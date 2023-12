Jurnalul.ro › Cultură › Teatru › Stagiunea de marți seara. De la Londra la București. Cristiana Achim Stagiunea de marți seara. De la Londra la București. Cristiana Achim

Născută în București, Cristiana Achim este una dintre cele mai căutate pianiste din generația sa. Bursieră a Fundației C. Bechstein, Talent Unlimited si recent câștigătoare a premiului Help Musicians Postgraduate Awards, Cristiana urmează în prezent cursul de Master la Royal College of Music, Londra, alături de mentorul său, Nigel Clayton.