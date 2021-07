Scandalul liberalilor, ca la usa cortului

Alegerile interne din PNL seamănă cu o disecție pe un cadavru politic. Ies la iveală conflicte vechi și noi, dușmănii ireconciliabile, fapte mizerabile din trecutul candidaților. Aici nu asistăm doar la atacurile sub centură ale pretendenților la șefia PNL - Orban și Cîțu - ci vedem cât putregai este depus la baza partidului, în organizațiile locale. Acolo se dau lupte fizice, la propriu. Cine prinde șefia locală vrea să ducă voturile cu roaba spre unul sau altul dintre liderii ce se vor înfrunta în Congres. Mijloacele murdare sunt folosite fără nici o rușine. Dezavuarea publică, difuzarea de casete compromițătoare care au trimitere spre codul penal, arată că disperarea pentru a pune mâna pe marele ciolan nu are limite. Scene din „Scrisoarea pierdută” se joacă în mai toate localitățile unde se întrunesc liberalii cuprinși de furia alegerilor. La Sectorul 5 din București voturile se dădeau pe bani dar din caseta cu înregistrarea faptelor penale nu s-a reținut și autodenunțul prin care se recunoștea că „voturile din decembrie” au fost și ele cumpărate. Deci ce știa tot satul a aflat și împăratul: parlamentarele și localele din 6 decembrie 2020 au fost fraudate! Nu s-a sesizat însă nici un procuror din România la dezvăluirea publică livrată de liberali! La Timișoara violența fizică a dat peste cap adunarea, șeful județean, fidel lui Cîțu, dând semnalul unei rebeliuni interne care să-l elimine pe Orban de la șefia aparatului central. Dacă se preia lozinca de la mișcarea din ’89 „Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!”, nici nu mai e nevoie de congres. Asta înseamnă că denumirea de „puciști” dată „cîțiștilor” de către „orbaniști” are suport faptic și nu este aruncată la derută. Din marele spectacol comico-tragic nu putea lipsi cu un moment unic domna Pepsiglas, sinistra ministreasă de la Educație. Țața Anisie și-a pus ghearele în funcțiune ca să-și zgârie adversara de partid care-i voia scaunul de la sectorul 2. Dacă se lasă cu certificate medico-legale vom avea și dosare anchetate la poliție, instituție unde fosta educatoare a națiunii are pile. La Vaslui, Dr. Neluțu nu și-a uitat meseria de chirurg, în organizarea alegerilor tăindu-i de la vot pe „orbaniști”, ca să iasă la numărătoare mai mulți „cîțiști”.

Vedem, așadar, câtă emulație provoacă alegerile la liberalii care se declară urmașii Brătienilor, ce forțe latente zac în PNL, câtă energie a fost acumulată în plăcile tectonice care, iată, se ciocnesc în cutremure locale cu efect devastator de imagine. Până la congres, în 25 septembrie, mai sunt zece săptămâni, așa că avem asigurată distracție pentru toată vara. Ca să nu lase din mână treburile din bucătăria liberală se amestecă în ciorbă și CHEF-ul de la Cotroceni. Cîțu se laudă pe la toate colțurile că are sprijinul lui Iohannis. Dar am aflat din gura lui Orban că Iohannis a ajuns președinte la liberali pentru că s-a dat el la o parte! Cu acest schelet scos din dulapul partidului, Orban și-a dat foc la valiză pentru că sasul „nu uită și nu iartă”. Este posibil însă ca „Mandolină” să mai aibă și alte „piese” în repertoriu, așa încât concertul din septembrie să nu fie unul de retragere. Așteptăm cu interes „Marele Congres” care în preliminarii a declanșat o ceartă ca la ușa cortului între barosanii partidului, mai dihai ca la adunarea bulibașilor.