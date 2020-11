Teatrul „Gong” se vede în Argentina

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 19:15 (GMT-3), spectacolul „Aventurile lui Pinocchio”, în cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii și Tineri din Córdoba (Argentina). Producția teatrului sibian va fi difuzată gratuit, pe platforma online fitcordoba.com, cu subtitrare în limba spaniolă.

Agenția de Cultură din Cordoba, prin intermediul Teatro Real, va organiza ediția din acest an a festivalului în perioada 7 – 8 noiembrie, sub forma unui maraton teatral, timp de 48 de ore, fără întrerupere. Programul festivalului reunește peste 40 de evenimente cu artiști din Brazilia, Canada, Chile, Coreea, Croația, Italia, Olanda, Mexic, România, Rusia și Uruguay. Prima ediție a „Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud –FITCórdoba” a fost organizată în 2003, iar acesta este primul an în care programul este prezentat exclusiv online.

„Suntem bucuroși să oferim acest cadou copiilor din America Latină, contribuind la promovarea orașului nostru ca un reper cultural important în lumea teatrului mondial. E o rază de soare pe care o aducem într-o perioadă de mari frământări.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Autorul fermecătoarei cărți pentru copii „Le avventure di Pinocchio” este Carlo Collodi, scriitor și jurnalist italian. Cunoaștem cu toții povestea marionetei lui Geppetto care a prins viață și peripețiile prin care a trecut până a înțeles că trebuie să fie un băiețel cuminte. Pentru toate faptele rele a fost pedepsit, iar pentru cele bune a primit răsplata meritată. Povestea este completată și de greierașul care i-a fost tot timpul un bun sfătuitor, o adevărată „a doua conștiință”, care veghează mereu și asupra copiilor, îndemnându-i să fie buni și ascultători. Acesta este mesajul principal transmis și prin spectacolul Teatrului Gong, pus în scenă încă din anul 2000, în regia semnată de Lilly Krauss-Kalmár. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Jenö Major, Angela Páskuy, Monica Baldea, Claudia Stühler, Adrian Prohaska, Daniela Dragomir, Nicolae Suciu, Gabriela Mitrea și Andrei Hansel. Spectacolul are o durată de aproximativ 60 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani.

*) având în vedere diferențele de fus orar, publicul din România poate accesa spectacolul duminică, 8 noiembrie, ora 00:15 (GMT+2).