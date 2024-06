Cântecul potrivit personalității fiecărei zodii

Iată cântecul pentru fiecare semn zodiacal, potrivit Parade.com.

Berbec: „We Are The Champions”, Queen

Berbecul iubește genurile muzicale pline de viață, precum rock-ul. În melodia „We Are The Champions” de Queen, versurile sunt puternice. Dornici să exploreze și să-și pună amprenta asupra lumii, Berbecii se confruntă cu multe teste de perseverență. Acest cântec le permite să se manifeste cu încredere.

Taur: „Glamorous”, Fergie

Taurii sunt cunoscuți pentru personalitatea lor stabilă și dorințele mărețe. Condus de Venus, Taurul iubește lucrurile mai frumoase din viață. Acest imn îi pune în elementul lor.

Gemeni: „I Gotta Feeling”, Black Eyed Peas

Plin de schimbări bruște de ritm, „I Gotta Feeling” de la Black Eyed Peas surprinde natura duală a Gemenilor. Acest cântec optimist vorbește despre natura sociabilă a semnului de aer. Conduși de Mercur, Gemenii emană optimism energic. Ei păstrează lucrurile simple şi îi ajută pe alţii să iasă din zonele lor de confort.

Rac: „My Girl”, The Temptations

Conduși de Lună, Racii sunt în ton cu valurile emoționale în continuă schimbare ale vieții. Pe măsură ce Luna crește și scade, la fel se întâmplă și cu emoțiile lor.

Un cântec al iubirii sănătoase și pure, Racii adoră sentimentul cald și neclar pe care îl provoacă acest cântec. Deși pot părea duri sau rezervați la început, nativii acestei zodii apreciază cel mai mult iubirea.

Leu: „Maneater”, Nelly Furtado

Leul este vedeta zodiacului și adoră lumina reflectoarelor. Melodia lui Nelly Furtado emană încredere și pune în valoare carisma acestui semn zodiacal. Cerând respect în versurile sale, „Maneater” surprinde perfect trăirile Leului. Elementul foc reprezintă pasiune, curaj, vitalitate și determinare. Acest cântec le reamintește Leilor cine sunt și valoarea lor oricând și oriunde.

Fecioară: „Yellow”, Coldplay

Fecioarele, înțelepte cu vorbele lor, iubesc un cântec care impresionează cu versurile sale. Conduși de Mercur, planeta comunicării, ele apreciază un cântec care împărtășește sentimentele prin metafore, frumusețe și un ritm blând.

Balanță: „Lean on Me” de la Bill Withers

Balanța este asociată cu relațiile. Condus de Venus, planeta conexiunii, „Lean on Me” este melodia tematică a Balanței. Versurile creează un sentiment de companie, fiabilitate și încredere pe care doar o Balanță le poate oferi.

Ca semn de Aer, Balanța este flexibilă în înțelegerea lumii. Sunt deschiși la perspectivele celorlalți și sunt talentați în medierea și construirea de conexiuni.

Scorpion: „(Don’t Fear) The Reaper”, Blue Oyster Cult

Înțelegerea profundă a iubirii și transformării o poate face numai un Scorpion. În versurile sale profunde, Blue Oyster Cult împărtășește un devotament neclintit, rezonând cu natura intensă a Scorpionului. Ca semn de apă, Scorpionul este sensibil și caută o conexiune profundă. Nativi acestei zodii adoră o iubire care se luptă cu întorsăturile misterioase ale vieții.

Săgetător: „California Dreamin’”,The Mamas & The Papas

Săgetătorii sunt dornici de călătorii. „California Dreamin’” este melodia perfectă pentru a scoate în evidență spiritul aventuros al acestor nativi. Căutând mereu următoarea mare aventură, The Mamas & The Papas cântă despre dorința lor de a scăpa de iarna rece și de a se bucura de căldura Californiei.

Capricorn: „For Once In My Life”, Stevie Wonder

Acestă melodie este creată în jurul temei rezilienței. Conduși de Saturn, planeta restricțiilor, Capricornii se confruntă cu multe greutăți înainte de a se maturiza. Ei învață perseverența, răbdarea și dăruirea din aceste încercări.

Vărsător: „Man in The Mirror”, Michael Jackson

Acest semn de aer știe că nu putem schimba lumea fără a ne aborda mai întâi propriile noastre roluri. Înțelepciunea profundă din acest cântec o transformă într-o melodie care va mai dura mulți ani de acum înainte.

Pești: “Fantasy”, Mariah Carey

În “Fantasy”, Mariah Carey creează o piesă frumoasă în jurul iubirii și dorinței. Această melodie tematică surprinde farmecul Peștilor. Ei estompează adesea liniile dintre realitate și iluzie. Conduși de Neptun, planeta vizualizării artistice, Peștii se pierd ușor în dorințe. Cu toate acestea, ei rămân iubitori, optimiști și cu inima deschisă, potrivit catine.ro.