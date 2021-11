După taxa pe filme și seriale urmează taxa pe fumărit?

De parcă nu avea la activ destule nefăcute, iată că muribundul giWERN Câțu vrea să ne pună și o taxă pe filme și pe seriale. Sau cel puțin așa pretinde parlamentarul Claudiu Năsui care a făcut publică informația. Cel care, spre edificarea noastră, face trimitere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului mr.39/2005 privind cinematografia. Modificări și completări care, de fapt, constau într-o taxă de 4% pentru abonații la Netflix,aplicabilă, de fapt, la toate platformele de filme și seriale, la care se adaugă o alta de 3% din prețul filmelor descărcate contra cost. Dacă am înțeles bine, documentul urmează să parcurgă toate etapele circuitului parlamentar, ceea ce nu înseamnă, însă, că trebuie să luăm știrea doar ca pe un zvon alarmist. Nu de alta, dar suntem în țara în care, ani la rând, a circulat bancul după care o nouă Lege un zvon trecut prin Marea Adunare Națională. Bac pe care îl regăsim, într-o variantă asezonată, în realitatea noastră cotidiană. Acesta este, așadar, zvonul pe care l-a lansat în spațiul public domnul Claudiu Năsui și, dacă ținem cont că, până acum, el nu a fost dezmințit pe canale oficiale, ajungem la încheierea că nu ar fi exclus să ne trezim că a căpătat putere de lege! Lege care va mai adăuga un bir noianului de dări, taxe și impozite pe care biet român săracul trebuie să le plătească zi de zi, ceas de ceas, pas cu pas. Fără,însă, a avea și garanția că, întotdeuna, va avea parte și de servicii publice la nivelul bănetului plătit.

Recunosc, nu am nici pregătirea și nici intenția de a analiza, punctual și concret, cauzele acestor măsuri și, în special, impactul lor asupra bugetelor familiilor noastre. În schimb, ca simplu cap de locuitor, am – sau încă mai am?!- dreptul de a face câteva observații la obiect. Prima observație fiind aceea că proiectul de lege a fost trimis la Parlament exact în perioada în care PNL, partid al cărui lider este Florin Cîțu, premierul interimar cu parafa căruia s-a făcut treaba, poartă intense negocieri pentru a perfecta parteneriatul cu PSD la o coaliție guvernamentală. Coaliție care,de principiu, ar trebui să scoată țara din tripla criză cu care ne confruntăm. Or, dacă discutăm în acești termeni, atunci neapărat trebuie să ținem seama că între condițiile puse de PSD pentru a se angaja în coaliție se află exact cele care vizează asigurarea unui trai decent pentru populație. Exact ceea ce nu face guWERNul interimar, introducând asemenea noi biruri! Așa că nu a fi rău ca echipa de negociatori a PSD să abordeze în tratativele cu echipa PNL acest subiect și poate chiar să le ceară să renunțe la nefericita idee.

Cea de a doua observație privește faptul că, prin măsurile preconizate, se limitează accesul la NETFLIX, ca și la alte platforme de televiziune care transmit filme și seriale, unor foarte largi categorii de populație pentru care acestea sunt una dintre puținele surse de petrecere a timpului liber, ca să nu spun mai direct,de evadare din marasmul cotidian. S-a gândit, oare, inițiatorii proiectului de lege despre care discutăm la acest aspect, mai precis la costurile,la privațiunile și la frustrările la care expun această foarte mare categorie de telespectatori? Oameni pentru care, mai cu seamă în iarna care se anunță foarte grea din multe puncte de vedere, vizionarea, la televizor, a unor filme sau seriale rămâne printre puținele soluții de a petrece cât de cât omenește timpul liber acasă, acolo unde nămeții și viscolele îi vor sechestra. Iar, dacă s-a gândit și, totuși, s-a dat drumul pe circuit unei asemenea măsuri, asta spune rușinos de multe!...

În fine, dar deloc în ultimul rând, ar mai fi de făcut câte comentarii și despre pretextul pe care inițiatorii actului normativ l-au invocat și anume că există o directivă europeană care ne impune plata acestui nou bir. Birul pe telenovele și pe filme. Pretext pe care tot Claudiu Năsui îl contrazice menționând că în peste zece state membre ale UE această taxă nu exista, dar, atunci când ea se aplică- în Spania, Portugalia și Polonia- nu depășește 1%, cel mult 1,5%. De ce, atunci, la noi, se va percepe 4 %% plus încă 3%%? Doar așa, ca să arătăm mai marilor UE cât de harnici și de ambițioși suntem?Sau, mai corect spus, ca să mai băgăm niște bănet conturile respectivelor companii?

Asta ca să nu mai vorbim prea mult și despre faptul că impunând o asemenea ultra-abuzivă măsură, guWERNanții (fie ei și provizorii) nu fac decât să recurgă la un clișeu tipic al vremurilor partidului-stat. Clișeul ,,așa a spus Tovarășul’’, cu care, de regulă, se închidea gura oricărui protest față de măsuri abuzive și restrictive.

Cam acestea ar fi câteva observații de elementar bun simț pe care am dorit să le fac în legătură cu sus-menționatul proiect de lege prin care ni se va percepe samavolnica taxă pe filme și seriale. Taxă căreia, dacă o vom ține-o tot așa, să nu ne fie de mare mirare dacă îi va urma și o taxă pe fumărit. Așa cum, încă de acum cinci veacuri, plăteau străbunii noștri din Țara Românească și din Moldova pentru fiecare casă de unde ieșea fum pe coșuri. Deși, dacă mă gândesc mai bine, iminentele scumpiri la gaze și la energie electrică, cred că noua taxă pe fumărit, ediția iarna 2021-2022, este deja în funcțiune.