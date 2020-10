PREMIERĂ PE ȚARĂ: INSULTAȚI. BELARUS(IA) de Andrei Kureichik

Teatrul Național Iași, alături de poporul din Belarus, în proiectul „Belarus(ia) ̶ Lecturi la nivel mondial” Belarus(sia) Worldwide Reading Project), cu un eveniment excepțional: INSULTAȚI. BELARUS(IA) de Andrei Kureichik luni, de la ora 19:00, la Sala Teatru³, spectacol-lectură în cadrul proiectului LECTURI³.

traducere: Raluca Rădulescu

regie: Radu Ghilaș

distribuție: Călin Chirilă, Haruna Condurache, Doina Deleanu, Mălina Lazăr, Ionuț Cornilă, Dumitru Năstrușnicu, Dumitru Georgescu

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Cunoscutul dramaturgul belarus Andrei Kureichik a participat activ la protestele actuale de la Minsk, fiind membru al Consiliului de coordonare, al cărui obiectiv este organizarea alegerilor libere în Belarus.

Piesa lui Andrei Kureichik, tradusă pentru Teatrul Național Iași de Raluca Rădulescu, face parte din proiectul Belarus(sia) Worldwide Reading Project; din solidaritate cu locuitorii și comunitatea teatrală din Belarus, zeci de teatre din întreaga lume, printre care și Naționalul ieșean, companii, școli, chiar și persoane fizice prezintă în lunile septembrie și octombrie lecturi, înregistrări, filme cu Insultați. Belarus(ia).

„Pe 9 august 2020, președintele belarus Alexander Lukashenko (ultimul dictator al Europei) falsifică alegerile pe care le-a pierdut crezând că va putea să supună o națiune, așa cum a făcut timp de 26 de ani. De fapt, el a declanșat o revoluție, în timp ce poporul belarus s-a revărsat pe străzi pentru a o sprijini pe Svetlana Tikhanovskaya, femeia pe care au ales-o de fapt. De asemenea, l-a enervat și l-a inspirat pe Kureichik, dramaturgul și scenaristul de vârf din Belarus, renumit pentru comediile sale blajine. În timp ce online se posta o cantitate semnificativă de informații ce îndeamnau la proteste, Kureichik a început să scrie o piesă care se bazează, parțial, pe declarațiile făcute de Lukashenko și Tikhanovskaya. Declarațiile lor sunt îmbinate cu replicile a cinci personaje imaginare care verbalizează gândurile care îl năpădeau neîncetat pe Kureichik. Aceste cinci personaje prezintă o imagine de ansamblu asupra societății din Belarus. Viața fiecăruia dintre cele cinci personaje va fi afectată în mod tragic de decizia lui Lukașenko de a înăbuși revoluția prin violență și tortură. Și totuși, piesa scrisă de Andrei Kureichik este atât de puternică și plină de umor, speranță și demnitate.

Kureichik a terminat de scris Insultați. Belarus(ia) pe 9 septembrie. Mi-a trimis textul la 15:13, ora Europei, întrebându-mă dacă pot să-l traduc și să organizez câteva lecturi pentru a face cunoscute evenimentele din Belarus. În decurs de zece minute, am luat legătura cu șase teatre care au spus da, inclusiv New York Theatre Workshop, chiar și fără un scenariu pe care să-l poată citi. Trei zile mai târziu, am terminat traducerea și am prezentat-o la alte zeci de teatre. Începând cu 21 septembrie, 50 de companii din 14 țări participă la Insultate. Belarus (sia) Worldwide Reading Project. Mai multe se vor alătura în curând.”

John Freedman, autor și traducător