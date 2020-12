Moștenire pentru premierul Cîțu de la ministrul Cîțu

Costurile pandemiei intră cu putere în 2021 în casele românilor. Anesteziați cu promisiuni livrate în timpul campaniei electorale, mulți descoperă, încă o dată, că vorbele politicienilor nu au acoperire. Nu este o noutate ca o situație grea să fie împachetată în norii de fum ai speranțelor fără suport. Criza din 2009 a fost mult timp ținută la graniță cu mirajul izolării, dar a dat buzna peste țară, ca o invazie. Ne-am trezit ca Cehoslovacia în august 1968, ocupați peste noapte, nu de tancurile sovietice, ci de legile dure ale austerității. Acum vedem că masca nu a salvat economia, ci doar a amânat comunicarea situației. Brusc, premierul Cîțu, mutat de la finanțe în fruntea bucatelor, a slobozit cuvântul CRIZĂ. Avea cifrele în buzunar de luni de zile, dar nu a vrut să ne strice buna dispoziție care ne cuprinsese că putem merge fără restricții la vot.

Momentul veștii proaste este bine ales. Frigiderele și cămările sunt pline de mâncarea rămasă de la Crăciun, șuncile sunt puse în pod și lumea e prinsă în marea dezbatere națională a vaccinării. Majoritatea populației a devenit interesată să afle din ce este compus vaccinul anti-COVID-19, deși 99 la sută dintre curioși sunt convinși că tabelul lui Mendeleev este doar un test folosit de oftalmologi pentru stabilirea dioptriilor.

Noul premier mai are puțin până să ne anunțe că Executivul angajat să gestioneze criza pornește la drum cu greaua moștenire a echipei Orban. Acum un an, în Palatul Victoria se punea placa vistieriei goale lăsate de Viorica Dăncilă, deci rețeta poate fi din nou folosită. Nu așa a fost justificată amânarea până la calendele grecești a măririi pensiilor cu 40 la sută? Deficitul lăsat de ministrul Cîțu premierului Cîțu va trebui prezentat pentru a justifica înghețarea salariilor bugetarilor. Nazare are toate datele pe masă și așteaptă doar un semn de la premier să dea drumul la tonomat. Așteptăm! Mai exact, șteptem, fiind vorba de o coaliție cu UDMR!