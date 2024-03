Pedepse pentru greșelile din Procuratură: au murit oameni? Amendă! Ai condus beat? Fugi la pensie!

Cererea vine la scurt timp după ce, în spațiul public, a apărut o înregistrare audio în care procurorul recunoaște că a condus mașina sub influența băuturilor alcoolice și că a provocat un accident în Sibiu. Mai mult, el povestește pe această înregistrare că polițiștii l-au sfătuit să nu se testeze pentru alcool chiar atunci, ci peste 24 de ore, după care afirmă că nici nu a suflat în etilotest, dar rezultatul a ieșit zero. CSM a decis amânarea unei soluții asupra cererii de pensionare, pentru a vedea dacă Inspecția Judiciară va găsi necesar să deschidă o anchetă disciplinară pe numele procurorului respectiv. Iar la începutul săptămânii, ÎCCJ a desființat o hotărâre CSM care a dispus nesancționarea celebrului procuror de la Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, cel care i-a ținut, în vara anului 2019, la poarta criminalului Gheorghe Dincă, până la 6 dimineața. Popescu va avea salariul diminuat cu 25%, timp de un an.

Pe ordinea de zi a Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de marți, 19 martie 2024, la Punctul nr. 1, s-au aflat patru cereri de eliberare din funcție, prin pensionare. Este vorba despre Daniela Bîlna, prim-procuror adjunct delegat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, despre Gabriela Anca Budecă, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, despre Gheorghe Costea, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, precum și despre Eugen Stoina, în prezent procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Secția pentru Procurori de la CSM a admis, cu unanimitate de voturi, înaintarea către președintele României, Klaus Iohannis, a propunerilor privind eliberarea din funcție, prin pensionare, a primilor trei procurori, dar, în același timp, cu o majoritate de patru voturi „pentru” la unul „împotrivă”, a stabilit amânarea analizării cererii de eliberare din funcție, prin pensionare, a lui Eugen Stoina.

Eugen Stoina este fost procuror DNA – Structura centrală, despre care, săptămâna trecută, un fost polițist, pe nume Marian Răduinea, a postat pe contul său de socializare o înregistrare audio în care actualul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu recunoaște că a comis un accident rutier, în timp ce conducea mașina după ce a consumat alcool.

Mărturisiri înregistrate

Acest accident a avut lor luna aceasta, când la Serviciul 112 a fost primit un apel care reclama un eveniment rutier pe bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu, iar unul dintre conducătorii auto implicați în accident s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. La fața locului a ajuns un echipaj al Poliției Rutiere, care l-a transportat pe șoferul suspectat, nimeni altul decât procurorul Eugen Stoina, la sediu Biroului Rutier. Acolo i s-ar fi sugerat procurorului să nu facă testul de alcool și să revină, în acest sens, în termenul legal de 24 de ore.

Înregistrarea audio în discuție îl prezintă pe procurorul Eugen Stoina în timp ce vorbea chiar cu polițistul Marian Răduinea, spunându-i: „Am fost căscat și am dat în unul. Eu presupun că nu am avut frâna călcată, a intrat în următorul și am mai dat într-unul. Deși nu am avut viteză. Efectiv, am schimbat privirea și a frânat coloana. (…) Da, clar, eu am fost vinovat. (…) ERAM B~UT. Și m-au dat 24 de ore. Am fost la Poliție, au fost drăguți. Nu drăguți, foarte drăguți. Mi-au mutat mașina și m-au întrebat «Sunteți de acord să mergeți cu noi?». Da, cum să nu. (…) Și am mers la Poliție și acolo mi-au spus că «trebuie să vă testăm. Dar nu e cazul acum». Știam. (…) Eu i-am rugat să nu se afle la Parchet. Au aflat toți șefii. (…) Dacă-ți spun ce s-a întâmplat, s-ar putea să bubuie în presă. Nu m-au testat. A ieșit zero. Nu mi-a pus în bot. Se pare că sunt de notorietate că sunt bețiv. Nu am suflat, să știi, chiar nu era cazul”.

CSM așteaptă să vadă dacă Inspecția Judiciară deschide o anchetă

După apariția în spațiul public a acestor mărturisiri ale procurorului Eugen Stoina, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu a comunicat că a fost demarată o anchetă internă. Iar, revenind la hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, amânarea deliberării privind cererea de eliberare din funcție prin pensionare formulată de Eugen Stoina are loc în contextul în care Inspecția Judiciară este așteptată să stabilească dacă îl va cerceta din nou, pe acest procuror, pentru a identifica dacă Stoina a comis sau nu o abatere disciplinară.

De altfel, nu este pentru prima dată când fostul procuror DNA se află într-o asemenea situație. Eugen Stoina a fost revocat din funcția de procuror-șef în cadrul DNA București, în anul 2018, după ce, în luna ianuarie a aceluiași an, s-a constatat că pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru provocarea unui accident rutier în Capitală, aflându-se tot sub influența băuturilor alcoolice. Atunci, presa a scris că procurorul avea o alcoolemie de 3,2 la mie, fiind aproape în comă alcoolică. În 2021, Stoina a primit din partea Secției pentru Procurori în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii doar un avertisment, cu toate că Inspecția Judiciară a cerut anchetarea lui pentru mai multe abateri. Interesant este că procurorii din CSM l-au sancționat, atunci, pentru întârzierea în soluționarea cu celeritate a cauzelor, din motive imputabile. Concret, Stoina ar fi tergiversat soluționarea a 160 de cauze penale care îi fuseseră repartizate.

„Palmaresul” lui Stoina

La finalul anului 2018, fosta Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) l-a trimis în judecată pe procurorul Eugen Stoina pentru sustragerea de la recoltarea de probe biologice. În rechizitoriu, anchetatorii precizau că „din probele administrate de procurori, rezultă că inculpatul ar fi părăsit unitatea medicală fără a avea avizul medicului de gardă. Ulterior, inculpatul a fost citat de organele de poliție rutieră, reușindu-se contactarea telefonică a acestuia, cu solicitarea de a se prezenta la sediul Brigăzii de Poliție Rutieră. Inculpatul s-a prezentat la poliție, unde a fost testat cu aparatul etilotest, după care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe de sânge, stabilindu-se că acesta consumase băuturi alcoolice”.

La fel de interesant este că, la data de 21 iunie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat pe procurorul Eugen Stoina, în primă instanță, după care, aceeași instanță a dispus achitarea definitivă.

Conform unor dezvăluiri ale publicației „Lumea Justiției”, Inspecția Judiciară l-a mai trimis pe Eugen Stoina în judecată disciplinară, pentru că „s-a prezentat la sediul unității de parchet în stare de ebrietate, provocându-i prăbușirea în holul instituției, în prezența prim-procurorului Parchetului Tribunalului Sibiu, a jandarmului și a unui reprezentant al unei firme de curierat, fiind, ulterior, văzut și de persoanele care traversau holul unității de parchet. De asemenea, în perioada 2020 – 2021, domnul procuror a purtat, în timpul și în afara orelor de program, în diverse împrejurări, o ținută vestimentară inscripționată «PROCUROR», ca pretinsă modalitate de legitimare”.

Salariul de 3.840 de euro pe lună

Acum, procurorul care s-a „autodenunțat în convorbirea cu un polițist, apărută în spațiul public, se cere la pensie, după o activitate de 23 de ani. Eugen Stoina a fost numit în magistratură, ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, la data de 8 mai 2021, prin decretul prezidențial nr. 308/2021, emis de către fostul președinte al României, Ion Iliescu.

Conform ultimei sale declarații de avere, completată și publicată pe pagina oficială a Consiliului Superior al Magistraturii și pe portalul Agenției Naționale de Integritate, procurorul Eugen Stoina a realizat, în anul fiscal anterior, venituri salariale în cuantum de 225.792 de lei pe an, ceea ce înseamnă 18.816 lei pe lună (3.840 de euro).

Din aceeași declarație de avere, mai aflăm că Eugen Stoina conduce un autoturism marca Mercedes, fabricat în anul 2010.

„Spălat” de colegii din CSM, procurorul din dosarul „Caracal” va plăti cu 25% din salariu neglijențele din vara lui 2019

Stoina nu este singurul procuror-vedetă care revine, în această perioadă, în atenția opiniei publice. La începutul acestei săptămâni, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs formulat de Inspecția Judiciară împotriva unei hotărâri pronunțate de Secția pentru Procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii de nesancționare a procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, celebrul magistrat care i-a ținut, în vara anului 2019, pe polițiști la poarta criminalului Gheorghe Dincă, până la ora 6.00 dimineața.

Potrivit minutei instanței supreme, „admite recursul declarat de Inspecția Judiciară împotriva Hotărârii nr. 3P din 17 mai 2023 a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 18/P/2019. Casează hotărârea atacată și, rejudecând, aplică pârâtului Popescu Cristian Ovidiu sancțiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 25 la sută, pe o perioadă de un an, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de articolul 99 litera «t» din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor”. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Reamintim că Inspecția Judiciară l-a trimis în judecată disciplinară pe procurorul Cristian Ovidiu Popescu, arătând că acesta a nesocotit, din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nediscutabil normele de drept material care permiteau pătrunderea în imobilul numitului Gheorghe Dincă, cu mandat de percheziție, anterior orei 6.00. Inspectorii judiciari au constatat, atunci, că urmărirea penală în dosarul „Caracal”, coordonată direct de Popescu, s-a desfășurat fără coerență, informațiile au fost colectate disparat și că procurorul nu a impus comunicarea într-o singură direcție.

„Informațiile au fost disipate, iar nesocotirea lor a condus la pierderea consistenței fiecăreia, întrucât existau mai multe indicii care, doar cumulate, puteau conduce la identificarea autorului și la găsirea minorei Alexandra Măceșanu. Lipsa de organizare și de coordonare a activităților a generat ignorarea stării de flagranță în care se afla prezumtivul autor al infracțiunii continue, către care se îndreptau toate indiciile obținute în data de 25 iulie 2019, respectiv identificarea mașinii și, ulterior, a numărului de înmatriculare a mașinii în care a fost luată minora, identificarea proprietarului mașinii, identificarea utilizatorului, numărul de telefon, aspectele exterioare ale locuinței numitului Gheorghe Dincă și conținutul apelurilor la 112”, se mai arată în referatul Inspecției Judiciare.

Conform declarației de avere a procurorului Cristian Ovidiu Popescu, procurorul de la Parchetul Judecătoriei Caracal a încasat, în ultimul an fiscal, un salariu de 215.970 de lei pe an, ceea ce înseamnă 18.999 de lei pe lună. 25% din această leafă reprezintă 4.500 de lei, astfel încât, timp de un an, Popescu va încasa „doar” 13.500 de lei pe lună (2.755 de euro).

