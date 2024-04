Turneul național ICONS se încheie cu un concert la ARCUB – Hanul Gabroveni. Renumitul flautist Matei Ioachimescu invită publicul la o experiență contemporană a Legendelor pop-rock

Organizat de Asociația Scena Muzicală, în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, evenimentul propune publicului un program spectaculos, care își propune să redefinească experiența unui concert obișnuit: hiturile unor trupe legendare precum Queen, Deep Purple, Pink Floyd, Guns N’ Roses, Aerosmith vor fi prezentate într-o manieră originală, prin intermediul unei miniorchestre de flaute, marimbă bas și tobe. În repertoriu sunt incluse aranjamente muzicale și lucrări originale ale unor compozitori de prestigiu precum Gabriel Almași, Dande Popescu, Ciprian Pop, Mihai Popean, Jorge Rojas, Aurelian Băcan.

Alături de bine-cunoscutul solist internațional Matei Ioachimescu, renumit pentru modul electrizant și creativ în care transmite muzica și în care interacționează cu publicul, se vor afla pe scena ARCUB marimbafonista Irina Rădulescu – singurul artist român de rang internațional dedicat acestui instrument, The Romanian Flute Ensemble - format din flautiștii Tabea Bebeșelea, Katica Lázár, Eduard Miclea, Bella Moisa, Romina Onișor și Riana Savu, și Maria Rizea – tobe, tineri muzicieni care s-au remarcat prin entuziasmul contagios cu care prezintă diverse proiecte.

Turneul național ICONS a inclus reprezentații în Timișoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Bistrița, Baia Mare, Brașov, Buzău, Ploiești și culminează cu spectacolul de la ARCUB, inclus în programul ediției 2024 a Festivalului „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”.

Matei Ioachimescu (flaut)

Flautistul Matei Ioachimescu susține o activitate concertistică impresionantă, fiind recunoscut pentru interpretările din repertoriul baroc, modern, precum și pentru recitaluri cross-over. Este absolvent al Universității de Muzică din Viena și a primit, de-a lungul unei cariere prestigioase, numeroase distincții și burse (Thyll-Dürr, Yehudi Menuhin Foundation). Matei Ioachimescu colaborează cu diverși muzicieni din Europa și a susținut concerte pe scene importante precum Konzerthaus Wien, Ateneul Român, Conservatorio Santa Cecilia, Budapest Music Center, Suntory Hall. Ca solist, prezintă atât concerte clasice, cât și prime audiții ale unor compozitori contemporani, împreună cu orchestre filarmonice din țară și din străinătate. Este cunoscut pentru turneele naționale și europene: „Legends”, „Romanian Rhapsody” și „La Vida Loca” – proiect cu succes pe scene din România, Austria, Polonia și Estonia, care a avut drept rezultat lansarea, în martie 2019, a albumului cu același titlu la casa de discuri ViennArt. Pentru activitatea sa intensă și calitatea înaltă a proiectelor susținute, Ministerul de Externe al Austriei i-a conferit titlul de „Ambasador al Integrării” în anul 2013. Este invitat ca membru al juriului în competiții internaționale și susține workshopuri în Austria, Japonia, Ungaria, România și Croația. Din anul 2020, Matei Ioachimescu predă flautul la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara.

Irina Rădulescu (marimba)

Irina Rădulescu s-a dedicat percuției și în special marimbei, instrument ce a consacrat-o atât ca solistă, cât și ca membru în diferite ansambluri camerale și orchestre simfonice din România. Laureată în multiple concursuri, printre care Competiția Internațională de la Tokyo, și câștigătoarea unei burse de excelență pentru întreaga activitate din partea Universității Naționale de Muzică din București, Irina Rădulescu s-a remarcat prin prezența scenică excepțională și maturitatea artistică. A performat în festivaluri internaționale de muzică nouă, atât ca solistă, cât și alături de ansambluri prestigioase. Una dintre cele mai mari realizări ale sale este înființarea duoului PERCUSSIONescu, singura formație camerală de percuție din România, axată pe instrumente melodice de percuție, respectiv marimba și vibrafonul. Pe lângă cariera de solistă, Irina Rădulescu își dedică timpul mentoratului, clasa de percuție de la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”.

The Romanian Flute Ensemble (Tabea Bebeșelea, Katica Lázár, Eduard Miclea, Bella Moisa, Romina Onișor, Riana Savu)

Fondat la inițiativa profesorului și solistului Matei Ioachimescu, The Romanian Flute Ensemble este un ansamblu cu o componență care variază de la 4 la 8 tineri flautiști, într-o formulă instrumentală inedită: o miniorchestră care aduce în prim-plan toată familia de flaute moderne, de la flautul bas la piculină. Membrii Romanian Flute Ensemble sunt studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara și reprezintă noul val românesc de flautiști de excepție. The Romanian Flute Ensemble a reușit, într-un timp foarte scurt, să trezească atenția publicului din România și din străinătate, prin nivelul artistic înalt și entuziasmul contagios cu care prezintă programe diverse, de la muzica barocului la prime audiții ale compozitorilor români contemporani. În anul 2023, The Romanian Flute Ensemble a fost invitat să susțină un concert la Roma, pe celebra scenă Conservatorio Santa Cecilia.

Maria Rizea

Maria Rizea este elevă la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, clasa de percuție a prof. Irina Rădulescu. Tânăra artistă s-a remarcat deja printr-o abordare extrem de matură a repertoriului pentru percuție, acordând o atenție deosebită marimbei soliste și setului de tobe în egală măsură. Talentul și virtuozitatea sa au primit recunoaștere în cadrul concursurilor dedicate dintre care amintim: Premiul I – Olimpiada Națională de Muzică (etapa națională 2023); Marele Premiu – Concursul Internațional Scherzo (București, 2023); Premiul I – Concursul Internațional Aulodia (Brașov, 2023); Premiul I – Concursul de Interpretare „Vasile Sândean Ovadiuc” (Cluj, 2023). Pe lângă aparițiile solistice, Maria Rizea este și membră a ansamblului de percuție Enescu Percussion Group, cu care a participat deja la recitaluri de percuție.

Turneul ICONS este un proiect organizat de Asociația Scena Muzicală și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.