UNDERCLOUD13 se desfășoară la Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național Grigore Antipa până pe 18 august

Cea de-a 13-a ediție a UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice, primul festival de teatru independent din România, se desfășoară în curtea Muzeului Național al Țăranului Român și în grădina Muzeului Grigore Antipa, respectând toate măsurile și normele în vigoare pentru siguranța spectatorilor.

După o serie de spectacole sold-out, #UNDERCLOUD continua până pe 18 august cu spectacole de teatru independent premiate în edițiile precedente, o secțiune de performance-lectură, spectacole pentru copii, spectacole online și cinema de artă.

Sâmbătă, 15 august, în curtea Muzeului Național al Țăranului Român se vede OMUL PERNĂ (sold-out), urmat de proiecția filmului ”Totul nu va fi bine”, proaspăt premiat la TIFF cu Premiul Fipresci.

Duminica dimineață este dedicată celor mici: Magicianul a pregătit special pentru UNDERCLOUD spectacolul „Cetatea Poveștilor” adresate copiilor între 3 și 14 ani. Seara, cel mai bun actor din 2019, Marian Râlea, va urca pe scenă alături de Dana Rogoz, Ionuț Vișan și Florentina Ţilea în PROOF (sold out).

Pe Oana Pellea o vom putea vedea luni în EFECTUL RAZELOR GAMA ASUPRA CRĂIȚELOR LUNATICE (Premiul Under any Cloud în 2017). În aceeași seară, mai sunt disponibile câteva bilete la spectacolul CUM AM DRESAT UN MELC PE SÂNII TĂI, după un text scris de Matei Vișniec. O întâlnire artistică unică în filigran poetic cu muzică live și proiecții video. Actrița Carla Maria Teaha, muzicienele Mădălina Pavăl și Raluca Stratulat, artistul visual Vlad Lăzărescu și regizoarele Amalia Iorgoiu și Mariana Cămărășan vă dau întâlnire în grădina Muzeului Antipa, de la ora 22:30.

Din seria spectacolelor online, luni, de la 22:00, “Work. No Travel”, spectacolul regizat la Teatrul Replika de Bobi Pricop, îndeamnă la solidarizare cu toți cei care migrează în căutarea unui loc de muncă. Spectacolul, cu Dan Basu (video), Eduard Gabia (muzică) și Alex Călin, Nicoleta Lefter, Katia Pascariu, Alexandru Potocean (actori), scanează fragmente din vieți trăite în nesiguranță și alienare, vieți improvizate care ajung să însemne un singur lucru: bani trimiși acasă pentru familie.

Ultima zi de festival aduce pe scenă spectacolul BASMA CURATĂ, câștigător al Premiului Juriului în 2019, un spectacol de dans contemporan construit pe baza rememorării originii culturale românești, pornind de la elemente specifice de folclor, precum basmele și poveștile tradiționale sau obiceiuri tradiționale românești.

Seara se încheie cu spectacolul-lectură ”Nebunul” - după romanul lui Savatie Baștovoi, cu Antoaneta Cojocaru, în dramatizarea și regia Chris Simion – Mercurian cu suport video semnat Bogdan Botofei. Secțiune susținută de CBRE.

Biletele vor putea fi achiziționate prin 2 metode:

De la Librăriile Humanitas Crețulescu și Humanitas Cișmigiu și de la Muzeul Antipa contactless, cu cardul sau telefonul.

Prin achiziție on-line. Biletele vor fi livrate pe mail și pot fi printate sau accesate din telefon.