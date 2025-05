George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că fuge de dezbateri

George Simion a criticat dur refuzul lui Nicușor Dan de a participa la o dezbatere publică, acuzând-l că „îi consideră pe români proști”.

Liderul AUR a criticat și-a reafirmat deschiderea față de dezbaterea cu contracandidatul său „Sunt disponibil și am anunțat și am confirmat participarea la Digi24, unde a fost invitat și Nicușor Dan în această seară. Mă voi duce la ora 21 să văd dacă Nicușor Dan s-a prezentat sau nu, dacă are curajul să se prezinte”.

Totodată, Simion a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi responsabil de situația economică a României, spunând că „Nici eu, nici Călin Georgescu, nici mișcarea suveranistă nu au făcut rău țării noastre. Ei au făcut rău, ei au fost la conducere, ei și-au bătut joc de voi”.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a anunțat marți că va participa la dezbaterile electorale. Este o veste bună că și George Simion vrea să accepte, a adăugat el.

Dan a mai spus că va participa la toate dezbaterile organizate de profesioniști.

„Eu cred că avem în față niște alegeri foarte serioase, iar dezbaterile trebuie organizate de profesioniști. Există o discuție între staff-uri și așteptăm ofertele televiziunilor”, a adăugat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)