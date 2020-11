Stagiunea CORP este primul proiect colectiv organizat de AREAL | spațiu pentru dezvoltare coregrafică, care-și propune să aducă dansul contemporan mai aproape de publicul larg și care încearcă să relanseze scena de dans contemporan, în prezent puternic afectată de situația sanitară actuală și de efectele pandemiei cu coronavirus. După seria de discuții, spectacole, ateliere și improvizații live de la București și Bușteni prezentate în luna septembrie a acestui an, stagiunea noastră continuă de această dată în mediul online, între 12 și 16 noiembrie 2020.

Stagiunea Corp@Online este organizată în parteneriat cu Tangaj Dance, Teatrelli și Centrul Național al Dansului București și va include un program special cu 3 spectacole de dans contemporan (dintre care o premieră), 4 programe de filme de dans, un jam session cu membrii AREAL difuzat prin live streaming și o conferință online dedicată colaborărilor internaționale, cu participanți din mai multe țări europene.

În deschiderea programului stagiunii, coregrafa Simona Deaconescu prezintă pe 12 noiembrie spectacolul „Daughters”, una din cele mai percutante creații coregrafice ale momentului, pe muzica Monocube (DE/UA) și într-un cadru vizual al unei instalații de televizoare cu tub. Un spectacol despre transformare, cu umor negru, la viteze imposibile. În continuarea serii, puteți viziona programul de filme „Roots and routes shorts special”, o selecție de șapte filme de dans curatoriată de Simona Deaconescu, directoarea artistică BIDFF. Filmele propun viziuni diferite asupra corpului migrator, feminismului și ideii de apartenență identitară, chestionând utopii și distopii contemporane.

Pe 13 noiembrie, Stagiunea CORP continuă cu „Urban Gif Show”, o creație realizată de coregraful Florin Fieroiu la finalul anului 2019. "Un spectacol total”, despre oraș și despre felul în care corpul se manifestă în el. Spectacolul recontextualizează rolul corpului uman, mișcarea și esența într-o înlănțuire de combinații artistice și tehnice unice. Seara continuă cu o serie de trei filme create în cadrul proiectului „înLOCUIT/inHABITED” care abordează și explorează tema (în)locuirii, realizate de artistele Smaranda Găbudeanu, Alice Mureșan și Irinel Anghel. Abordarea de tip cinematografic este potențată de o serie de compoziții sonore experimentale realizate de Vlaicu Golcea, Kinga Ötvös și Irinel Anghel.

Pe 14 noiembrie vă invităm la o conferință online, „Re-thinking dance | new ways of working internationally in dance”, co-organizată în parteneriat cu European Dancehouse Network, precum și la un program special de filme propus de AREAL. De la o serie de manifeste artistice filmate în lipsa unor contexte pentru desfășurarea activității, către folosirea unor spații alternative precum muzeul și natura, programul Corp Filmat își propune să aducă publicul larg mai aproape de scena dansului contemporan din România.

Pe 15 noiembrie, colectivul de artiști AREAL vă invită de la distanță la un jam session de dans contemporan difuzat live pe Facebook, prin care sărbătorim încheierea primului proiect colectiv desfășurat în 2020. Imediat după jam-session, puteți viziona filmul „Un loc în timp/Omnia”, cea mai recentă producție CNDB. Filmat în sala Omnia și realizat de coregrafii berlinezi Jan Burkhardt și Sigal Zouk, filmul invită la o întâlnire cu viitoarea clădire în care Centrul Național al Dansului București își va desfășura activitatea - prin toate fațetele sale: arhitecturală, politico-istorică, prin status quo-ul actual, prin corpurile contemporane ale dansatorilor, care, asemenea spațiului, stochează informație istorică.

În final, în închiderea stagiunii CORP, vă așteptăm la premiera spectacolului „Eighty Five Percent Of What You Remember”, într-o versiune filmată special pentru această perioadă, realizată și interpretată de Cristina Lilienfeld (artist AREAL). Spectacolul chestionează ce înseamnă a trăi/supraviețui în lumea contemporană și cum ne transformă mediul actual comportamentul, corpul, emoționalul, explorând seducția, hipnoza, stranietatea, durerea și limita dintre ceea ce putem vedea și ceea ce ne-am dori să vedem.

Vă invităm să fiți alături de noi și dansul contemporan, din confortul și siguranța propriei locuințe, celebrând corpul, infinitatea potențialului său creativ și libertatea în mișcare. Credem că artiștii și arta dansului au capacitatea de a declanșa noi procese cognitive, emoționale și motrice, cu rol important în transformarea oamenilor și a societății.