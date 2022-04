Fierberea contabililor, alimentată cu fake news 

Subiectul nu era de natură să fie o bombă de presă, care să intereseze simultan publicul atâtor publicații, ceea ce mirosea a campanie de presă cu un (P) însă ascuns. Titlul „vindea” o manevră care s-ar pune la cale în Parlament, în complicitate cu Ministerul Finanțelor, pentru a „fura” patrimoniul organizației experților contabili ai țării.

Am căutat să înțeleg de unde s-a iscat furtuna într-o breaslă în care corectitudinea și ordinea se presupune că sunt regulile de guvernanță. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) funcționează ca o entitate de interes public după o lege din 1994, care a suferit în timp mai multe schimbări pentru a pune de acord rigorile profesiei cu evoluțiile din mecanismul economic și normele juridice specifice contabilității. Nu am găsit în arhive opinii, materiale de presă, proteste publice pe care să le fi provocat numeroasele modificări ale cadrului legislativ care ordonează activitatea de contabilitate.

Ce se întâmplă acum de s-a mișcat „mușuroiul”? Ce dă peste cap în statutul profesiei prin amendamentele la legea respectivă, de a fost nevoie să se convoace noi alegeri pentru conducerea CECCAR după doar un an de la precedentele?

Campania de presă la care am văzut cu surprindere că a intrat în joc chiar și Tucă Show, alături de Fanatik - care nu au cu subiectul abordat nici în clin, nici în mânecă- pedalează pe o „sechestrare a patrimoniului” de 45 milioane euro, agonisit de corpul experților de când au avut mână liberă să se organizeze independent. Citind și răscitind propunerile legislative incriminate și amendamentele la proiect vezi că este o alarmă falsă, deoarece nu există nici o prevedere prin care să se preia patrimoniul CECCAR de Ministerul Finanțelor. Deci este un fake news pentru a produce emoție în cadrul „Corpului ” și zâzanie politică. Nu este vorba de nici o „sechestrare” sau o „naționalizare”, ci de o trecere în administrare a patrimoniului spre filialele care vor avea personalitate juridică. Când cerem descentralizare și dorim să asigurăm o independență a deciziilor de la conducerea centralizată spre membrii CECCAR, de ce ne opunem public, cu vehemență, introducerii principiului în practică? Totul „miroase” a frică de pierdere a privilegiilor conducerii centralizate, a renunțării la reguli discreționare și la lipsa de transparență în gestionarea patrimoniului. Nici o rezoluție impusă după sistemul „Congresul XIV” sub imperiul unor false argumente nu poate ascunde nemulțumirile membrilor CECCAR (organizația are 30.000 de membri), care pot fi manevrați cu informații false sau supuși presiunii cercetării disciplinare dacă au opinii diferite față de baronii din cercul de putere al președintelui.

S-a speculat că PNL și PSD pun la cale manevra de „subjugare” a experților contabili, dar vedem că autorii care promovează amendamentele sunt și parlamentari din USR și UDMR, cu pregătire adecvată domeniului vizat de amendamente. Nu este vorba nici de o clamată „pierdere a independenței expertului contabil”, ci de o supraveghere publică, absolut constituțională, a unui domeniu dat în „arendă” de stat nu unui ONG format pe alte criterii, ci unui corp profesional cu activități care au puternice implicații economice și juridice pentru stabilitatea de ansamblu a statului. Este de urmărit evoluția acestei inițiativei legislative care, cu bună credință și fără scopuri ascunse, absolut transparent, urmărește, în opinia mea, întărirea prin democratizare și descentralizare a unui domeniu de strictă specializare.