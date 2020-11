Spectacolul Be Ariell F, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru Interferențe, live, online

Spectacolul Be Ariell F, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru Interferențe, programat marți, 24 noiembrie și joi, 26 noiembrie, ora 20.00, se va desfășura live, pe platforma Zoom, numărul participanților fiind de maxim 50 de persoane. Conceptul și regia îi aparțin lui Simon Senn, spectacolul fiind produs de Compagnie Simon Senn.

Simon Senn: Arielle F. Ce poate face acest corp virtual?

„Am cumpărat cu 12 dolari americani, de pe site-ul www.3dscanstore.com, o replică digitală a unui corp feminine”, scria Simon Senn în mai, 2019. „Fișierul conținea o reprezentare statică, fotorealistă, în trei dimensiuni a corpului gol al unei tinere. Am folosit un instrument online gratuit pentru a-i adăuga oase digitale; asta mi-a permis s-o fac să se miște. Cu ajutorul mai multor utilizatori de internet din întreaga lume, pe care i-am cunoscut online, am dezvoltat un sistem imersiv de captare a mişcării. Am cumpărat un set de echipament de realitate virtuală, inclusiv senzori, concepuți pentru a fi folosiți în jocurile video. Am poziționat senzorii pe întregul meu corp, mi-am pus căștile de realitate virtuală și am «devenit» această tânără. Îmi ridic mâinile, le privesc și ele sunt mâinile ei. Mă uit în jos și mintea mea este păcălită să creadă că am corpul unei femei. Toate detaliile acestui corp și ale pielii sunt vizibile. Mă şi surprind gândindu-mă că mi se potrivește. După această experiență tulburătoare, am căutat-o pe rețelele de socializare pe femeia după care s-a făcut modelul, folosind hashtagul #3dscanstore. Am descoperit un selfie pe care îl postase în momentul scanării. Am contactat-o și i-am sugerat să ne întâlnim. Ea a acceptat. M-am dus acasă la ea în Anglia și am filmat întâlnirea noastră. Am decis s-o numim Arielle. Această întâlnire m-a neliniștit, așa că am vizitat un psiholog și am întrebat despre problemele de identitate legate de percepția privind propriul corp. Dismorfia Snapchat, dorința unei persoane de a se transforma chirurgical pentru a semăna cu selfie-urile cu filtre, este astăzi recunoscută drept o afecțiune clinică. De asemenea, am întrebat un avocat despre problemele legale legate de utilizarea acestui corp digital. Discuția cu Arielle a continuat. Am vorbit despre ce ar putea face corpul ei. M-a determinat să fac lucruri pe care nu le-aș fi făcut niciodată fără această nouă imagine corporală, care într-un fel a devenit a mea. Singur pe scenă cu această tehnologie obișnuită de realitate virtuală și instrumentele pe care le-am cumpărat pe tot parcursul proiectului – cu Arielle care mi se alătură prin Facetime și împreună cu cea de-a treia prezență, cea a corpului ei pe care îl mișc – sunt aici pentru a vă spune povestea”, mărturisește Simon Senn, creatorul și regizorul acestui spectacol.

Simon Senn



La prima vedere, creaţiile lui Simon Senn dau uneori impresia unui artist implicat social, care se pronunță împotriva unui anumit tip de nedreptate. Cu toate acestea, opera sa dezvăluie o abordare mai ambiguă. Chiar dacă într-o anumită măsură se bazează în primul rând pe realitate, există întotdeauna un strat de ficțiune care este interpus în creaţiile sale. Simon Senn (născut în 1986) locuiește la Geneva. Este licenţiat în Arte Frumoase la HEAD (Haute école d’art et de design) din Geneva și are o diplomă de master la Goldsmiths College, Londra. Arta vizuală a lui Simon Senn este reprezentată la Galeria Nicola Von Senger din Zürich, iar lucrarea sa L’hôtel des sapins face parte din colecția muzeului Kunsthaus Zürich. A expus la Bienala din Liverpool, la Institutul de Arte Contemporane din Londra și la Kunstmuseum Berna și a câștigat mai multe premii, inclusiv Swiss Performance Art Award, Swiss Art Award și Kiefer Hablitzel Award.

Spectacolul Be Ariell F

Coproducători: Théâtre Vidy-Lausanne; Le Grütli, Centre de production et de diffusion des Arts vivants; Théâtre du Loup

Distribuția și turneele: Théâtre Vidy-Lausanne

Cu sprijinul: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia; Fondation Ernst Göhner; Pour-cent culturel Migros; Porosus

24 noiembrie 20.00 – live, pe platforma Zoom

26 noiembrie 20.00 - live, pe platforma Zoom

Durata: 1h



Spectacol în limba engleză, cu subtitrare în limbile maghiară și română.

Recomandat persoanelor peste 14 ani.