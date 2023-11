Sărbătoare pentru improvizație și stand-up comedy: ateliere cu invitați internaționali celebri, spectacole unice și premieră de film cu Doug Stanhope la Just For Fun Comedy Festival

Aflat pentru prima dată în România, celebrul comediant american Doug Stanhope este invitatul special al Podcastului “ Între show-uri “, de la Club 99, pe 15 noiembrie, la ora 20:00. Teo, Vio, Costel și Bordea au pregătit pentru public o ediție specială în limba engleză. Pe 18 noiembrie de la ora 15:00, Club 99 găzduiește Proiecția filmului lui Doug Stanhope “The Road Dog” în premieră națională, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Spectacolele de stand-up comedy încep joi, 16 noiembrie, de la 19:30 cu Stand-up Open Mic la Lloyds Pub, prezentat de Radu Giurcă. În aceeași seară, de la 22:00 are loc mult așteptatul Late Night Roast of Doug Stanhope - cu Don Cooper, Kristine Levine, Gherghe, Greg Brown,, la The Pub Universității (Bd. Regina Elisabeta 9).

Landry, Gabriel Gherghe și Doug Stanhope urcă pe scenă vineri, 17 noiembrie, de la 19:00 la Stand-up Show în Lloyd’s Pub (Str. Colței 16). În deschidere: Fares. La Club 99 are loc vineri, 17 noiembrie, de la ora 22:00 - Stand up show cu MC Don Cooper, Landry, Greg Brown și Doug Stanhope, în deschidere Daniel Haș.

Spectacolul de Stand-up cu Landry, Vlad Barbu și Doug Stanhope, în deschidere Don Cooper, are loc sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 19:00, la Gambrinus (Bd. Regina Elisabeta 38). De la 22:30, sâmbătă, 18 noiembrie, la Club 99 e Stand up show cu MC Greg Brown, Landry, Ioana Luiza și Doug Stanhope. În deschidere: Mukinka.

Programul spectacolelor de improvizație se deschide marți, 14 noiembrie 2023, de la ora 20:00 cu spectacolul fringe IMPROV COMEDY SHOW cu trupa Impro Fly (Sonia Neagoe, Tiberiu Anghelina, Laura Drăgoi, Dana Dincă, Tibi Spătăreanu, Andu Reghină) la Hidden - The Social Space (Str. Doamna Chiajna 26).

Miercuri, 15 noiembrie, de la 19:30, improvizatorii de toate nivelurile și toți cei interesați de improvizație sunt așteptați la Improv Jam (Improteca, Str. Comănița 9). Joi, 16 noiembrie, de la 19:00, rezultatul workshop-ului condus de Kristine Levine se vede la Improteca (Str Comănița 9) în spectacolul Student Improv Showcase – Sketch. Urmează de la 20:00 - Student Improv Showcase – Musical, regizat de Phil Lunn, un spectacol muzical creat pe loc, rezultatul workshop-ului condus de Phil Lunn, și la ora 21:00 Student Improv Showcase – Long-form, regizat de Rahel Otsa, un spectacol de improvizație long form în care joacă participanții de la workshop-ul susținut de celebra improvizatoare în cadrul festivalului. Vineri, 17 noiembrie, de la ora 19:00 are loc Long Form Montage la Improteca (Str Comănița 9), cu: Phil Lunn, Rahel Otsa, Don Cooper, Andrei Bratu și alții - un spectacol Impro Long Form cu traineri invitați și actori rezidenți Improteca. În aceeași locație, de la ora 20:30 se desfășoară Stuck in the Middle with Phil Lunn, un montaj de scene în timpul căruia Phil Lunn va fi constant provocat de alți improvizatori.

Spectacolul Concert pentru vocea mea și chitara ta (Voce și MC: Doina Antohi; Chitară și voce: Vlad Gălățianu) completează programul serii de vineri, 17 noiembrie, de la 21:00, la Teatrul de Artă București. Un format care se bazează pe re-interpretarea unor melodii mai mult sau mai puțin cunoscute și implicarea publicului, emoția principală fiind dragostea pentru muzică, în toate formele ei.

Sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 18:00, Phyllida Sings! Spectacolul regizat de Phil Lunn, va fi prezentat la Improteca. Phyllida vă invită la o sărbătoare a vieții și carierei sale. Își va împărtăși repertoriul de cântece și povești – unice pentru fiecare spectacol. De la pian, va povesti despre aventurile ei amuzante, despre cariera ei incredibilă și despre cele mai personale momente.

Un spectacol în care veți putea vedea actori rezidenți la Improteca (și nu numai) are loc sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 19:30, sub titlul de Classic Short-Form Improv (locația din Str. Comănița 9),

Terasa Ubuntu (Splaiul Unirii 195) găzduiește sâmbătă, 18 noiembrie, de la 20:00, Improv Show ImproMob, un show de comedie improvizat pe loc de echipa ImproMobiștii după propunerile publicului.

Duminică, 19 noiembrie, de la 19:30 are loc Trainer’s Show! - IMPROVIZAȚIE la Improteca (Str. Comănița 9) - un spectacol de comedie creat pe loc de toți trainerii de impro care au susținut workshopuri pe durata festivalului (Phil Lunn, Rahel Otsa, Khristine Levine) alături de actori rezidenți Improteca (Don Cooper, Andrei Bratu, Valentin Hurdubaie) și nu numai.

Just For Fun Comedy Festival include un generos program de workshop-uri de improvizație și stand-up comedy.

Workshop-uri de improvizație

Programul de marți, 14 noiembrie

- “Just shut up!” susținut de Rahel Otsa, de la ora 11:00 la Improteca (locație: Str. Negustori 25), despre modalitățile de a spune povești pe scenă.

- “Intro to musical Improv”/ „Introducere în improvizație muzicală”, susținut de Phil Lunn de la ora 11:00 la Improteca (locație: Str. Comănița 9), despre elementele de bază ale improvizației muzicale.

- „Cum sa creezi personaje”, susținut de Phil Lunn, de la ora 15:00 la Improteca (locație: Str. Comănița 9),

despre trăsăturile de personalitate ce dau viață pe scenă personajelor.

- “Beginning Sketch Comedy Writing and Performing Day 1” cu Kristine Levine, de la ora 15:00 (locație: Str Negustori 25) despre Improv vs Sketch - introducere, jocuri de relaxare și creativitate etc

Programul zilei de miercuri, 15 noiembrie

- „Alegeri îndrăznețe” cu Rahel Otsa, la Improteca, de la ora 11:00. (în locația din Str. Negustori nr. 25), despre alegerile care duc la crearea personajelor și interacțiunilor credibile, în poveștile de pe scenă.

- „Cum să creezi un musical”, partea 1 - cu Phil Lunn, de la ora 11:00 (locație: Str. Comanita nr. 9), despre exersarea de scene și cântece, învățând ce funcționează și adunând totul într-un spectacol.

- ”Ai grijă!” cu Rahel Otsa, de la ora 15:00, la Improteca (locație Str. Negustori 25) despre grija față de partenerul de scenă și secretele colaborării eficiente.

- “Beginning Sketch Comedy Writing and Performing Day 2” - susținut de Kristine Levine, de la ora 15:00 (Locație: Str Negustori 25).

Programul zilei de joi, 16 noiembrie

- „Cum să creezi un musical”, partea 2 cu Phil Lunn,de la ora 11:00 (locație: Str. Comanita nr. 9)

- “Beginning Sketch Comedy Writing and Performing Day 3” - susținut de Kristine Levine, de la ora 11:00 (Locație: Str. Negustori 25).

- “Monologuri” cu Rahel Otsa, de la ora 15:00 (Str. Negustori 25), în care se explorează în ce poate consta un monolog și modul în care partenerii pot răspunde la acesta.

Workshop-uri de stand-up comedy

Marți, 14 noiembrie

- “Stand-up Fundamentals” cu Landry, de la 11:30 la Improteca (Str. Negustori 25), despre scrierea și dezvoltarea materialului nou, stil personal, prezență scenică etc

- “Comedy, Show Business and the Truth” cu Doug Stanhope de la 14:30 la Improteca (Str. Negustori 25).

Miercuri, 15 noiembrie

”Crowd Work” susținut de Landry, de la 14:30 (locația din Str. Negustori 25), despre crearea și menținerea unei conexiuni cu publicul.

Joi, 16 noiembrie 2023

”Mental health as a stand up comedian” susținut de Landry, de la 11:30 la Improteca (Str. Negustori 25). Cum să-ți menții sănătatea mintală ca stand-up comedian. Cum sa faci față momentelor bune și celor mai puțin bune care vin împreună cu stresul acestei industrii.

Evenimente cu acces gratuit: