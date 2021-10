Foarte probabil, până la ora când aceste rânduri vor fi publicate,pe canalele de informații pot să apără noi variante ale guWERNlui cu care premierul desemnat, Dacian Cioloș, vrea să meargă în fața Parlamentului cu speranța că va căpăta votul de investitură. Posibilitate pe care nu sunt deloc puțini cei care o pun sub un mare semn de întrebare. Desigur, posibilitatea de a obține acest vot, fiindcă intenția premierului desemnat de a veni cu asemenea nume este data ca fiind aproape sigură. Dar, fie și sub această rezervă, eu cred că putem să discutăm despre persoanele aflate pe una sau pe alta dintre variante, deoarece ele reprezintă, în viziunea premierului desemnat și a principalului său susținător, USR, cele mai potrivite opțiuni, pentru respectivele domenii. Din păcate, și de data aceasta, constatăm că este vorba despre personaje, dar nu și despre personalități. Nu de alta, dar cam asta are și asta poate da rezerva de cadre a partidului.

Desigur, lista ministerelor depășește spațiul de care dispun pentru o analiză detaliată, așa că vă propun să ne oprim numai la două nume care circulă în mai multe variante de guWERN. Adică la Vlad Voiculescu, nominalizat pentru ministerul sănătății și la Iulian Bulai, dat ca favorit pentru ministerul culturii. Persoane(și personaje) bine cunoscute opiniei publice și, mai ales, îndelung controversate, datorită precedentelor lor prestații cu care ne-au fericit, vorbă să fie! Două personaje emblematice, definitorii pentru criteriile de valoare și de competență cu care operează și vor să guWERNeze Dacian Cioloș și băieții lui. Doi, Doamne, și amândoi!

De pildă, palmaresul ex-ministrului sănătății Vlad Voiculescu stă, în mod incontestabil și irevocabil, sub semnul modului catastrofal în care a gestionat criza Covid-19. Realitate despre care s-au pronunțat, în mod categoric, personalități marcante ale lumii noaste medicale și pe care, din păcate, au trăit-o pacienții și familiile lor. Oameni care au trebuit să se lupte doar cu pandemia ci și cu haosul din spitalele țării. Haos care a agravat, peste orice limită, suferințele semenilor noștri care au pierdut lupta cu nenorocitulCovid-19. Și,de parcă asta nu era de ajuns, același Vlad Voiculescu a preconizat și niște aberante proceduri de înmormântare pentru victimele pandemiei, după care a revenit și a dat-o la întors. Ceea ce, până la urmă, l-a făcut premierul Florin Câțu să îl trimită la plimbare. Decizie pe care președintele de atunci al PNL, Ludovic Orban, a salutat-o, fără rezerve, fără să mai țină cont că Dan Barna, vicepremier și șef ierarhic pe linie de partid al demisului, declarase că „în lupta cu pandemia Vlad Voiculescu este vârful de lance”. Vârf de lance cam foarte tocit,pe care, iată, Dacian Cioloș vrea să îl readucă la comanda ministerului Sănătății. Și asta în condițiile în care al patrulea sau al nu știu câtelea val al pandemiei ne găsește foarte puțin pregătiți să îi facem față!

Cel de-al doilea contra performer, al cărui nume circulă intens pe lista scurtă a guWERNului Dan Barna bis, este al junelui Iulian Bulai, luat în calcul pentru ministerul Culturii. Poate că acest nume nu vă spune prea multe, așa că dați-mi voie să vă prezint doar două declarații edificatoare. Prima declarație este aceea potrivit căreia Iisus ar fi „un copil sărac, provenit dintr-o familie ciudată. Un tată trecut de prima tinerețe și o mamă adolescentă”. Odioasă zicere pe care Iulian Bulai a avut nerușinarea să o reia în acești termen: „Cu o mamă surogat și un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea”. Alegații care, pe bună dreptate, au stârnit indignarea bunilor creștini, dar pe care Iulian Bulai nu le-a retractat și pentru care nu și-a cerut cuvenitele scuze, atâta vreme cât ele provin din arsenalul ideologic al neo-progresiștilor. Motiv pentru care ridic următoarea întrebare: având în vedere că în competența ministerului Culturii intră și organizarea și funcționarea cultelor religioase în țara noastră, poate fi considerată o persoană cu asemenea mentalitate compatibilă cu calitatea de ministru?

Asta ca să nu mai vorbim prea mult, deocamdată, și despre o altă aberație lipsită de elementar bun simț lansată de același Iulian Bulai și anume că, dacă ar fi trăit, Mihai Eminescu, sfântul preacurat al versului românesc, ar fi fost un susținător al ideologiei neo-progresiștilor. Orice comentariu mi se pare pur și simplu de prisos!

În aceste împrejurări, reiau și să susțin luarea de atitudine pe care senatorul Robert Cazanciuc a făcut-o publică tocmai pe când scriam aceste rânduri, în emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu pe canalul Antena 3. Domnia sa cerându-i lui Dacian Cioloș „să aibă măcar decența să nu vină cu asemenea nume în Parlament”. Foarte adevărat, senatorul Robert Cazanciuc nu a mai precizat și despre cine era vorba în propoziție. Dar parcă era nevoie?! …