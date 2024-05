Cât timp petrec românii pe telefon. Fenomenul care îi face pe tineri să nu se dezlipească de ecran

Aproximativ 80% din timp este petrecut pe rețelele de socializare. Jumătate dintre români spun că stau în fiecare zi timp de 6 ore.

"Am 7 ore 46, opt ore. Cam atât, în fiecare zi", spune o femeie.

Ceea ce înseamnă 9 zile pe lună cu telefonul în mână.

"Eu petrec 5 ore şi 6 minute şi de obicei tot aşa stau pe Tiktok, foarte mult pe social media, vorbesc prin mesaje, cam atât", spune o altă femeie.

"Sunt oameni care se plâng de faptul că petrec prea mult timp pe telefon, îşi dau seama de asta dar uneori nu reuşesc să se oprească. Ajunge la o dependenţă, adică ajungi să-ţi fie teamă că rămâi pe dinafară dacă nu mai stai în contact, acea "fear of missing out". Stai mai mult pe telefon, renunţi la interacţiunea directă cu oamenii", explică Răzvan Zaharia, psiholog.

Dependenţa survine în cel mult 30 de zile de expunere constantă la telefon şi mai ales la reţelele sociale.

"Transformă subiectul într-un viitor anxios şi într-un viitor depresiv. Şi când renunţă chiar si pentru câteva ore, inainte de somn, la telefonul mobil ei sunt trişti fiindcă realitatea din jurul lor nu le permite să fie acel tip de personaj pe care ei îl realizează în spaţiul online", afirmă Radu Leca, psiholog.

Doar 1,5% dintre români petrec mai puțin de o oră pe telefonul mobil.

Medicii spun că poziţia în care stăm atunci când ne uităm pe smartphone ne poate deforma coloana şi duce la hernia cervicală.

"Cel mai mic pacient cu problema aceasta a avut 4 ani şi jumătate tocmai din cauza statului foarte mult pe tabletă, probabil in timp ce mânca i se puneau desene", precizează Maria Banu, kinetoterapeut.

Românii îşi schimbă telefonul mobil la maximum 3 ani. Au fost achiziţionate aproape 3 milioane de smartphone-uri în 2023.

"Faptul că ei stau tot timpul aplecat cu capul in jos o să-mi dea o stergere a curburii fiziologice care in mod normal trebuie să mi se formeze în partea de cervical, la fel cum e si in partea lombară si din cauza asta risc să am hernie de disc in partea cervicală. E drumul sigur spre hernie de disc însă normal că durerile vor apărea inaintea herniei, amorţeală pe braţ. Important e să avem intotdeauna o rutină de exerciţii chiar in fiecare dimineaţă, cate 10 minute, 15 minute să ne rotim capul, la fel şi umerii", conchide Maria Banu, kinetoterapeut, potrivit observatornews.ro.