Testare corectă, nu de-a ,,uite drogul, nu e drogul!’’

Este vorba despre femeia despre care s-a spus că a omorât un copil la Brăila și despre colonelul MAI în rezervă care a călcat o femeie din Popești Leordeni cu o zi înainte ca aceasta să își sărbătorească intrarea într-un nou an de viață. Cazuri care, pe bună dreptate, au provocat o puternică revoltă în spațiul public și despre care, mai nou și mai nou, aflăm că nu au fost provocate de persoane drogate. Ceea ce ar conduce la ideea că aceste două persoane au dreptul să li se prezinte scuze publice pentru că au fost acuzate de delicte pe care nu le-au comis. Cum mă număr printre cei care au comentat în coloanele jurnalului cele două cazuri, ar urma să fac și eu acest lucru, deși dacă mă gândesc mai bine, nu cred că vina pentru această (dublă) eroare îmi aparține.

În primul rând, pentru că eu și alți confrați care s-au pronunțat în termeni foarte severi am dat credit unor materiale difuzate pe diverse canale de informații despre circumstanțele în care s-au petrecut nenorocitele evenimente. Materiale în care, cu subiect și predicat, se susținea că, în urma testărilor efectuate de către polițiști cu aparatele din dotare, a rezultat că respectivele persoane erau și sub influența drogurilor. Îmi este greu să admit că acei confrați care au redactat știrile pe care le văd acum contrazise de rezultatele analizelor de la IML au avut altă sursă de informații decât ceea ce li s-a comunicat de către inspectoratele de poliție în aria cărora se află cele două localități: Brăila și Popești Leordeni. Situație în care nu văd cum ar fi putut jurnaliștii să verifice informațiile prin clasica metodă a comparării datelor provenind din trei surse alternative.

Pe de altă parte, fie și în condițiile în care s-a dovedit că nu a fost vorba despre persoane care au condus mașina sub influența drogurilor,așa cum rezultă din analizele IML, care infirmă rezultatele testărilor făcute de către polițiști, rămâne valabilă ipoteza conducerii în stare de ebrietate. Asta nu însemnă și că, în cele două cazuri la care ne referim, se diminuează răspunderea juridică pentru faptul că au curmat vieți nevinovate. Așa încât, fie și cu mențiunea că nu erau sub influența drogurilor, cei doi conducători auto rămân, mai departe, sub incidența Legii Anastasia.

Urmând firul logic al discuției,ajungem și la cauza care a generat infirmarea testelor efectuate de către polițiști. Și aici vreau să menționez că este absolut inadmisibil ca, peste 40% din rezultatele testărilor efectuate cu aparatele care există în dotarea Poliției Române sunt fals pozitive! Informație difuzată în aceeași emisiune a canalului Antena 3 CNN, pe care nu a contestat-o nici Inspectoratul General al Poliției Române și nici Ministerul Afacerilor Interne. Îmi pun deci întrebarea: este, aceasta, o informație de ultimă oră sau situația era cunoscută dar, după nenorocitul obicei al lui ,,las* că merge și așa’’, rezolvarea a fost amânată până la sfântul așteaptă? Poate și în ideea că, dotați cu asemenea mașinării, polițiștii rutieri pot aplica amenzi peste amenzi, care, odată încasate, nu vor fi restituite păgubiților decât după un lung și de contestații sau de procese…

Că nu este vorba despre o noutate, avem dovada pe pagina Alba 24 ro unde, în ediția din10 august, a apărut un material din care rezultă că, din cele 114 analize făcute în anul 2022, cu aparatele de testare antidrog din dotarea IJP Alba, care dădeau rezultate pozitive, numai 37 au fost confirmate la IML. Situația din județul Alba nefiind, sunt convins, o excepție la nivel de țară. Așa încât este foarte probabil ca, foarte curând, să aflăm că au mai fost și alte cazuri în care ceea ce trebuia să fie o testare temeinică nu a fost decât o joacă de-a ,,uite drogul nu e drogul!’’ Un caz semnificativ, prezentat în aceeași emisiune, fiind cel al lui Alin G., un tânăr sportiv de performanță, pe care o testare făcută cu o asemenea sculă pe basculă l-a dat ca drogat. Știind, însă, că nu a greșit, băiatul nu s-a dat bătut și, până la urmă, s-a dovedit că nu a fost drogat.

În concluzie, actualizând informațiile despre care a fost, în realitate, starea în care s-au aflat cei doi șoferi atunci când au provocat accidente mortale, la Brăila și la Popești Leordei, presa și-a făcut datoria. Este rândul IGPR și al MAI să ne informeze, cu aceeași celeritate, când vor fi înlocuite aceste absolut inutilele rable cu aparate performante, capabile să facă o corectă testare a șoferilor pentru consum de droguri!