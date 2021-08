Directorul Vizante, de la CFR, susținut de USR, și o încurcătură politico-economică de familie, la Brașov

Susținerea politică de care se bucură directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, din partea conducerii USR-PLUS pare să-l deranjeze serios pe premierul Florin Cîțu, care le-a atras atenția colegilor de coaliție că astfel de lucruri vor fi decontate de toate partidele aflate la guvernare. În fapt, Vizante ar fi sprijinit, în mod direct, de edilul USR al Brașovului, Allen Coliban, cel care, în toamna trecută, l-a învins în alegeri pe ex-primarul PNL George Scripcaru. Numai că, anul trecut, familia directorului Vizante a câștigat bani din închirierea unei fațade de clădire, în Brașov, către o firmă de panotaj deținută de o foarte apropiată femeie de afaceri a liberalului Scripcaru. Atât de apropiată, încât, împreună, cei doi au fost trimiși în judecată de DNA, în 2016, într-un dosar de corupție. Anul trecut, dosarul s-a finalizat cu achitare, la Curtea de Apel Brașov.

Conform declarației de avere depuse, la data de 10 mai 2021, de directorul general al SNTFC CFR Călători SA, Ovidiu Vizante deține, împreună cu soția sa, Adina, un teren intravilan, în suprafață de 1.378 de metri pătrați, precum și trei imobile. Este vorba despre un apartament, achiziționat în anul 2004, în suprafață de 90 de metri pătrați, un al doilea, din anul 2013, în suprafață de 68 de metri pătrați, la care se adaugă o casă în construcție, în suprafață de 201 metri pătrați, a cărei ridicare a început chiar anul acesta. Rubrica referitoare la localitatea în care se află aceste proprietăți imobiliare este anonimizată în documentul citat, însă putem presupune că cel puțin unul dintre aceste imobile se află pe raza municipiului Brașov.

Acest lucru rezultă din rubrica „venituri realizate, împreună cu familia, în ultimul an fiscal”. Din datele completate de Vizante, rezultă că actualul director al CFR Călători a realizat, în anul fiscal precedent, venituri în sumă de 484.746 de lei, în baza unui contract de mandat, de la compania privată de transport feroviar Rail Cargo România, cu sediul în Otopeni, la care se adaugă suma de 5.256 de lei, în baza unui contract part-time de muncă încheiat cu SC Rotarex SRL din Făgăraș.

Soția lui Ovidiu Vizante, Adina Vizante, este avocat în Baroul Brașov, nu a realizat, în ultimul an fiscal, venituri de natură salarială. În schimb, a câștigat suma de 65.490 de lei, în calitate de avocat, prin prestarea unor servicii de asistență juridică pentru mai multe persoane fizice și juridice.

Soția, fațada și firma de panotaj

Un detaliu de culoare rezultă, însă, din declarația de avere a directorului Vizante. Anume, soția a încasat, în aceeași perioadă, suma de 2.521 (nu este menționată moneda), în baza unui contract de închiriere a fațadei unui imobil. Chiriașul se numește SC City AD SRL, o companie de panotaj din Brașov.

Din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, aflăm că firma în cauză este deținută, în prezent, în calitate de unic asociat și administrator, de o anume Cristina Iuliana Antonie, în vârstă de 49 de ani, din Brașov. Aceasta este un fost membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română, în timpul guvernării Boc, și o apropiată a fostului edil PDL, ulterior PNL, al Brașovului, George Scripcaru. Atât de apropiată, încât presa locală, dar și cea centrală scriau, în anii 2011-2012, că era, practic, șefa care făcea și desfăcea din punct de vedere politruc la nivelul organizației PDL Brașov.

Iar această relație apropiată a făcut ca cei doi să se regăsească, în calitate de inculpați, într-unul dintre dosarele pe care DNA i le-a deschis, în ultimii ani, fostului primar liberal al Brașovului. Dosar finalizat, însă, anul trecut, cu achitare.

Patroana, în dosarul fostului primar PNL

În 2016, George Scripcaru a fost trimis în judecată de DNA Brașov, pentru abuz în serviciu, instigare la tentativă de abuz în serviciu și luare de mită. În dosar, au mai fost vizați fostul director adjunct al Direcției Tehnice a Primăriei, un avocat și mai mulți administratori de firme, printre care și Cristina Antonie, acuzată de complicitate la luare de mită.

Este vorba despre o anchetă care viza încheierea unor contracte, în anul 2011, iar omul de afaceri în folosul căruia au fost perfectate aceste contracte i-ar fi remis fostului primar foloase necuvenite, în sumă de 400.000 de lei, constând în materiale electorale pentru campania electorală aferentă alegerilor locale din anul 2012, prin intermediul femeii de afaceri Cristina Iuliana Antonie.

Anul trecut, Curtea de Apel Brașov a decis achitarea lui George Scripcaru și a celorlalți acuzați, pentru că judecătorii au constatat că fie faptele reținute împotriva lor nu sunt prevăzute de legea penală, fie că nu au existat probe că s-ar fi săvârșit fapte de natură penală.

Povestea de la CFR tulbură apele în interiorul Coaliției de guvernare

George Scripcaru a deținut funcția de primar al Brașovului până în toamna anului trecut, când, deși a candidat pentru un nou mandat, din partea PNL, a pierdut alegerile în fața liderului USR-PLUS Brașov, fostul deputat Allen Coliban. Surse brașovene au dezvăluit presei locale că directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, este susținut chiar de actualul primar al Brașovului, acesta fiind și motivul pentru care în jurul său au făcut scut însuși minstrul USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, și vicepremierul Dan Barna.

Este, așadar, cel puțin amuzant cum directorul susținut de USR-PLUS câștigă, dintr-un contract de închiriere, bănuți de la o companie al cărui patron se află în siajul PNL, la Brașov. Reamintim că, în urma evenimentelor de săptămâna trecută de pe calea ferată, când un tren cu pasageri a fost oprit în câmp, premierul Florin Cîțu a precizat că, dacă ar fi lucrat în subordinea sa, directorul Vizante era deja demis. Sâmbătă, premierul a revenit asupra subiectului, precizând, în legătură cu susținerea pe care șeful CFR Călători o are din partea lui Cătălin Drulă și Dan Barna, că „rămân la ceea ce am spus acum două zile: trebuie să fim foarte atenţi, pentru că astfel de lucruri le decontăm toţi, le decontează toată guvernarea, nu le decontează numai un anumit partid politic”. „Şi de aceea rămân la ceea ce am spus acum două zile, că uneori trebuie să luăm astfel de decizii, decizia este la ministrul Transporturilor”, a declarat șeful Executivului.