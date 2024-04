Ziua Internațională a Dansului, celebrată împreună de Teatrul de Balet Sibiu și Opera Națională București

La Sibiu, publicul îi va întâlni pe scenă, alături de soliștii baletului sibian și ai Operei Naționale București, pe Ksenia Ovsyanick și Dinu Tamazlacaru, prim soliști ai Baletului de Stat Berlin. Spectacolul de la Sibiu se va dansa cu casa închisă, sâmbătă, 27 aprilie 2024, la Sala Mare a Centrului de Cultural „Ion Besoiu”.

„De șaisprezece ani celebrăm dansul la Sibiu, împreună cu comunitatea tot mai numeroasă cu fiecare an care s-a format în jurul nostru. În acest an, marcăm Ziua Internațională a Dansului cu un dublu eveniment, produs împreună cu Opera Națională București, o gală extraordinară de balet, pe care o vom prezenta și la Sibiu și la București și care va aduce publicului enorm de multă bucurie. Am ales pentru programul acestor evenimente speciale, momente din cele mai frumoase spectacole de balet clasic, dar și momente coregrafice contemporane. Ne bucurăm foarte mult că putem oferi publicului, împreună cu artiștii primei scene lirice a țării, dar și cu invitați excepționali din Berlin, acest regal al dansului.” Ovidiu Dragoman, Manager Teatrul de Balet Sibiu - Casa de Cultură a Municipiului Sibiu



În 1982, Comitetul de Dans al ITI (The International Theatre Institute) a înființat Ziua Internațională a Dansului, care este sărbătorită în fiecare an la 29 aprilie, ziua de naștere a lui Jean-Georges Noverre (1727-1810), creatorul baletului modern. Intenția mesajului Zilei Internaționale a Dansului este de a sărbători dansul, de a ne bucura de universalitatea acestei forme de artă, de a depăși toate barierele politice, culturale și etnice și de a aduce oamenii împreună printr-un limbaj comun - dansul.



Jean-Georges Noverre (1727-1810), maestru francez al dansului şi baletului, s-a născut la Paris şi este considerat creatorul baletului modern. Prima apariţie într-un spectacol a avut loc la Fontainebleau, în 1743, iar în 1747 a compus primul spectacol de balet pentru Opera Comică. Doi ani mai târziu, a montat spectacole de balet - ''Iphigenie en Tauride'', ''Alceste'', colaborând cu Christoph Willibald Gluck.



În fiecare an, o personalitate a lumii dansului transmite un mesaj, prin intermediul tuturor instituţiilor din lume dedicate dansului. În 2023, acest rol i-a aparţinut dansatoarei şi coregrafei Yang Liping, membră a grupului etnic Bai din Dali, provincia Yunnan, Republica Populară Chineză. În mesajul său, Yang Liping a transmis că dansul este un limbaj universal, un mod de a comunica cu întreaga lume. Nu doar cu semenii noştri, ci chiar cu natura însăşi. „În oraşul meu natal, bunica mi-a spus că dansul este un mod de a-i mulţumi Soarelui pentru căldura şi lumina pe care ni le oferă. Atunci când recolta e bogată, dansăm cu bucurie pe câmpii, pentru a ne manifesta recunoştinţa faţă de pământ. Când întâlnim dragostea, dansăm pentru a-i obţine afecţiunea, asemenea unui păun care îşi etalează trena pentru a atrage privirile potenţialei partenere. Chiar şi atunci când ne îmbolnăvim, dansuri ce fac parte din misterioase ritualuri au darul de a alunga demonii suferinţei", scrie Yang Liping, pe site-ul oficial al Zilei internaţionale a Dansului, international-dance-day.org.



„Ne bucurăm să colaborăm cu Teatrul de Balet Sibiu la acest proiect de gale comune, la București și Sibiu, cu ocazia Zilei Internaționale a Dansului. Publicul iubitor de balet va fi încântat de programul galelor, de invitați, de atmosfera artistică și de momentele de virtuozitate de mare calitate care vor fi prezentate pe scenă.

Vă invităm să descoperiți arta baletului prin momente de balet celebre în interpretări deosebite, ce vor încânta publicul spectator.”, Alin Gheorghiu - Director de Balet, Opera Națională București

Program Gală Extraordinară de Balet

27 aprilie 2024, Sibiu

Diana și Acteon, Pas de deux

Muzica: Riccardo Drigo

Dansează: Ayaka Nagai, Nathaniel Lillington (Teatrul de Balet Sibiu)

Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

Giselle, Pas de deux, Actul 2

Muzica: Adolphe Charles Adam

Dansează: Rin Okuno, Robert Enache (Opera Națională București) Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

Androgynous, Pas de deux

Coregrafia: Alexander Abdukarimov

Muzica: Max Richter

Dansează: Ksenia Ovsyanick, Dinu Tamazlacaru (Baletul de Stat Berlin)

Corsarul, Actul 1, Pas d’esclave

Muzica: Adolphe Adam

Dansează: Iku Okura, Sayron Pereira (Teatrul de Balet Sibiu)

Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

Coppelia, Pas de deux, Actul 3

Muzica: Adolphe Charles Adam

Dansează: Cristina Dijmaru, Bogdan Cănilă (Opera Națională București)

Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

Romeo și Julieta. Rock story, Duet

Coregrafia: Marcello Algeri Muzica: The Queen Symphony, Tolga Kashif

Dansează: Alba Fernandez, Miguel Teixeira (Teatrul de Balet Sibiu)

Corsarul, Pas de deux, Actul 2

Muzica: Adolphe Charles Adam

Dansează: Amyra Badro, Valentin Stoica (Opera Națională București)

Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

The Fairy Doll, Pas de Trois

Muzica: Josef Bayer

Dansează: Remi Nakano, Răzvan Iacob, Kenichi Murata (Teatrul de Balet Sibiu) Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

Flăcările Parisului, Pas de deux

Muzica: Boris Asafyev

Dansează: Candela Nieto, Guido Sarnataro (Teatrul de Balet Sibiu)

Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

Passing, Pas de deux

Coregrafia: Aleisha Gardner Muzica: Camille Saint-Saens

Dansează: Ayaka Nagai, Miguel Teixeira (Teatrul de Balet Sibiu)

Les Bourjeois, Solo

Coregrafia: Ben van Cauwenberghs

Muzica: Jaques Brel Dansează:Dinu Tamazlacaru (Baletul de Stat Berlin)

Don Quijote, Pas de deux, Actul 3

Muzica: Ludwig Minkus

Dansează: Erina Yoshie și Bogdan Cănilă (Opera Națională București)

Adaptare coregrafică după coregrafia clasică

Final

Muzică: Daniel-François-Esprit Auber

Dansatorii Operei Naționale București și Teatrului de Balet Sibiu