Ciolacu: Voi propune ieșirea PSD din coaliție. Am să-mi depun demisia

„După anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o poziție de guvernare care are și majoritate în parlamentul român. Cu două obiective. Primul obiectiv: de a crea un guvern cu un prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc, iar colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv, de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României. Unul dintre cele două obiective nu s-a îndeplinit, acela de a avea un candidat comun care să devină președinte al României”, declară Ciolacu.

El adaugă că, în consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial.

„După ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeprinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei a Partidului Social Democrat să iesă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, primul-ministru al coaliției, am să-mi depun demisia”, mai spune Ciolacu.

(sursa: Mediafax)