Premierul Cîțu și guvernatorul Cuomo, prăbușire publică

În Statele Unite, scandalul în care este antrenat Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a devenit rapid un mare caz dezbătut la nivel național. Procurorul general al statului i-a întocmit un dosar de agresiune sexuală pe baza mărturiilor acuzatoare a 11 femei care s-au intersectat profesional, ca subalterne, cu politicianul Cuomo. Bărbatul chipeș, înalt, cu o prestație remarcabilă în timpul pandemiei COVID-19, care l-a propulsat în poziția de prezidențiabil cu mari șanse de reușită pentru 2024, este doborât de pe soclu din cauza excesului de testosteron. Apar acum și probleme grave în gestionarea crizei COVID, care în focul luptei cu virusul au fost băgate sub preș. Presa americană nu-l iartă pe Cuomo, iar opinia publică abia așteaptă să mai „rezolve” un demnitar care se prezenta cu o poleială falsă drept campionul fair-play-ului, manierat, ferm, cu moralitate fără fisură.

Alte dosare de agresiune sexuală trimise în instanță au băgat în pușcărie magnați din lumea filmului și oameni de afaceri cu averi colosale, au scos de pe afiș mari artiști cu impresionante cariere. Trendul „me too” a trecut oceanul spre Europa, deschizând un alt capitol de evaluare a comportamentului liderilor. Cu o patalama la „mapa profesional-morală” a devenit imposibil să mai aspiri la o carieră de succes în politică și în viața publică.

Bomba arestării lui Cîțu în Statele Unite pentru beție cade în plină campanie a premierului pentru alegerile din PNL. Președinția liberalilor l-ar trimite automat spre poziția de candidat la Cotroceni, cu mari șanse de reușită în 2024. Un document prezentat public arată că numitul Cîțu a primit două zile de închisoare pentru că a fost beat la volan. Fapta a fost ținută ascunsă de premier, nu o are trecută în CV. O recunoaște acum, dar răul este făcut - a mințit prin omisiune. Cade astfel și el prins în capcana marelui efort de curățire a clasei politice sub acțiunea de purificare juridică „fără penali”.

Este vreo diferență între cazul lui Cuomo și cel al premierului Cîțu? Vina lui Cuomo nu este încă acoperită de o decizie a instanței, în timp ce un tribunal american l-a sancționat pe Cîțu. Ce impact au cele două scandaluri asupra carierelor celor doi lideri decăzuți automat din standardele de prezidențiabili?

În America, standardele de moralitate sunt mai ridicate. La noi, Florin Cîțu are o armură care îl protejează față de loviturile care pentru alții sunt mortale. Scandalul cu pădurea de la Voineasa a fost stins cu extinctoarele propagandei; acuzele de atac la moneda națională sunt băgate sub preș; neclaritățile stânjenitoare din situația lui școlară nu au explicații; activitatea incompatibilă a unei consiliere de stat de la cancelaria premierului are doar o plângere penală. Ce mai trebuie ca să înțelegem că în România, de fapt, noua ordine politică exclude moralitatea din criteriile de evaluare și ne arată că avem la butoanele guvernului un ciber soldățel teleghidat pus pe traiectorie cu azimut înalt.