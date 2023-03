„Părintele” județului Giurgiu, într-o legătură stranie cu minora A. de la casa de copii

Legătura dintre liberalul de 58 ani și adolescenta de 16 ani ridică și mai multe semne de întrebare după ce fata a rămas gravidă și a născut. În telenovela care se întinde de anul trecut este implicat și un tânăr de 19 ani, iubitul oficial al Alexandrei. La scurt timp de la descoperirea sarcinii, acesta a avut o tentativă de căsătorie cu minora, care, în primă fază a primit binecuvântarea celor de la DGASPC Giurgiu. Doar un control inopinat de la București, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care a descoperit grave încălcări ale drepturilor copilei, a dus în final la respingerea căsătoriei de către instanță. Plângerea penală depusă de ANPDCA pentru relații sexuale cu un minor a rămas, până acum, în coadă de pește.

Operațiunea tortul

După ce a fost ales președinte al CJ Giurgiu, Beianu a demarat o acțiune prin care cei din centrele DGASPC Giurgiu, minori sau persoane cu dizabilități, să primească câte un tort de ziua lor și să fie sărbătoriți. Unul dintre centrele de care președintele de județ s-a atașat a fost casa de tip familial Ansaloni, unde locuiesc, din 2020, surorile Alexandra,16 ani, și Mirela, de 14 ani. Liberalul a recunoscut că există o „relație specială” între el și Alexandra, acest lucru devenind evident atât pentru ceilalți copii din centru, cât și pentru angajații DGASPC Giurgiu. Președintele CJ Giurgiu a început să le scoată în mod repetat doar pe cele două surori din centru și să le ducă la diverse evenimente. În 16 aprilie 2022 se notează: „la ora 10.00 dl Beianu Dumitru a venit în structură şi a plecat împreună cu surorile Mirela şi Alexandra. Mirela şi Alexandra s-au întors în structură la ora 18.45, au fost la o acţiune la Hereşti şi la biserica din Comana”. În 30 aprilie, „la ora 12.45 dl Beianu a venit în structură şi a plecat împreună cu surorile Mirela şi Alexandra la plimbare (cu acordul dnei coordonator)”. Într-o altă seară, Beianu le scoate pe fete împreună cu alte persoane la un restaurant de lux pe malul Dunării, unde președintele CJ se fotografiază cu adolescentele, imaginile ajungând pe rețelele sociale.

O altă consemnare din 21 mai: „Mirela şi Alexandra au plecat la ora 18.00 până la ora 22.00 în oraş, a trecut dl Beianu şi le-a scos la pizza şi un suc”. A doua zi, „Alexandra şi Mirela au plecat însoţite de dl Beianu la ora 18.30 la teatru”. Conform programului Teatrului „Tudor Vianu” din Giurgiu, în ziua respectivă a avut loc premiera spectacolului „Depozitul zero”, care nu era recomandat persoanelor sub 16 ani. „Spectacolul realizat după textul «Cloaca» scris de Maria Goos, aduce în prim plan amprenta timpului asupra relațiilor interumane, mai precis asupra relației de prietenie ale personajelor, precum și modul în care evenimentele personale ale fiecărui individ influențează această relație. Până în ce punct suntem prieteni?”, scrie în prezentarea spectacolului.

Bani fără număr

În vara lui 2022 apar primele consemnări despre sumele de bani pe care președintele CJ Giurgiu începe să i le dea Alexandrei. Prima consemnare este din 26 iunie 2022, când, „în jurul orei 20.15 dl Beianu D. a venit la poartă şi i-a dat Alexandrei suma de 200 lei”. În 4 iulie, „Alexandra a mers însoţită la consiliul judeţean la dl Beianu, aceasta a primit suma de 100 lei; beneficiara l-a sunat şi i-a cerut bani”. Jurnalul.ro a intrat în posesia a două fotografii în care Alexandra este surprinsă pe hol, îmbrăcată într-o fustă scurtă și un tricou pe holul consiliului județean, în faţa biroului președintelui. În una dintre fotografii apare și femeia de serviciu.

În 6 iulie, Poliția descinde într-un bloc din apropierea DGASPC Giurgiu, unde dintr-un apartament sunt ridicați proxeneți care exploatau mai multe tinere. În același bloc, Beianu este văzut împreună cu Alexandra și sora sa. Președintele CJ Giurgiu a explicat, ulterior, că apartamentul a fost închiriat de prietenul Alexandrei, Cristian Miu, care „vroia să fie alături de fată și, având servici, și-a permis să închirieze un apartament și având această legătură cu Alexandra am fost să-l văd, să-l ajut cu niște mici servicii, care nu fac obiectul acestei discuții. Nu am fost doar eu cu ele, ci eram însoțiți”.

În raportul ANPDCA se precizează „cu excepția a două consemnări (…) plecările din CTF ale surorilor Mirela şi Alexandra însoțite de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Giurgiu, precum și vizitarea acestora la CTF nu se regăsesc menţionate în registrele de evidenţă specifice. Aceste informații sunt regăsite doar în rapoartele de predare-primire a turei. În general, se consemnează doar ora plecării, nu şi cea a revenirii în CTF a acestor minore”.

Sarcina și o căsătorie cu cântec

În 15 iulie, cei de la DGASPC Giurgiu au constatat că „Alexandra este însărcinată în aproximativ 6 săptămâni. Susţine că a întreţinut relaţii sexuale cu numitul Miu Florin Cristian în vârstă de 19 ani, fiind prieteni de aproximativ un an şi doreşte să păstreze sarcina”. În aceeași zi, Alexandra și sora sa sunt luate din centru și duse la o cofetărie unde se întâlnesc cu Dumitru Beianu și discută despre sarcină și despre „situația socială” a lui Miu. Brusc, cel care își permitea să închirieze un apartament în Giurgiu, acum vrea să-și ducă iubita în casa părintească din localitatea Tangâru, alături de alte rude, la zeci de kilometri distanță. În 6 august, se consemnează că Beianu va pleca la Tangâru împreună cu gravida, sora ei și o altă minoră din centru ca „să-l viziteze pe Miu Cristi (cum arată camera renovată). Beneficiarele care vor pleca la Tangâru, dl director Paraschiv (șeful DGASPC Giurgiu, n.a.) ştie de plecarea lor (este cu acordul dânsului) şi a şefului de centru, de la ora 18.00-22.00”.

În 18 august, Miu depune la Judecătoria Giurgiu o cerere „de autorizare a căsătoriei”, semnătura de pe document fiind diferită de cea de pe alte acte, după cum avea să constate un control Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție început în septembrie, după ce în presă apar primele semnale despre problemele de la Giurgiu. După două săptămâni la dosar sunt atașate declaraţia minorei privind acordul la căsătorie şi acordul (nedatat) al reprezentantului său legal – Gheorghe Paraschiv, șeful DGASPC Giurgiu.

Halucinant este fapul că, în momentul în care au aflat de sarcina Alexandrei, cei de la Protecția Copilului Giurgiu nu au sesizat Poliția pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor pe motiv că Alexandra și Cristi au fost de acord să se căsătorească. Ba mai mult, Beianu, pe fondul unor informații apărute în presă, anunță că Cristi Miu și Alexandra „o să aibă un copil. Și l-au asumat și vor să se căsătorească”. Cei de la DGASPC Giurgiu nu au raportat la București faptul că Alexandra și o altă colegă de centru, în vârstă de 15 ani, erau gravide.

„Ginere” cu două dosare penale

ANPDCA a constatat în urma anchetei faptul că „anterior exprimării acordului directorului general al DGASPC Giurgiu, în calitate de reprezentant legal al minorei (...) documentele analizate nu relevă iniţierea unor minime demersuri realizate de DGASPC pentru verificarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale celui care urma să devină soţul unei minore aflate în sistemul de protecţie specială”. Controlul autorității a arătat că Miu era cercetat penal în două dosare pentru conducere fără permis pe drumurile publice, existând un al treilea dosar în care procurorii au dat renunțare la urmărirea penală pentru aceeași infracțiune. Mai mult decât atât, Bucureștiul descoperă în documentele DGASPC Giurgiu că se știa exact în ce mediu urma să plece Alexandra - „conform SC nr. 144/25.09.2018 a Tribunalului Giurgiu prin care se dispune plasamentul copilului M. I. (sora lui Miu Florin Cristi) în CTF Ansaloni, „părinţii nu prezintă garanţiile materiale şi morale necesare creşterii şi educării minorei”, „minora a declarat că a fost violată de tatăl său şi ulterior mama a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu diverşi bărbaţi şi să se mărite cu numitul M.G.”.

„Remarcăm că din documentele analizate nu reiese că Alexandra ar fi beneficiat de informări/consilieri privind asumarea rolului marital şi consecinţele ce decurg din încheierea unei căsătorii la vârsta minoratului. Coroborând informaţiile din documentele analizate apreciem că DGASPC nu a acţionat ţinând seama de interesul superior al copilului în cazul Alexandrei. Mai mult, din analizarea documentelor nu poate fi exclusă suspiciunea ca minorei să îi fie indusă ideea de căsătorie, ca soluție de rezolvare a problemei”, se arată în raport.

Brusc, după acest control, DGASPC Giurgiu își schimbă opinia radical și cere instanței să respingă căsătoria celor doi, fapt care se și întâmplă. În mod ciudat, Cristi Miu nu atacă sentința, deși există această variantă legală. Ba mai mult, pleacă în Spania, lăsând-o singură pe gravida pe care și-o dorea să-i fie soție.

Președintele Consiliului Județean Giurgiu a continuat să-i ducă bani Alexandrei și chiar a vizitat-o în spital, în septembrie, iar aceasta i-a trimis un mesaj pentru a-i cumpără medicamentele de pe o rețetă primită de la medic. Anul acesta, în 10 februarie, președintele Consiliului Județean Giurgiu vine la poarta centrului unde se afla Alexandra și îi aduce 1.400 lei. După o oră, gravida pleacă însoțită de o asistentă medicală și îi trimite 1.200 lei lui Miu în Spania, ca să se întoarcă în țară. În 8 martie, se consemnează că din nou „sponsorul” i-a adus bani gravidei. În 10 martie, Alexandra naște o fetiță la Spitalul Județean Giurgiu, iar trei zile mai târziu este externată.

Un tată nesigur. Ar vrea test de paternitate

După câteva zile, Miu recunoaște copilul, dar nu este 100% sigur că el este tatăl copilului, susține o apropiată a acestuia și a Alexandrei. „Beianu o scotea mereu afară (din centru, n.a.). I-a luat de trei ori telefoane Alexandrei. A fost la ea la spital de câte ori i-a zis. Dacă nu avea nimic cu ea, nu cred că trebuia să o ajute atât. Numai pe ea și pe sor-sa Mirela venea să le ia din centru. Pe alții care au cerut ajutorul nu i-a ajutat, iar pe ea de atâtea ori. Când săream cu gura de ce nu ne ia și pe noi, zicea că nu are timp, că nu știu ce și că le ia pe ele că sunt mai mici, dar erau fete mai mici la noi în căsuță care nu le luau. De câte ori îi trimitea mesaj să îi aducă 50 de lei, îi aducea două milioane. I-a cumpărat de trei ori telefoane pe care ea le-a băgat la amanet. Unul i l-a cumpărat de ziua ei și acum iar, cică i s-a furat ăla și acum are altul. Venea la două, trei, zile la ea sau când îi dădea ea mesaj că avea nevoie de ceva. Așa nu venea. Sau dacă voia să-i aducă ceva o suna și îi spunea să iasă la poartă. Cristi mi-a zis că o să încerce să facă testul ăla de paternitate și dacă nu e (copilul lui, n.a.) o bate pe Alexandra. Când Beianu a venit, odată, la Ansaloni a pupat-o pe burtă, când era gravidă și i-a pus mâna pe burtă”, a declarat una dintre adolescentele din centru.

Angajat DGASPC: „Toată lumea vorbește și e îngrozită”

Angajații de la Protecția Copilului Giurgiu tac de frică să nu rămână fără loc de muncă. Unul dintre aceștia a rupt tăcerea sub protecția anonimatului. „Toată lumea vorbea în centru, inclusiv colege, inclusiv beneficiare, că Alexandra ar avea o relație cu domnul Beianu și că pe unele ture domnul președinte a fost și a lăsat bani. O dată 14 milioane, o dată șase milioane. Este scris în rapoartele de tură, mă refer la perioada decembrie - ianuarie. Alexandra a solicitat o mașină să meargă la consiliu să i se dea un telefon. A fost însoțită de o colegă, iar acolo șoferul domnului Beianu ar fi coborât, i-ar fi dat un telefon în cutie, nou, și i-ar fi spus că pentru orice are nevoie să dea mesaj. Toată lumea vorbește și e îngrozită de treaba asta. Se discuta și se discută între colege, dar le este frică să vorbească, cum și mie îmi este. Să nu pierdem locul de muncă. Pentru Giurgiu este un loc de muncă bine plătit”.

Șeful DGASPC: „Dar domnul Beianu e vreun clan mafiot?”

În schimb, șeful DGASPC Giurgiu, Gheorghe Paraschiv, fost polițist, susține că nu este niciun fel de problemă. „Eu am întrebat la autoritate la vremea aia, vă dați seama că eram de trei luni aici, dom’le e ceva că le ajută, că le dă dulciuri. Nu, dar zice că nu trebuie să se ducă singur. Păi nu se duce singur. Și e președintele consiliului județean, nu era un interlop, să zic așa. Dânsul venea acolo, se consemna. Am întrebat: e rău că le dă, e rău că le scoate în oraș, e președintele consiliului județean, e finanțatorul nostru. Dom’le, nu e rău, dar să nu sară calul, să nu fie altceva. Dacă domnul Beianu nu ar fi considerat că e ceva normal, nu s-ar fi afișat cu această fată. Dânsul apare în spații publice, s-a lăsat fotografiat. Că e o relație cumva atipică, da, sunt și eu de acord cu dumneavoastră, dar haideți să-l întrebăm pe domnul președinte ce l-a determinat. Dar domnul Beianu e vreun clan mafiot? Ce să înțeleg? E președintele consiliului județean”.

Fostul polițist recunoaște că nu l-a întrebat niciodată pe Beianu de banii dați minorei – „nu, că nu sunt banii mei”. În schimb, despre întâlniri „mi-a spus că este o acțiune a consiliului județean și e o chestiune a domniei sale. Evident că nu (nu a fost mulțumit de răspuns, n.a.), dar nici nu am avut elemente în plus să trag concluzia că se întâmplă lucruri anormale între aceste două persoane”. Cât privește concluziile grave ale raportului ANPDCA, Paraschiv a negat majoritatea acuzațiilor și s-a apărat, susținând că subordonații săi au făcut tot ce s-au priceput.

Beianu: Nu am avut vreo interacțiune neprincipială

Dumitru Beianu a refuzat, în prima fază, să discute despre acest subiect, pe motiv că este în curs o anchetă a Poliției. A acceptat a doua zi un scurt dialog, dar a preferat să plece în mijlocul discuției, impunând ca toate întrebările să-i fie adresate deodată. A susținut că a cunoscut-o pe Alexandra de ziua ei de naștere. „Toate acuzațiile care mi se aduc mie, poate și altora, indirect, sunt false și nu au nicio legătură cu realitatea. Nu am nimic să-mi reproșez. Nu am avut în niciun moment vreo interacțiune neprincipială cu surorile Alexandra și Mirela. Nici eu, nici altcineva pus de mine. Programul acesta va continua și anul acesta în ciuda acestor onorabili domni. Despre situația în cauză, știu că există, cred că la Poliție, un dosar sau mai multe. Am încredere în instituții. Sunt dispus, când voi fi chemat, nu am fost chemat până acum, să răspund la orice întrebare, să participi la orice modalitate de a elucida aceste semne de întrebare. Dacă îmi propune cineva, pot să fac și un test poligraf. Am spus orice. Am toată liniștea și confortul că lucrurile se vor termina așa cum aș dori eu”.

Întrebat dacă a întreținut raporturi sexuale cu minora, Beianu a răspuns nervos „Nici vorbă!” și a aruncat nervos lavaliera. „Asta e întrebare de ziarist, da? Nici un fel de interacțiune cât se poate de puțin neprincipială”, a spus președintele CJ Giurgiu, părăsind nervos încăperea.

Plângerea penală depusă la Poliție nu a fost soluționată până acum.

Dumitru Beianu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, este anchetat penal de DNA, alături de alți angajați ai instituției, într-un dosar în care se investighează modul în care a fost demis din funcție fostul șef al DGASPC Giurgiu. Punerea sub acuzare a venit chiar în zilele în care Alexandra era în maternitate.

Toată lumea vorbește și e îngrozită de treaba asta. Se discuta și se discută între colege, dar le este frică să vorbească, cum și mie îmi este. Să nu pierdem locul de muncă. Pentru Giurgiu este un loc de muncă bine plătit

Angajat Protecția Copilului Giurgiu

Că e o relație cumva atipică, da, sunt și eu de acord cu dumneavoastră, dar haideți să-l întrebăm pe domnul președinte ce l-a determinat. Dar domnul Beianu e vreun clan mafiot? Ce să înțeleg? E președintele consiliului județean

Gheorghe Paraschiv, șeful DGASPC Giurgiu

Am toată liniștea și confortul că lucrurile se vor termina așa cum aș dori eu

Dumitru Beianu, președintele Consiliului Județean Giurgiu

Când Beianu a venit, odată, la Ansaloni (casa în care locuia Alexandra n.n.), a pupat-o pe burtă, când era gravidă și i-a pus mâna pe burtă

››› Vezi galeria foto ‹‹‹