Pseudo-președintele trebuie să răspundă, în fața națiunii, pentru tăcerea vinovată și complice!

Aseară,în emisiunea sa difuzată pe canalul Antena 3, Mihai Gâdea a lansat o informație care, până acum, ar fi trebuit să provoace o uriașă furtună. Și nu doar că a lansat informația, ci a prezentat documentele care confirmă că, în luna iulie, Ioana Mihăilă, ministra sănătății în exercițiu la acea dată, a refuzat să semneze și să transmită Comisiei Europene documentele necesare pentru ca țara noastră să primească acei aproape 5 milioane de euro care îi reveneau din totalul de 100 de milioane de euro alocați statelor membre în vederea efectuării testelor RT-PCR. Asta după ce, cu puțin timp înainte,ministerul sănătății depusese la Comisia Europeană aplicația necesară accesării respectivei sume. După cum era de așteptat, refuzul ministrei Ioana Mihăilă a provocat stupoare la nivelul executivului european. Politicieni redutabili care, nevenindu-le să își creadă ochilor, au revenit și au insistat. Fără nici-un rezultat, din păcate! Și asta numai și numai pentru că titulara ministerului care, pe hârtie, ar trebui să asigure șanse egale de viață și de sănătate pentru toți cetățenii scumpei noastre patrii, nici până la demiterea guWERNului Cîțu, nu a catadicsit să dea o explicație gestului său incalificabil.

Că ex-ministra a procedat într-un asemenea hal nici că mă mai miră. Ceea ce, însă, mă miră și mă indignează la culme este faptul că, nici până acum, la mai mult de 20 de ceasuri de la difuzarea știrii, nici-o autoritate a statului de drept și nici-o entitate reprezentativă a mediului politic sau a societății civile nu a găsit de cuviință să ia atitudine și să ceară anchetarea în regim de urgență a Ioanei Mihăilă. Care- culmea cinismului!- aflăm că figurează ca titulară a unui nou mandat într-un eventual cabinet condus de Dacian Cioloș. ,,Eventual’’ fiind un termen foarte elegant, deoarece, din ultimele informații,reiese că este vorba despre un proiect deja eșuat! Fapt care, însă, nu poate fi valabil ca explicație a acestei tăceri lașe și vinovate asupra subiectului.

Există, însă, și câteva excepții de la această rușinoasă regulă. Prima este declarația de presă a PSD în care este condamnată în termeni foarte duri atitudinea fostei ministre Ioana Mihăilă. Termeni precum ,,consecvență criminală’’ calificând pe deplin meritat faptele! Cea de a doua luare de atitudine este cea a europarlamentarului Tudor Ciuhodaru, de profesie medic, prin care se confirmă că țara noastră a pierdut aceste aproape 5 milioane de euro,mai exact 4.701.000 euro, finanțare nerambursabilă din partea Comisiei Europene. Și asta în condițiile în care,până vineri,adică până în ziua în care revoltătoarea informație a fost difuzată în spațiul public, în România au fost depistate 41.130 de persoane infectate cu SARS CoV 2, pentru ca, după aceea, să mai aflăm și că, numai în intervalul 14.10-15.10, s-au înregistrat 365 de decese de pe urma pandemiei. Dramatice informații care nu fac decât să ne situeze, în continuare, codașii Europei ca număr de vaccinări, având, din nefericire, poziția de lider în ceea ce privește numărul de decese provocate de Covid-19.Împrejurare în care nu este câtuși de puțin fără rost să ne gândim câte asemenea cazuri puteau să fie evitate dacă am fi primit acești 4.701.000 de euro și din ei am fi achiziționat testele de care am avut, avem și din păcate vom mai avea, o crâncenă nevoie.

Am menționat mai înainte luare de poziție a PSD și, oricât aș dori să evit o întrebare-stereotip, trebuie să o pun la rândul meu. Așadar, cum ar fi reacționat pseudo-președintele Klaus Iohannis, dacă, în iulie 2021,ministrul sănătății nu ar fi fost Ioana Mihăilă, membru marcant al USR, ci un pesedist? Întrebare deloc retorică nu numai prin aceea că, de regulă, în optica îngustă și intolerantă a chiriașului de la Cotroceni singurul vinovat de serviciu este PSD, cât, în primul rând, pentru tăcerea absolut scandaloasă pe care acest personaj, cu adevărat accident al parcursului României post-decembriste, o păstrează, de aproape o zi, asupra subiectului. Subiect despre care refuz să cred că nu a fost informat. De aceea sunt convins că este vorba despre o tăcere premeditată și, prin aceasta complice, ale cărei motive țin numai și numai de meschinele interese și de murdarele jocuri politicianiste pe care chiriașul de la Cotroceni le țese numai și numai din ambiția oarbă de a avea cu orice preț tot un guWERN al său. Înțelegând prin sintagma ,,ține cu orice preț’’ inclusiv scăderea catastrofală a cotei de încredere a românilor în cel care, prin tot ceea ce face, spune și gândește, se dovedește a fi numai și numai un catastrofal pseudo-președinte al României și al cetățenilor săi.

De aceea, cred și spun că este de datoria parlamentarilor opoziției democratice să îl convoace, în regim de maximă urgență, în plenul Legislativului, pe pseudo-președintele Klaus Iohannis, cerându-i să spună, fără echivoc și fără ieftine voltije retorice, ce gândește și ce are de gând să facă în acest caz de odios atentat la siguranța națională. Urmând ca, în cazul în care acesta ar refuza să se prezinte, gestul să fie înregistrat ca un motiv în plus pentru un din ce în ce mai necesar referendum de demitere a celui în cauză!