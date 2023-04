Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov: Cetățenilor trebuie să le fie ușor să acceseze orice tip de serviciu public

"Nu cred că există o soluție miraculoasă, trebuie să îndeplinim anumite condiții pentru a ajunge la performanță în domeniul digitalizării. Trebuie să ai formată o echipă. Președintele CJ a avut un rol extrem de important pentru că a format în jurul său o echipă de oameni pregătiți, care doresc să facă o schimbare și să aducă județul Ilfov acolo unde este locul său. Vorbim de un județ extrem de important, care înconjoară Capitala, are un grad extrem de dinamic de dezvoltare. Avem cea mai mare creștere a numărului de cetățeni, practic cea mai mare creștere a populației din ultimii 30 de ani, conform ultimului recensământ.

Avem nevoie de echipă, de oameni bine pregătiți, de voință și vrem să ajungem la rezultate. Obiectivul nostru și al președintelui a fost acela, într-un mod eficient și digital, pentru ca cetățenilor să le fie ușor să acceseze orice tip de serviciu public", spune acesta.

CJ Ilfov are în derulare mai multe proiecte de digitalizare. Este vorba îndeosebi de domeniile apă-canal, educație, deșeuri, servicii publice.

"Am pregătit o serie de proiecte în toate domeniile. Spre exemplu, în proiectul apă-canal avem 520 de milioane de euro care merg în infrastructură. Am mai reușit să accesăm un alt proiect care se adresează unui număr de 3 primării din județ unde montăm contoare inteligente. Rolul acestor contoare inteligente este, în primul rând, acela de a facilita și de a reduce consumurile necontrolate din rețeau de apă- canal. Cetățeanul nu mai este nevoit să transmită acel index lunar și fiecare consum este reflectat exact în factură. Deci putem vorbi despre un proiect de digitalizare în zona apă-canal.

În zona de educație am avut un parteneriat cu inspectoratul școlar la nivelul județului Ilfov și cu anumite unități de învățământ și am făcut consiliere vocațională. Am sprijinit financiar achiziționarea de niște teste Toolkit care sunt destinate elevilor de clasele a VII-a și a VIII-a, astfel încât să vedem către ce se îndreaptă și ce aplecare au ei din punct de vedere vocațional, și nu numai. Din punct de vederer al înclinațiilor, în sensul domeniului, al conștientizării faptului că decizia pe care o iau este una extrem de importantă.

Avem o colaborare foarte strânsă cu primăriile din județul Ilfov.Avem 40 de primării la nivelul județului și împreună cu Autoritatea de digitalizare a Românoei, și cu colegii din Consiliul Județean, am reușit să fim primul județ integrat îmn proporție de 100% înplatforma ghișeul.ro. Toate primăriile din județul nostru, în momentul de față, au capacitatea de a încasa taxe locale prin aplicația ghișeul.ro.

Avem un proiect pe deșeuri SMID și avem o componentă de digitalizare, în sensul în care pe autospecialele care vor fi achiziționate și pe pubelele de gunoi vor fi puse niște microcipuri prin intermediul cărora, printr-un sistem informatic, vom vedea cantitățile de deșeuri din zonele de proveniență și vom reuși cu mai mută ușurință să respectăm legislația, în sensul în care există un principiu - Plătește cât arunci. Și va fi mai ușor de identificat cantitățile de deșeuri și zonele de proveniență. Cumpărăm autospeciale și pubele pentru a le distribui în județul Ilfov astfel încât să existe o colectare selectivă. UE descurajează depozitarea deșeurilor prin plata acelei taxe de economie circulară.

Avem un proiect finanțat prin POCA, care este în implementare. Suntem în faza de testare a platformei. Am creat o platformă prin care vom relaționa cu cetățenii din județul Ilvof, în sensul în care vor putea depune cereri, petiții, solicitări în toate domeniile și li se vor elibera documentele. Vor fi informații, în funcție de statusul solicitării pe care o au, a lucrării pe care au depus-o. Cei din conducere vor putea urmări exact stadiul lucrării, astfel încât să știe dacă undeva se blochează lucrarea. Atât timp cât serviciile publice și consiliile locale nu vor fi complet digitalizate, nu vom putea ști unde este o lucrare și de ce trenează într-un anumit compartiment sau departament. Cred că în câteva luni va fi pusă în funcțiune și dată în folosință cetățenilor din județul Ilfov. Vor putea achita taxe prin intermediul platformei și, ceea ce este foarte important, vom avea acele semnături digitale, pe care le vom oferi cetățenilor în mod gratuit pentru că altfel nu ar putea să semneze anumite documente în acest format digital, fără să își facă un cont separat și să plătească separat. Va fi un serviciu complet", explică Ștefan Rădulescu.

RI Ilfov