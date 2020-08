Bursucul arde până la scrum

Dan Petrescu este tot o vâlvătaie pe marginea gazonului, îl aduce la disperare orice aut banal acordat cu dubii, îşi ceartă, dar îşi şi încurajează fotbaliştii, îşi pune mâinile în cap la o gafă, dar sare în apărarea unui elev de-al lui, stârnind iritarea arbitrilor. Bursucul nu permite nicio delăsare, totul în materie de fotbal trebuie să se desfăşoare la punctul de fierbere. La Cluj, şi-a închiriat o casă în primul rând după criteriul cât mai aproape de stadion, până în crucea nopţii urmăreşte casete cu meciuri, nu-l scoate nimeni din lumea fotbalului 24 din 24 de ore, pentru că şi visele sunt din lumea balonului şi gazonului. Eu sunt în măsură să probez de unde vine această patimă, dăruire pentru fotbal. Am filmat o emisiune cu Dan Petrescu, din ciclul cu mari peronalităţi sub titlul „Vedete în papuci” de la Antena 1, și am filmat în apartamentul modest din Drumul Taberei, la părinţii lui. Mama istorisea că în băiţa lui de copilaş se juca cu o mingiuţă de la Librărie, nu cu răţuşte din pastic. Iar tatăl, colonelul de Armată Petrescu, ne-a povestit că viscolea nebuneşte afară, nu mergeu nici tramvaiele şi Dan se ruga cu lacrimi să-l ducă la stadionul Steaua, că avea antrenament. Când au ajuns acolo, doar doi soldaţi se opinteau în lopeţi în faţa nămeţilor şi au zis: „Prichindelule, du-te acasă, că n-a venit nimeni la stadion!”. Îmi destăinuia Giovani Becali că peste tot unde l-a transferat - în Italia, în Anglia - a primit numai cuvinte de laudă despre Dan Petrescu. Şi acum, când se duce la vreun meci pe stadionul Chelsea, spectatorii se ridică în picioare aclamându-l pe fostul jucător român fără teamă şi reproş. La Campionatul Mondial, Dan Petrescu a marcat golul cu care România a trimis Anglia acasă să urmărească partidele la televizor. S-a temut niţel, coechipierii englezi de la club să nu-l ia la ceartă. S-au uitat chiondărâş câteva minute, după care l-au bătut pe umăr că şi-a făcut datoria. De pe vremea când erau coechipieri la Sampdoria, Dan Petrescu era prieten cu Gullit, mergeau la spectacole împreună. Când marele Gullit a fost înscăunat antrenor la Chelsea, Bursucul a început să i se adreseze cu „mister”!