Senatorul Daniel Zamfir propune întoarcerea la piața reglementată de energie. Soluții pe termen lung

"Suntem foarte îngrijorați de viitor pentru că suntem în următoarea situație. S-ar putea ca iarna viitoare să ne prindă la fel de nepregătiți cum ne-a prins această iarnă. Pentru că investițiile de care vorbim, care sunt realizate în proporție de 90%, nu știu dacă putem conta pe intrarea în funcțiune spre sfârșitul acestui an. Cred că abordarea liberalizării a fost una greșită, liberalizarea ca principiu e sănătoasă, dar atunci când ai o piață concurențială, mai ales când pe piața gazelor ai deja un gol se pune sub semnul întrebării cât de mult ajută liberalizarea la a beneficia de un preț corect al pieței și prin faptul că ne-am grăbit cu angajamentele luate de UE cu privire la închiderea unor capacități de producție. În plină criză energetică cred cu tărie că s-a greșit atunci când s-a decis să se renunțe la închiderea termocentralei de la Mintia, erau acolo 1200 MW pe care am renunțat fără să punem nimic în loc. Sigur, e în regulă ă ne menținem angajamentele față de UE dar e mult mai în regulă să ne ducem să punem pe masa UE situația cu adevărat", a explicat senatorul la Conferința Națională "Reconectarea încrederii între consumatori, instituții și operatori - ieșirea din criza facturilor" organizată de Antena 3 și Jurnalul.

Totodată, acesta a spus că dacă investițiile în sistemul energetic nu se vor realiza, vom fi în aceeași situație și iarna viitoare, iar în acest sens Daniel Zamfir propune emiterea unei Ordonante de Urgență pentru deblocarea proiectelor Hidroelectrica din zona ariilor protejate.

"Dorim să scoatem din zona ariilor protejate acele investiții hidroenergetice care sunt blocate de ani de zile, dar tocmai ca lucrurile să meargă într-un ritm rapid, aș fi vrut să propun o inițiativă legislativă care durează 2-3 luni în Parlament. Hidroelectrica este în situația în care poate să continuie aceste investiții într-un ritm mult mai alert. Ca atare, puteți să preluați această inițiativă să o transformați în OUG pentru a se aplica cât mai rapid".

El cere reprezentanților statului să renegocieze cu UE, pentru că investiția Romgaz după ce cumpără participația Exxon va fi una uriașă, astfel încât Româmnia să beneficieze de gaze pe termen lung.

"Ar trebui să privim cu mare răspundere ce ne asumăm cu privire la exploatarea gazelor din Marea Neagră. Reprezentanții statului român acum ar trebui să negocieze cu UE mai în interes național, mi-aș permite să spun. Toată lumea își pune mari speranțe în ceea ce înseamnă extragerea gazelor din Marea Neagră. Vom putea beneficia în 2026-2027. Readuc aminte că începând cu 2030 vom intra în acel nou Green Hill, și anume taxarea gazului va fi undeva la nivelul cărbunelui. Și vom ajunge în situația în care, după 3 ani de zile, să constatăm că probabil producerea energiei electrice pe bază de gaze naturale să nu mai fie atât de rentabilă și să fim în situația în care să ne fi pus în situația că vom extrage gazele din Marea Neagră și nu va fi rentabil", atrage atenția preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice.