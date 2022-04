Agenția Achizițiilor Publice cumpără echipamente IT de la furnizorul DNA și PÎCCJ

Mai exact, a cumpărat laptopuri, genți pentru laptopuri, mouse-uri și licențe de operare, pe care a plătit peste 276.000 de euro. Compania care a fost desemnată să livreze aceste echipamente este o firmă din Cluj care, în urmă cu câțiva ani, a fost implicată într-un scandal cu iz penal, în legătură cu un alt contract pe bani publici. Acest lucru nu a reprezentat, însă, un impediment pentru ca însuși Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și DNA – chiar pe vremea lui Kovesi – să încheie cu acest SRL contracte de achiziție publică.

ANAP a finalizat, la sfârșitul lunii martie, procedura de achiziție a unor echipamente informatice, în cadrul proiectului denumit „Sprijin în implementarea SNAP, prin consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a autorităților contractante”, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Achiziția a făcut obiectul unei licitații deschise, demarată de către autoritatea contractantă în cursul lunii noiembrie a anului trecut, conform unui anunț de participare publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

În ce constă cumpărătura

Conform acestui anunț, bunurile ce urmează a fi achiziționate trebuie livrate la sediul central al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Aceste bunuri constau în 18 laptopuri pentru echipa managerială, în 192 de genți pentru laptop, în 192 de mouse-uri pentru laptop, în 18 licențe pentru sisteme de operare pentru echipa managerială, în alte 18 licențe pentru echipa de management, în două licențe pentru managementul de proiect pentru echipa de management.

La acestea se adaugă 174 de licențe office, 174 de licențe sisteme de operare și 174 de licențe antivirus, toate aferente unei subactivități denumite 8.3.

Potrivit caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, subactivitatea 8.3 se referă la achiziția a 192 de echipamente IT, a 38 de aparate multifuncționale pentru verificatorii ex-ante și a unui sistem multifuncțional de videoconferință.

În ceea ce privește activitatea 8, aceasta se referă la „aplicarea unitară a normelor și procedurilor de achiziție publică și reducerea neregulilor în acest domeniu prin organizarea unor programe de formare profesională și de perfecționare în domeniul achizițiilor publice, contribuind astfel la utilizarea eficientă a banilor publici”.

Valoarea contractului – 276.810,5 euro

Așa cum precizam mai sus, această achiziție a făcut obiectul unei licitații deschise, unde criteriul principal de atribuire a contractului a fost stabilit în funcție de cel mai bun raport calitate-preț. Mai exact, prețul ofertei a cântărit 90 la sută din decizia de atribuire, iar 10 procente a cântărit termenul de livrare.

Contractul are o valabilitate de patru luni și a fost încheiat, sub numărul 7173 din data de 31 martie 2022, între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și compania SC Union Co SRL, pentru suma de 1.134.808 de lei fără TVA, respectiv de 1.356.371,52 de lei cu TVA inclusă (276.810,5 euro).

Compania care și-a adjudecat acest contract, implicată într-o afacere controversată

SC Union Co SRL, firma care va livra aceste echipamente, a fost, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, înființată în anul 2004 și este deținută, în calitate de asociat unic, de o anume Agnes Dezso, din Cluj-Napoca.

La momentul fondării, firma avea ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme. Abia în anul 2014, societatea a căpătat noi domenii de activitate, cum ar fi fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, fabricarea echipamentelor de comunicații și fabricarea produselor electronice de larg consum.

Dosar penal…

În urmă cu mai mulți ani, firmă care, în urmă cu câțiva ani, a fost implicată într-un scandal cu iz penal, în legătură cu un alt contract pe bani publici. Mai exact, patroana SC Union Co SRL, dar și un angajat al acesteia, pe nume Sipos Istvan, au fost acuzați de fals, într-un dosar ce a ajuns pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în legătură cu participarea, în 2007, a SC Union Co SRL la o licitație organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, pentru achiziția a 60 de calculatoare, în valoare de 200.000 de lei.

… finalizat cu amendă administrativă

Firmele care s-au înscris la licitație trebuiau să prezinte o autorizație de livrare emisă de producător. Union Co SRL a fost, în cele din urmă, declarată câștigătoare a contractului, însă rezultatul a fost contestat de un alt participant, care a arătat că el este deținătorul autorizației de livrare emise de producătorul calculatoarelor, nu SC Union Co SRL.

În mai 2008, Universitatea Babeș-Bolyai ar fi depus, potrivit aceleiași surse, o plângere la Poliție, iar în septembrie 2009, Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca a decis să-i scoată de sub urmărirea penală pe Agnes Dezso și pe angajatul acesteia, aplicându-le celor doi câte o amendă administrativă de câte 100 de lei.

A prestat pentru Parchetul General și pentru DNA-ul lui Kovesi

Această tevatură nu a împiedicat, însă, unele instituții de forță ale statului să aibă relații contractuale cu această companie. O astfel achiziție interesantă care a atras în mod deosebit atenția este cea făcută de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la începutul anului 2020. Această instituție a contractat, prin procedură simplificată, prin încheierea unui acord-cadru, achiziția de tonere și de cartușe pentru tonere aferente echipamentelor aflate în dotarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Contractul are o durată de 12 luni și a fost atribuit, pe loturi, companiei SC Unicon Co SRL. Ultimul lot, în valoare de 127.592 de lei fără TVA, a fost atribuit în data de 31 ianuarie 2020.

Despre contractele cu instituțiile de forță ale SC Unicon Co SRL, „Jurnalul” a făcut vorbire într-o anchetă publicată în cursul anului 2017. Atunci, Direcția Națională Anticorupție a făcut o achiziție în valoare de 100.000 de euro pentru a-și asigura „provizia” de cartușe cu toner pentru imprimante până în luna februarie a anului 2018. Potrivit unui anunț urcat pe SEAP, instituția condusă, la vremea respectivă, de Laura Codruța Kovesi a desemnat, în data de 22 august 2017, câștigătorul licitației. Este vorba despre același SRL din Cluj, pe nume Union Co SRL.