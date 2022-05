„Doi și’un Sfert” suflă în iaurt. DIPI s-a dotat cu echipamente performante de contrafilaj

Este vorba despre niște „analizatoare spectrale cu corelație”, destinate analizării, identificării și localizării echipamentelor de interceptare a comunicațiilor și a semnalelor emise de către acestea. Prețul fiecărui astfel de echipament cumpărat este apropiat de costul unei garsoniere în Capitală. Compania care livrează DIPI aceste analizatoare îl are ca asociat pe un fost manager IT al Transelectrica și nu este la prima afacere derulată cu serviciul secret al MAI. De altfel, compania are în portofoliu clienți cu greutate, cum ar fi SRI, SIE, STS, ANCOM sau Ministerul Finanțelor.

Direcția de Informații și Protecție Internă a scos la mezat, în data de 18 martie 2022, un contract prin care anunța intenția de a achiziționa trei analizatoare spectrale cu corelație. Pe site-urile de specialitate, analizatorul spectral este definit ca fiind un dispozitiv pentru măsurarea și afișarea spectrului unui semnal, în sensul detecției energiei semnalului pe diferite frecvențe.

Acest aparat este destinat detecției și localizării mijloacelor tehnice de interceptare cu emisie și poate fi utilizat în activități de tip „survey”, pentru obținerea încărcării spectrului radio din proximitatea unei zone și pentru punerea rapidă în evidență semnalelor detectate.

Conform acelorași surse, instrumentul este folosit și pentru analiza semnalelor RF detectate, și pentru identificarea parametrilor de emisie ai acestora, cum ar fi frecvențele, lărgimea de bandă, semnalul de putere și tipul de modelație. Echipamentul localizează sursele de emisie printr-o metodă denumită „homing”.

Aproape 44.000 de euro bucata

Ei, bine, DIPI a cumpărat, așa cum am arătat mai sus, trei astfel de analizatoare spectrale, marca Oscor Blue, de 24 GHz, pentru care, conform anunțului de participare publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), era dispusă plătească suma de 608.042,01 lei fără TVA (adică 201.680,67 lei fără TVA pentru fiecare dintre aceste aparate).

Pentru achiziția lor, serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne a organizat o selecție de oferte, prin procedură simplificată, fără a avea loc o licitație electronică. La această procedură de selecție, din 25 aprilie 2022, a fost primită o singură ofertă, pe care Direcția de Informații și Protecție Internă a declarat-o ca fiind admisibilă, drept pentru care a și încheiat cu respectivul ofertant contractul nr. 1935639/2022, în valoare de 537.000 de lei fără TVA, respectiv de 644.730 de lei cu TVA inclusă. Practic, pentru fiecare dintre cele trei analizatoare spectrale cu corelație achiziționate în baza acestui contract, DIPI a plătit 214.910 lei cu TVA inclusă, adică 43.859,2 euro (prețul unei garsoniere în București).

Exigențele DIPI, trecute în caietul de sarcini, nesecret

Conform caietului de sarcini care a stat la baza procedurii de achiziție, scopul invocat de DIPI pentru cheltuirea acestor sume este acela al „dotării cu echipamente performante, în vederea eficientizării activităților interne”. Documentul a fost întocmit în data de 14 februarie 2022, ca exemplar „nesecret”, și a fost aprobat de directorul general al DIPI, generalul maior Tiberiu Silviu Dumitrache.

Din acest caiet de sarcini rezultă caracteristicile pe care serviciul secret al MAI le vizează pentru aceste echipamente. Analizatoarele trebuie să fie prevăzute cu un receptor cu posibilitatea de analiză spectrală, cu viteză mare de scanare, cu funcție demodulare audio-video AM și FM. Echipamentul trebuie să analizeze spectrele de radiofrecvență și să le compare în vederea evidențierii rapide a diferențelor dintre cele două spectre. Analiza spectrală trebuie să aibă posibilitatea de ZOOM a benzii de analiză, fără să întrerupă procesul de scanare, să salveze și să stocheze spectogramele. Echipamentul trebuie să fie dotat cu un sistem de antene integrat, cu posibilitatea comutării automate a acestora, în funcție de banda de frecvențe de lucru selectată, precum și cu câte o antenă direcțională externă. Analizatoarele trebuie să clasifice și să coreleze automat semnalele analogice detectate.

Nu este prima afacere de acest gen parafată de „Protecția Internă”. Printre asociații furnizorului, un fost director IT la Transelectrica

După ce am trecut în revistă despre ce echipamente speciale este vorba, cu ocazia achiziției făcute de DIPI, este interesant de aflat și cine este vânzătorul. Compania care a câștigat procedura de selecție simplificată, singura care, de altfel, a depus oferta, se numește SC Technosec SRL, un mai vechi partener de afaceri al serviciului secret al Ministerului de Interne.

În baza de date a SEAP există referințe despre mai multe contracte încheiate de această firmă cu DIPI, dintre care două ies în evidență. Primul a fost parafat la data de 24 aprilie 2015 și se referă la o achiziție de tehnică specială, constând într-un sistem electronic de informații, în valoare de 283.500 de lei fără TVA.

Al doilea contract a fost încheiat în luna ianuarie a anului 2016, când DIPI a plătit către SC Technosec SRL suma de 160.000 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de instruire în tehnică specială.

Compania, înființată în 1999, controlată de familia Hristea

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC Technosec SRL a luat ființă în anul 1999, iar, conform unei încheieri din vara anului 2013, societatea avea drept asociați patru persoane fizice.

Este vorba despre Teodor Hristea (născut în anul 1944), despre Gabriela Hristea (născută în anul 1944), despre Cătălin Gabriel Hristea (născut în anul 1974) și despre Vlad Dandu Hristea (născut în anul 1968), toți cu câte 25 la sută din capitalul social al companiei.

Vlad Dandu Hristea figurează în baza de date a Agenției Naționale de Integritate (ANI) cu două declarații de avere și cu două declarații de interese, completate în data de 9 august 2011, respectiv 6 aprilie 2012, în calitatea de manager IT la Transelectrica, pe care o avea la momentul respectiv.

Toate serviciile de informații au derulat contracte cu această societate

„Jurnalul” a identificat, în baza de date a aplicației SEAP, mai multe contracte pe care SC Technosec SRL le-a derulat, în ultimii opt ani, cu instituțiile din zona de forță a statului. Nu doar DIPI a apelat la serviciile și produsele acestei companii, ci și alte structuri de informații, dar nu numai.

Astfel, 12 contracte, în valoare totală de 715.364,01 lei fără TVA, au fost încheiate de această societate cu Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul SRI. Este vorba despre furnizarea de cameră de televiziune cu circuit închis, despre aparate de transmisie video, despre monitoare video, despre pachete software de prelucrare a imaginilor, despre corpuri pentru aparate de fotografiat, despre aparate audio-video de înregistrare și redare, despre instrumente optice specializate și despre obiective pentru aparatele de fotografiat. O altă structură a SRI – UM 0232 București (Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației) – a derulat, la rândul ei, două contracte cu SC Technosec SRL, în valoare de 171.232 de lei fără TVA, pentru livrarea de sisteme de supraveghere video și echipamente radio.

Tot două contracte a încheiat cu firma respectivă și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în valoare de 3.750.365 de lei fără TVA, pentru zece complete de control tehnic necesare pentru executarea controlului tehnic antiinterceptare a rețelelor de telecomunicații special administrate de STS.

Al treilea serviciu secret care a derulat afaceri cu această firmă este Serviciul de Informații Externe (SIE), cu care a încheiat un contract de 70.200 de lei fără TVA, pentru furnizarea unui turnichet control acces și camera de televiziune cu circuit închis.

Nici SPP nu lipsește de pe lista SC Technosec SRL, deoarece a cumpărat de la aceasta monitoare color în valoare de 33.888 de lei fără TVA.

O altă structură – UM 0221 București – a cumpărat de la aceeași firmă produse specifice în cuantum de 124.740 de lei fără TVA.

Există și două instituții civile pe lista de clienți ai acestei firme. Prima este Ministerul Finanțelor Publice, care i-a atribuit un contract în valoare de 8.197.599,78 de lei fără TVA, pentru dotarea instanțelor de judecată cu sisteme de supraveghere video. A doua este ANCOM, care a încheiat cu societatea respectivă două contracte, în valoare de 71.881,79 de lei fără TVA, pentru achiziția de sisteme video de supraveghere.