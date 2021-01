ZIUA ÎN CARE M-AM CĂSĂTORIT CU MINE. Spectacol online la Teatrul Dramaturgilor Români

Teatrul Dramaturgilor Români vă invită să urmăriți în premieră spectacolul „Ziua în care m-am căsătorit cu mine” de Andreea Tănase, în interpretarea Mirelei Zeța, vineri, 8 ianuarie, începând cu ora 20:00, pe canalul YouTube al teatrului.

Spectacolul face parte din proiectul Conectați la cultură. O stagiune online și este bazat pe monodrama omonimă desemnată câștigătoare în concursul de creație teatrală și literară „Distanța”, organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și Biblioteca Metropolitană București.

Piesa propusă de Andreea Tănase este ingenioasă și antrenantă. Tema oferă posibilități teatrale variate și complexe, pentru că personajul aduce în scenă, prin intermediul convenției postărilor pe chat, numeroase alte personaje, invizibile spectatorilor, dar cu individualitate proprie. Acestea dau naștere conflictului și unor linii dramatice secundare prin care se evită orice monotonie. Apare foarte bine conturată ideea că fiecare persoană este un nod într-o rețea de conexiuni electronice, ca un păianjen captiv în propria pânză. O piesă meritorie, dinamică, tensionată.

„Mergeam pe stradă și mi-a venit ideea să scriu la un moment dat ceva despre o persoană care se căsătorește cu sine. Auzisem de această practică și voiam să descopăr ce poate fi în spatele unei idei care pare destul de surprinzătoare și pe care poți foarte ușor să tinzi să o etichetezi. Asta s-a combinat cu o explorare personală a fricilor, nevoilor și dorințelor, în ideea cercetării singurătății sub forma unui ritual care presupune exact opusul. Ideea formei - live pe facebook - a apărut în contextul de lockdown, de atunci am început să caut un alt fel de a scrie ceva ce poate fi teatru, diferit de o montare clasică la scenă. Dincolo de ideea căsătoriei în sine, am vrut să vorbesc despre o relație care mi se pare esențială - relația noastră cu noi înșine. Textul a fost dezvoltat în cadrul Masteratului de Scriere Dramatică de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, cu îndrumarea Alinei Nelega.” – Andreea Tănase