Bombardiere americane B-2, capabile să transporte bombe anti-buncăr, au decolat de la o bază din SUA

Aceste bombardiere strategice de tip stealth, singurele capabile să transporte bombe anti-buncăr de tip CBU-57, au decolat de la baza forţelor aeriene Whiteman din Missouri, centrul SUA, şi au fost reperate în largul coastei Californiei, însoţite de avioane de alimentare, potrivit acestor surse.



Destinaţia acestor avioane nu era cunoscută, însă, potrivit New York Times, ele se îndreptau spre insula Guam, în Pacific.



Preşedintele american, care a declarat că Iranul nu poate dispune de o armă nucleară, se întoarce la Casa Albă sâmbătă după-amiaza, pentru a prezida acolo un nou consiliu de securitate.



El şi-a acordat "maxim două săptămâni" înainte de a lua o decizie cu privire la o posibilă participare americană la ofensiva israeliană în curs contra Iranului.



Experţii converg în opinia că doar SUA au capacitatea de a distruge instalaţiile nucleare iraniene situate la mare adâncime, la Fordo, la sud de Teheran.



Uzina de îmbogăţire a uraniului de la Fordo este amplasată la aproape o sută de metri în subteran sub un munte şi până acum nu a suferit daune sau acestea sunt minime. Pentru a lovi această uzină, Israelul are nevoie de bombe puternice anti-buncăr GBU-57, de 13 tone, deţinute numai de SUA şi care pot fi lansate numai de bombardierele americane B-2.