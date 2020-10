„Visul unei nopți de vară”, regia Silviu Purcărete, premieră la Tokyo Metropolitan Theatre

Tokyo Metropolitan Theatre a prezentat aseară, premiera spectacolului „Visul unei nopți de vară”, de William Shakespeare, adaptare de Hideki Noda, în regia lui Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar și muzica de Vasile Șirli. Spectacolul va fi prezentat în anul 2021, alături de o altă producție Tokyo Metropolitan Theatre, regizată de Hideki Noda, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Ediția a XXVIII-a a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cu tema „Puterea de a visa”, va avea loc în perioada 11 – 20 iunie 2021.

„Este o mare bucurie pentru noi să putem anunța astăzi, chiar în ziua premierei la Tokyo a spectacolului, unul dintre titlurile importante pe care îl vom oferi publicului anul viitor, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu: „Visul unei nopți de vară”, adaptare a regizorului Hideki Noda, după William Shakespeare, în regia lui Silviu Purcărete. Indiferent cum ne vom întâlni anul viitor, offline sau online, spectacolul va fi unul dintre titlurile de referință din programul FITS. Spectacolul este o creație a echipei artistice ce a scris istorie și la Sibiu: Silviu Purcărete (regie), Dragoș Buhagiar (scenografie) și Vasile Șirli (muzică), un produs artistic pentru care s-a lucrat greu în acest an, pentru care s-a lucrat foarte mult online, de pe mai multe meridiane ale lumii și pe care ne bucurăm să îl putem prezenta și la Sibiu anul viitor. După succesul înregistrat online anul acesta cu spectacolul „Richard al III-lea”, regia Silviu Purcărete, producție Tokyo Metropolitan Theatre, spectacol ce s-a plasat în topul audiențelor online, fiind urmat de „Povestea prințesei deocheate”, regia Silviu Purcărete și „Frați și surori”, regia Lev Dodin, suntem convinși că noua producție a Tokyo Metropolitan Theatre va aduce multă bucurie publicului FITS” Constantin Chiriac, președinte FITS

Silviu Purcărete, născut în 1950, este regizor de teatru, operă şi film. Și-a început cariera artistică în 1974, în București, și a devenit cunoscut foarte repede pentru creațiile excepționale. În 1986 a pus în scenă un spectacol după piesa „Campiello” de Goldoni cu care câștigă Premiul Național pentru Teatru. În perioada 1989-1996 a făcut parte din echipa Teatrului Național din Craiova, unde a pus în scenă producții care au fost apreciate atât pe plan național cât și internațional. În anul 1992 a fost numit director artistic al Teatrului Bulandra din București, iar în anul 1996, a devenit director al Centrului Dramatic din Limoges, Franța, pentru care a produs, printre altele, „Orestia”, „Trei surori” și „Don Juan”. Aici creează și o școală pentru tineri actori. În 2002 înființează propria sa companie teatrală. În 2009, spectacolul „Faust”, pus în scenă la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, a fost punctul de atracție maximă în cadrul Edinburgh International Festival unde Ofelia Popii a fost distinsă cu Premiul Herald Angel pentru interpretarea rolului Mephisto. În 2012, Silviu Purcărete a debutat ca regizor de film cu producția „Undeva la Palilula”. Printre cele mai importante spectacole puse în scenă amintim: „Piticul din grădina de vară” de D.R. Popescu, „Ubu rex” cu scene din „Macbeth” după Alfred Jarry și W. Shakespeare, „Titus Andronicus” de W. Shakespeare, „Phaedra” după Seneca și Euripide, „Danaidele” și „Orestia” ambele după Eschil, „A douăsprezecea noapte”, după W. Shakespeare (Teatrul Național din Craiova), „Faust”, „Călătoriile lui Guliver”, „D`ale carnavalului” (Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu). În afara țării pune în scenă spectacole ca: „La Bohème” de Giacomo Puccini (Essen), „Parsifal” de Richard Wagner (Scottish Opera), „Roberto Devereux” de Gaetano Donizetti (Wiener Staatsoper), „Castor et Polux” de Jean-Philippe Rameau (Opera Bonn). Silviu Purcărete a obţinut numeroase premii și distincții: Premiul criticii și Premiul pentru excelenţă artistică al Fundației Hamada (Festivalul Internațional de la Edinburgh, 1991); Premiul pentru cel mai bun spectacol străin la Festivalul TransAmériques de la Montreal (1993); Peter Brook Prize pentru cea mai bună regie teatrală (1995); Premiul criticii la Festivalul de Teatru de la Dublin (1996); Premiul special al juriului la Festivalul Internațional Shakespeare, Gdansk (2006). Din 2003, Silviu Purcărete e membru cu titlu personal al Uniunii Teatrelor din Europa.

Hideki Noda, laureat cu o stea pe Aleea Celebrităților de la Sibiu

Dramaturg, regizor și actor născut în Nagasaki în 1955. În iulie 2009 a fost numit director artistic al Tokyo Metropolitan Theatre, iar în prezent, predă la Tama Art University. Noda a înființat prima sa companie de teatru, Yume no Yuminsha (Dreaming Bohemian), când încă era student la Universitatea din Tokyo, și a produs multe spectacole apreciate. În 1992, a plecat să studieze la Londra, iar la întoarcere, în 1993, a pus bazele companiei de producție NODA MAP. De atunci, a creat multe spectacole de succes, precum: „Kill”, „Pandora no kane” („Pandora’s Bell”), „Oil”, „Akaoni” („Red Demon”), „THE BEE”, „THE DIVER”, „The Character”, „Egg”, „Gekirin” și „Footprint Princess”. A colaborat cu actorul Kabuki, Nakamura Kanzaburo XVIII, a adaptat piese Kabuki și a regizat producții bazate pe versiuni originale proprii ale unor piese Kabuki, cum ar fi: „Tragedy of Togitatsu”, „Nezumikozo” etc. În plus, Noda se implică activ în producții internaționale, colaborând cu actori britanici, thailandezi și coreeni. A câștigat multe premii importante de teatru în Japonia, inclusiv Premiul Asahi (2009). În octombrie 2009 a fost numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE), iar în iunie 2011 a fost decorat cu Medalia cu panglică purpurie pentru contribuția sa la educație și cultură. A fost în numeroase turnee peste tot în lume.