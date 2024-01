Spectacol de teatru, dedicat poetului Mihai Eminescu, difuzat pe TVR Cultural

Teatru, poezie și muzică în același spectacol

Din distribuţia spectacolului au făcut parte actori ai Teatrului Național, Teatrul Excelsior și Teatrul Coquette, rolul principal fiind interpretat de actorul Marius Bodochi. De asemenea, spectacolul a inclus recitaluri susținute de violonistul Valentin Albeșteanu, soprana Miruna Ionescu, baritonul Marius Nine și pianistul Valentin Cucu.

Marius Bodochi: Nu m-am gândit că îl joc pe Eminescu. Eu când eram student am învățat foarte multe poezii și poeme, chiar și din dramaturgia lui am învățat texte. Mi-a plăcut întotdeauna felul în care scrie Eminescu și este foarte important pentru un actor să încerce să recite Eminescu, să joace în dramaturgia lui pentru că descoperi foarte multe idei, foartă multă profunzime are Eminescu. Lumea se ferește pentru că e un poet romantic și romantismul vezi Doamne nu mai e la modă. Nu, romantismul există în fiecare om, el nu va muri niciodată. M-am gândit că e important să trec prin toate aceste stări prin toate situațiile oferite de poezia lui, de dramaturgia lui, de scrierile lui.

Viața e atât complexă, fiecare om e un univers și fiecare personaj e un om. Și atunci tu ai de jucat de jucat un om și mă gândesc că tu atunci când ai de jucat un rol, mă gândesc la trei lucruri: situația scenică în care este pus personajul, la relațiile lui cu celelalte personaje și la stările prin care trece.