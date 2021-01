Decalogul lui Chomsky deconspiră diversiunea ANAF

Nici nu s-au stins ecourile vibrantei adeziuni cu care mijloacele de agitație și propagandă ale guWERNanților au salutat măsura prezentată fiind cea care va pune capăt, definitiv și irevocabil, spălării banilor și va accelera sfârșitul corupției, că publicistul Ionuț Bălan ridică aici, în ,,jurnalul’’, o binevenită întrebare: „La cât va ajunge numerarul în afara sistemului bancar, dacă ANAF se va apuca să caute în conturile bancare?’’ Întrebare care pleacă de la o realitate îngrijorătoare și anume că, în momentul de față, în țara noastră, banii care circulă în afara băncilor reprezintă 18,44% din masa monetară. Procent care, precizează Ionuț Bălan, este superior celor din anii precedenți și are toate șansele să crească după ce ANAF va trece la treabă. „Șanse’’ pentru marii maeștri ai combinațiilor, care vor profita de situație și nu vor mai depune, nici măcar de ochii lumii, banii la bancă și ,,ghinion’’ pentru bănci, care se vor trezi că le vor intră în conturi sume tot mai mici.

Mai sunt,desigur, și alte argumente care susțin îngrijorătoarea predicție a lui Ionel Bălan și anume că această măsură ,,constituie un eșec’’, dar, nefiind specialist în domeniul finanțelor, nu îmi arog dreptul să comentez. În schimb, ca unul care anul acesta împlinesc cincizeci de ani de când slujesc meseria de gazetar, de observator al vieții publice și am deprins ceva experiență pentru a desluși ceea ce se dorește a fi ascuns prin asemenea decizii-bombă, mi-am pus întrebarea: de la ce vor să ne abată atenția domnii guERNanți luând o asemenea drastică măsură încă din prima lună a anului 2021?Suspiciune rezonabilă dacă luăm în considerare faptul că precedentul cabinet a lăsat fără răspuns câteva grave și presante întrebări.

Prima: au intrat în analiza justiției măcar câteva dintre multele afaceri necurate la care s-au dedulcit anumite firme sub acoperirea prevenirii și combaterii Covid-19? Cazuri despre care a scris, cu subiect și predicat, presa. De fapt numai o anumită parte a presei, evident nu cea arondată la Palatul Cotroceni et comp. De exemplu, afacerile cu vaccinuri sau cele cu măștile de protecție. Care este stadiul și la ce concluzii, fie și de etapă, s-a ajuns? Câte dosare au fost finalizate? (Vă rog să observați că nu am întrebat și care sunt principalele firme sau instituții vizate.)

Urmează a doua întrebare: când va binevoi primul ministru, Florin Cîțu, să vină în fața Parlamentului și a țării și să prezinte, bob cu bob, cum s-au folosit și, mai ales, cui i-au folosit, sumele uriașe cu care de-acum fostul ministru de finanțe, Florin Cîțu, s-a împrumutat la dobânzi amețitoare?Întrebare pe care oamenii au tot dreptul să o pună răspicat ori decât ori li se spune (și li se va mai spune) că nu sunt bani pentru creșterea salariilor, a pensiilor și a indemnizațiilor.

Acestea ar fi primele două întrebări pe care nu le pun doar de dragul de a pune întrebări sau ca să îi șicanez pe diriguitorii destinului neamului. Dimpotrivă, sunt întrebări pe care și le pun, nu de azi-de ieri, tot mai mulți dintre noi. Întrebări la care nu s-a primit răspuns nici până acum! Fapt care motivează, și el, cota din ce în ce mai mare a celor chestionați prin sondajele de opinie și care consideră că România se află pe o direcție greșită și nu dau șanse de reușită actualei coaliții și acestui așa-zis cabinet (sub)minat de jocurile la gleznă ale PNL cu USR-PLUS și viceversa…

Stare de spirit care,evident, îi îngrijorează pe guWERNanți și, în primul rând, pe pseudopreședintele Klaus Iohannis. Și aveau urgentă nevoie de o diversiune. De ceva care să mute atenția opiniei publice de la subiectele care aduc aminte ce este și cum funcționează o bombă cu ceas. Un timp, ca subiect-diversiune au folosit pandemia, pe de o parte, prin isteria alimentată de diversioniștii puterii, pe de alta, motivată de bâlbele și de incoerența autorităților. Ceea cea nu avea cum să nu conducă la un nivel tot mai ridicat al neîncrederii colective în actuala coaliție și în pseudo-președintele Klaus Iohannis. Neîncredere care nu mai are mult și se va transforma în acțiuni de protest la care să participe membrii celor mai mari federații sindicale.

Cât privește ideea că decizia în baza căreia ANAF are acces la toate conturile bancare ale populației, vândută nouă ca soluția salvatoare în eradicarea corupției, adevărul este că, pe lângă impactul nenorocit asupra mediului bancar și a circulației banilor- subiect fierbinte despre care a scris Ionuț Bălan-, aceasta are și rolul de a provoca, în rândul populației, o apăsătoare stare de îngrijorare, de teamă și de nesiguranță. Dar nu pentru că toată lumea s-ar simți cu musca pe căciulă în ceea ce privește modul în care își gestionează banii din cont, ci pentru că ANAF-ului i s-a dus buhul după câte popriri abuzive pe conturi a aplicat și după cât a trebuit să alerge oamenii pentru a–și recupera pagubele.

În concluzie,aceste spaime, anxietăți sau angoase,individuale și colective, sunt anume create și întreținute pentru a ne face să dăm uitării întrebările despre care am vorbit mai înainte și, poate, să renunțăm a le mai pune vreodată. Nu mă credeți? Este dreptul dumneavoastră. Totuși, vă rog să treceți datele problemei prin faimoasa grilă a lui Noam Chomsky, cunoscută sub denumirea „Cele zece strategii de manipulare’’. Strategii cu care operează manipulatorii năimiți de anumite cercuri de interese pentru a ne ține mintea ocupată cu felurite subiecte cu impact emoțional și a nu ne lăsa timp de gândire și pentru a sesiza legătura între cauză și efect în jocurile de putere care ne afectează drepturile și ne restrâng libertățile.

După care, sunt convins că vom ajunge la un consens.