Pericolul nevăzut din smartphone. Telefoanele mobile ar putea contribui la răspândirea unor pandemii

Telefoanele mobile au devenit indispensbile în viața noastră, le luăm cu noi peste tot, în mașini, trenuri, avioane. Însă acestea pot reprezenta riscuri serioase dacă nu sunt folosite corespunzător, potrivit Newsweek.

Bacteriile din smartphone

„În medie, am descoperit între 120 și 200 de microbi pe fiecare telefon. E.coli a fost descoperit în aproximativ o treime din telefoanele mobile” spune Lotti Tajouri, profesoară de genetică moleculară de la Universitate Bond, Australia.

E.coli este una dintre cele mai banale bacterii, se găsește peste tot, însă poate fi și extrem de periculoasă.

Într-un studiu realizat de Tajouri și echipa sa, au fost descoperite pe suprafața telefoanelor „superbacterii” rezistente la antibiotice și o bacterie care cauzează boli recoltelor.

Studiul a fost publicat în jurnalul Infection, Disease and Health și a analizat 20 de telefoane mobile care aparțineau participanților la conferința World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians, de la Sydney 2023.

În pofida numărului redus de telefoane, experții au descoperit că erau peste 2.200 de microbi diferiți pe toate dispozitivele.

„Telefoanele mobile sunt precum hotelurile de 5 stele pentru tot felul de microbi. Ciuperci, bacterii și virusuri. Populăm constant suprafața telefoanelor noastre cu propriile bacterii. De la secrețiile de salivă la organismele din fecale când folosim telefoanele la baie. Cu depunerile de praf, alte mâini în afară de cele ale proprietarului. etc.,” afirmăTajouri.

Calul troian din smartphone

„Mâncăm cu telefoanele mobile, așa că hrănim microbii de pe telefoanele mobile. Le dăm constant aceste „bufete gratuite” la mic dejun, prânz sau cină. Vorbim deasupra telefoanelor noastre. Cad stropi de salivă are oferă condițiile optime de umezeală în care se vor dezvolta foarte bine microbii”, explcă Tajouri.

Acești microbi se află aproape unul de altul, pe o suprafață mică, ceea ce poate favoriza „transferul genetic orizontal”, susține Tajouri. Așa că experții cred că ar fi posibilă chiar apariția unei pandemii.

„Avem nevoie de atenția OMS, CDC și altor autorități competente, precum liderii în biosecuritate, pentru a rezolva problema telefoanelor mobile, prin montarea acestor dispozitive UVC,” spune Tajouri.

„Introducerea patogenilor vegetali, animali sau umani în țările noastre, fără prevenție, va fi inevitabilă. Un studiu sistematic recent a demonstrat că 45% dintre telefoanele din timpul pandemiei de COVID-19 aveau pe ele SARS-CoV-2.”

„Pentru a gestiona eficient această problemă, sanitizarea trebuie să fie implementată pe nave/avioane. Și echipajul să se asigure că procesul ese realizat conform regulilor. Neglijarea acestei probleme ar putea fi cea mai mare greșeală în prevenirea răspândirii infecțiilor. Și ar putea fi cauza pandemiilor, unde telefoanele contaminate neidentificate au fost precum calul troian” a precizatTajouri, potrivit useit.ro.