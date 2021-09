Cine este întâiul consumator invulnerabil al țării?

În perioada 21-23 septembrie, domnul Klaus Iohannis se află acasă la Marele Nostru Aliat Strategic. La New York, unde va lua parte la Adunarea Generală ONU, după care va fi prezent la Summitul pe tema pandemiei, organizat de Administrația Prezidențiala a SUA. Așadar, o nouă vizită în Statele Unite care va constitui, după cum ne informează pagina oficială a instituției prezidențiale, ,,o oportunitate de a evidenția poziția țării noastre cu privire la actualele provocări globale’’. Foarte bine, zicem noi, dar parcă ar fi fost nevoie să ni se spună și cu ce vești bune s-ar putea întoarce domnia sa? Bunăoară, cu surpriza că românii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a călători în patria lui Mark Twain și a lui George Gershwin sau numai cu încă o șapcă de marinar, cum s-a întors din vizita de la fostul președinte Donald Trump? Sincer să fiu, nu am de unde să știu, în schimb pot să vă spun cu ce a plecat domnia sa, dimpreună cu distinsa consoartă spre New York,adică din București,cu o escală la Sibiu. Având la dispoziție o aeronavă privată tip Dassault Falcon 8 X (LX-LXL)închiriată de la compania Global Jet și pentru care se plătesc 10.700 dolari pe oră.Ceea ce însemnă că, pentru acest zbor dus-întors România- New York, care durează 18 ore, companiei din Luxemburg i se vor plăti peste 200.000 de dolari.

Să ne înțelegem, nimeni nu este atât de bătut în cap încât să îi ceară celui care, de bine de rău, deține și exercită mandatul de Președinte al României să recurgă la serviciile unei companii low-cost, dar parcă suma asta- 10.700 de dolari pe oră și, per total 200.000 de dolari și ceva- nu sună prea bine! Mai ales acum, când deasupra capetelor populației scumpei noastre patrii se adună norii negrii ai unor scumpiri în cascadă a gazelor și a energiei electrice. Bașca alarmante creșteri ale prețurilor la alimente, care urmează să intre în vigoare de la 1 octombrie. Și atunci cum rămâne „austeritatea” atâta vreme cât nouă, capetelor de locuitor, ni se cere să strângem baierele pungii, iar de la vistieria statului se dau companiei Global Jet o groază(și la propriu și la figurat!)de dolari?

Înțeleg că în dotarea Tarom nu există avioane pe gustul și pe măsura domnului pseudo-președinte, dar parcă e prea mare prețul plătit pentru luxul cursei închiriate pentru turneul cuplului Iohannis în Statele Unite. Preț care, tradus în bani românești, înseamnă fonduri care să fie alocate pentru creșterea salariilor și a pensiilor sau pentru acoperirea facturilor la energie electrică și la gaze. Ajutând, efectiv, la sprijinirea acelei din ce în ce mai mari categorii de populație pe care limbajul oficial standardizat o numește „consumatorul vulnerabil”. Consumator căruia i s-a făcut cadou o lege poate bine intenționată, dar care, în realitate, este departe de a răspunde nevilor publicului- țintă. Adăugați la asta și faptul că, în loc să le ceară furnizorilor să plafoneze prețurile la gaze și la electricitate, guWERNanții umblă cu tot felul de cârpeli și de improvizații, numai și numai ca să nu cumva să îi supere pe barosanii de ale căror profituri mai să zici că nu au voie să se atingă. Cu alte cuvinte, aceștia sunt și rămân invulnerabil! Luați, de asemenea, în calcul și costurile enorme, la scară națională, pe care le atrage protejarea populației în condițiile noului val pandemic anticipat pentru perioada următoare și veți vedea de ce ar fi fost nevoie ca domnul pseudo-președinte să se fi gândit la o cursă ceva mai ieftină pentru vizita sa în SUA ca și pentru alte turnee externe ulterioare.

Scriu toate acestea și nu pot să nu îmi aduc aminte că, acum vreo câțiva ani, circula intens pe canale ale mediei alternative o fotografie în care o vedem pe doamna Angela Merkel, venind, împreună cu soțul domniei sale, de la târguieli. Cele două personaje purtând haine obișnuite, ca tot omul, ceea ce le-a dat prilejul unor postaci/ propagandiști să întrebe , retorici nevoie mare, să îi întrebe- bineînțeles pe membrii și simpatizanții PSD- dacă pot compara această imagine a doamnei cancelar și a soțului său, cu comportarea Vioricăi și a lui Dragnea. Ei bine, uite că au trecut anii și,dacă tot mi-am amintit de această fotografie cu tâlc, dați-mi voie să îl întreb,la rândul meu, pe domnul pseudo-președinte Klaus Iohannis dacă dorește să facă o comparație între această imagine și cea realizată în interiorul aeronavei care l-a dus la New York și cu care se va întoarce de acolo la București. Firește, cu câte o escală, la dus și la întors, la Sibiu.

Iau, desigur, în calcul și faptul că, peste foarte mult timp, Angela Merkel își va încheia mandatul de cancelar al Germaniei, așa că exemplul frumos pe care îl dădea prin respectiva fotografie să nu mai reprezinte un subiect de actualitate pentru Chiriașul din Dealul Cotroceni. Totuși, dacă ținem seama că Angela Merkel i-a fost, domnului pseudo-președinte Klaus Iohannis exemplu, mentor și călăuzitor, frumos ar fi ca domnia sa să pună fața în față cele două fotografii și să apoi să tragă, singur, concluziile. Deși, dacă mă gândesc mai bine, aș spune că ar fi cazul ca această sfruntată risipă din banii țării să intre în atenția celor care, în temeiul Constituției României, au dreptul și îndatorirea să o facă. Sau te pomeni că,după „consumatorul vulnerabil”, mai nou și mai nou, avem și „consumatorul invulnerabil”?!

De prisos să vă mai întreb și cine este „întâiul consumator invulnerabil al țării”,nu-i așa?…