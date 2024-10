Conferința România Inteligentă. România, pe primul loc în Europa la decese ce pot fi prevenite. Soluții pentru ca pacienții să aibă tratamente inovatoare

Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Europa, o situație agravată de accesul întârziat la terapii noi. Deși există o Hotărâre de Guvern care ar trebui să faciliteze accesul la molecule noi, decalajul față de alte țări europene rămâne semnificativ.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a menționat că există un fond de inovație în sănătate, însă acesta necesită finanțare reală pentru a deveni funcțional. El a subliniat că trecerea la o finanțare multi-anuală ar putea reprezenta o soluție pentru accesul mai rapid la terapii inovatoare.

Valeria Herdea, președintele CNAS, a explicat că presiunea financiară asupra sistemului de sănătate este enormă, iar fondurile disponibile sunt insuficiente. Contractele de tip cost-volum și cost-volum-rezultat ar putea optimiza cheltuielile și permite tratarea unui număr mai mare de pacienți la același cost.

„Sunt întâlniri repetate cu Ministerul de Finanțe, în care noi prezentăm situația, o evaluăm, mergem cu analize foarte clare, cifrice, nu numai pe programe și pe celelalte nevoi ale sistemului, pentru că programele naționale de sănătate curative sunt o parte a ceea ce avem de făcut, dar sunt multe alte segmente”, a declarat Valeria Herdea, președinte CNAS.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat o creștere a bugetului pentru aceste contracte, însă nevoile rămân mai mari decât fondurile alocate.

„Bugetul nou pe care îl avem alocat pentru Casa de Sănătate reprezintă punctele de plecare pentru bugetul anului 2025 și cel de la Casa de Sănătate.

Am încercat, prin intermediul rectificării bugetare din acest an, să asigurăm un nivel actualizat al acestor contracte cost-volum-profit, respectiv am crescut suma alocată de la 3,2 miliarde la 6,2 miliarde”, a declarat Marcel Boloș, ministrul Finanțelor.

Citește pe Antena3.ro Copiii care au îngrozit Franţa. Autorităţile franceze sunt în alertă maximă după atrocităţile săvârșite de doi băieți de 14 și 15 ani

„Creșterea pe acest buget specifici a fost de la 4.3 la 6.1, nu de la 3 și vorbim de miliarde de lei, iar necesitatea fundamentată de CNAS la începutul anului fusese de minim 7.2 miliarde

Ceea ce s-a dat și prin rectificare bugetară, o parte din fonduri se mai duc și pentru aceste contracte cost volum, va ajunge pentru finalizarea renogocierii celor care sunt în derulare, există contracte pentru care nici nu a început negocierea”, a declarat Dr. Ioana Bianchi, Director Afaceri Externe ARPIM.

„Am mai fost la la evenimente unde autoritățile, Ministerul de Finanțe ne spunea cum bugetul Sănătății crește, se dublează, se triplează, dar ceea ce e important pentru pacienți, pentru că vorbim din perspectiva pacienților, e să vedem acești bani cum se arată în calitatea vieții și cum se arată în statisticile României”, a declarat Radu Gănescu, Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.

Statisticile din 2020 arată că România a înregistrat 358 de decese prevenibile la 100.000 de locuitori, aproape dublu față de media UE, ceea ce scoate în evidență necesitatea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea accesului la tratamente.