Gabriel Andronache, Transelectrica: Comisia Europeană ne-a aprobat 9 proiecte în valoare de 424 de milioane de euro nerambursabili

"Anul trecut am ajuns la 97,3% din planul de investiții. Avem un plan ambițios, aprobat de ANRE. Până în 2031 trebuie să atingem 1,7 miliarde de euro, având în vedere anii trecuți și faptul că jucăm pe piața reglementată, iar anul 2021 a venit în ultimul trimestru cu foarte multe provocări, asfel încât și noi suntem unul dintre marii consumatori de energie. Consumăm 1 TW anual din producția noastră internă de circa 54 TW și recuperăm acești bani într-un interval de 5 ani.

Ar trebui să schimbăm structura de finanțare a investițiilor astfel încât, dacă până anul trecut 30% reprezentau fonduri proprii, 60% creditare și 10% fonduri europene, am schimbat acest mecanism. În momentul de față avem 30% fonduri proprii, 20% creditare și 50% fonduri europene.

Anul trecut am aplicat pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele de investiții pentru că banii erau destul de puțini și mergând pe creditare ne-ar fi costat foarte mult, și toate aceste sume s-ar fi dus către consumatorul final, în tarif, în perioada următoare. Și am zis că nu este corect atâta timp cât există fonduri europene la dispoziție, trebuie să facem un efort.

Pe 23 mai 2022, Comisia ne-a aprobat 9 proiecte în valoare de 424 de milioane de euro pe Fondul de modernizare, 100% nerambursabili. Am semnat contractele de finanțare pe 10 octombrie anul trecut și am început să le punem în practică. Proiecte foarte importante, strategice, proiecte care erau rămase încă dinainte de 1989. Este vorba de închiderea inelului de 400 kV.

Trebuie să le finalizăm în 5 ani. Avem 4 proiecte care se referă la dezvoltarea de linii. În momentul de față avem hotărâri de guvern care sunt în procedură de expropiere și urmează să fie scoase la licitație.

Unul dintre proiecte este din partea de nord a țării, în Suceava, linie de 400 împreună cu două stații. Vom închide inelul Banatului, la prima etapă se lucrează în acest moemnt, nu este pe Fondul de modernizare, dar următoarele două estape sunt pe Fondul de modernizare și sunt aprobate. Este vorba de Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad. Facem linie 400 reconductolare pentru evacuare. Am finalizat anul trecut, pe cei mai înalți stâlpi care s-au ridicat în România, de 150 m peste Dunăre, și am finalizat linia de la Cernavodă la Stâlpu, trecerea stației Stâlpu la 400 și evacuarea din zonă Stâlpu-Teleajen-Brazi Vest. Am început proiectarea pentru a traversa munții de la Stâlpu către Brașov și încă o linie de la Constanța la Medgidia.

Referitor la cablul submarin între Georgia și România, care este foarte important, a fost semnat un memorandum pe 17 decembrie anul trecut între patru țări - Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria. Se face un studiu de fazabilitate de către o companie din Italia pentru 1000 MW. Dăm drumul la un studiu de sistem să vedem tot ce înseamnă această putere care va veni în România sau care va pleca din România. Zona Dobrogea are mult potențial și luăm în considerare ce este instalat în momentul de față dar și ce urmează să se instaleze, Unitățile 3-4 Cernavodă, avem în vedere zona de offshore.

Și Bulgaria are aceeași problemă de congestie tot în zona Dobrogea, să dezvoltăm liniile de schimburi de energie. Lucrăm pe două linii, o linie de 700, după model sovietic care lucrează în regim de 400, Isaccea-Varna, și mai avem o linie de 400 Isaccea-Dobrudja, și Kozlodui 1 și 2", detaliază Gabriel Andronache.

Capacitățile energetice ale României

"România are o capacitate de transport de circa 27.000 MW, capacitate de producție putere instalată 18.843 MW. Consumăm în orele de vârf circa 8.000 MW. Aveam la finalul anului 2021, ATR-uri emise pentru o putere de 2800 MW. În luna octombrie 2022 erau emise ATR-uri la nivel de transport de circa 4500, repartizați 2276 în solar și 2259 în eolian. Circa 37.000 erau în lucru la momentul respectiv. În luna februarie anul acesta avem 2778 în solar și 1667 în eolian. Constatăm că au expirat multe ATR-uri pe zona de eolian.

Capacitatea instalată în eolian la finalul 2021 era 1357 MW iar în momentul de față avem 1413, se constată că s-au instalat doar 56 MW într-un interval de doi ani. Iar în eolian am început cu 3014 MW și avem tot 3014 MW.

Am aplicat pe RePowerEU un proiect de a produce energie din panouri fotovoltaice în 31 de stații pe care le avem pentru consumul nostru propriu, cu putere instalată de 17 MW dar am solicitat și stocare de 10 MW.

Cel de-al patrulea proiect este interconectarea cu Republica Moldova, o linie nouă, între Suceava și Bălți, cu stație de 400, cu 330 în stația Bălți.

România are o capacitate de interconectare de 2500 MW pentru export și 3000 pentru import", explică directorul Transelectrica.