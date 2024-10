Teatrul Stela Popescu joacă patru spectacole pe trei scene din Bucureşti, în ultima decadă din octombrie

Mai precis, duminică, 20 octombrie 2024, ora 19.00, la Teatrul Excelsior, Sala Ion Lucian puteţi vedea Hoțul din pendulă de Dario Fo, regia Alexandru Grecu. Marți, 22 octombrie 2024, ora 19.00, la Teatrul Metropolis, Sala Mare este programat Hedwig and The Angry Inch de John Cameron Mitchell și Stephen Trask, regia Răzvan Mazilu (cu Tudor Cucu - Dumitrescu şi Ana – Maria Ivan în rolurile principale). Duminică, 27 octombrie 2024, ora 11.00, la Teatrul Metropolis, Sala Mare copiii şi părinţii sunt invitaţi la Micul prinț de Antoine de Saint Exupery, conceptul și coregrafia Ioana Macarie Iar miercuri, 30 octombrie 2024, ora 19.30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, Cock de Mike Bartlett, regia Tony Adam este propunerea Teatrului Stela Popescu pentru publicul bucureştean.

Actorul Cristian Şofron, directorul Teatrului Stela Popescu, declara nu de mult despre situaţia aparte de „teatru fără sală”: „Fără să ne plângem, nu e deloc ușor. Pentru noi, chiar dacă jucăm la prietenii de la Nottara, să zicem, care sunt la 500-600 metri de noi, spectacolul are regim de deplasare în țară, adică, încărcăm decorul în mașini, montăm și demontăm reflectoare, instalațiile de sunet, la final facem toate procedurile invers, încărcăm iar în mașini și-l depozităm la sediu etc. Iar minunații actori schimbă cabinele, scenele, culisele etc, la fiecare spectacol. Repet, nu ne plângem și încercăm să ne facem treaba cât mai bine, oriunde am juca. Ne bucurăm că mai toți colegii directori de teatre au înțeles situația noastră grea, în legătură cu spațiile de joc și ne-au primit la ei în ”casă”. Mă gândesc cu prietenie la teatrele Nottara, Bulandra, Metropolis, Excelsior, Tănase, ARCUB. Le mulțumim!”

