Iată, sunt acum mii de cazuri pe zi, fapt la care v-ați adus și voi contribuția voastră, cât o fi fost ea. Pentru mine umilitor nu e să port masca, umilitor e să chem oamenii la teatru și dup-aia să le zic să nu mai vină”, a încheiat Lia Bugnar.



Comitetului pentru Situații de Urgență din București a anunțat, marți, 6 octombrie, o serie de măsuri și restricții, ca urmare a creșterii numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, respectiv: restaurantele și cafenelele se vor închide în interior, se închid teatrele, cinematografele, sălile de spectacole și concerte, iar masca este obligatorie pe o suprafață de 100 de metri în jurul școlilor în intervalul orar 7:45 - 21:15.

Măsurile intră în vigoare începând de miercuri, 7 octombrie, și vor dura cel puțin șapte zile.