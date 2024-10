Operațiunea „Oamenii lui Iohannis, la adăpost”. Un consilier prezidențial, eliberat din funcție, pentru a prelua postul de ambasador

Este vorba despre Sergiu Nistor, șeful Departamentului Cultură din Administrația Prezidențială, a cărui leafă va fi, în noua calitate, mai mare cu o treime decât cea încasată de la Președinție. Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, și ea fost consilier prezidențial, i l-a mai propus lui Iohannis drept ambasador pentru Sfântul Scaun pe consilierul prezidențial George Gabriel Bologan. Fosta colegă a acestuia, Ligia Deca, a fost pusă prima pe listele PNL pentru Senat, la Vâlcea. Consilierul prezidențial Cosmin Ștefan Marinescu a fost „uns” în Consiliul de Administrație al BNR. Iar consilierul prezidențial pe comunicare, Daniela Bârsan, a fost votată de Parlament pentru a face parte din Consiliul Național al Audiovizualului.

Ieri dimineață, în Monitorul Oficial al României, președintele Klaus Iohannis, aflat în ultimele două luni luni de mandat la Palatul Cotroceni, a publicat un decret, având numărul 1252/2024, prin care Sergiu Nistor este eliberat din funcția de consilier prezidențial. Apoi, a mai publicat un al doilea decret, cu numărul 1263/2024, conform căruia, „în temeiul articolului 91 alineat 2 și a articolului 100 din Constituția României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului, domnul Sergiu Nistor se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Lituania”.

Acest al doilea decret este contrasemnat și de prim-ministrul Marcel Ciolacu. Potrivit articolului 91, alineat 2 din Constituție, „Președintele României, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice”.

Potrivit unui document oficial, în data de 1 august 2023, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe au fost aprobate de către președintele României, Klaus Iohannis, șapte propuneri de numiri în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar, la misiuni unde conducerea acestora era sau urma să fie vacantă. Totodată, se arată în acest document, urma să fie demarată și procedura de solicitare a agrementului statului acreditar, conform Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice.

La acel moment, Ministerul Afacerilor Externe susținea că „propunerile de numiri în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României s-au întemeiat pe criterii de profesionalism. În acest sens, pentru Republica Lituania, a fost propus Sergiu Nistor, despre care, la capitolul recomandări, se specifica faptul că „este consilier prezidențial”, șef al Departamentului Cultură, Culte și Minorități Naționale, din ianuarie 2015. Adică imediat după preluarea de către Klaus Iohannis a primului mandat la Palatul Cotroceni. Se mai arată că Nistor a ocupat diferite poziții în administrația publică centrală, cum ar fi cea de comisar al Guvernului României pentru Programul „Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007”, în perioada 2007 – 2008 (în timpul mandatului de primar al lui Klaus Iohannis.

Sergiu Nistor îl înlocuiește în funcția de ambasador pe Cosmin George Dinescu, acreditat de președintele Iohannis în 20 noiembrie 2019. Acesta a fost numit în funcția de șef al Misiunii UE în Republica Moldova și și-a început activitatea în data de 8 octombrie 2024.

Ultima declarație de avere a lui Cosmin George Dinescu, în calitate de ambasador în Lituania, este din 2023 și relevă salariul încasat de acesta în cursul anului 2002. Documentul arată că Dinescu a încasat de la Ministerul Afacerilor Externe o indemnizație în lei, în cuantum de 19.734 de lei pe an, și o indemnizație în euro, în cuantum de 70.470 de euro (198.303 lei) pe an. Adunate, aceste indemnizații însemnau o leafă anuală de 218.037 de lei pe an, ceea ce a însemnat 18.169,75 lei pe lună. Este posibil ca, în 2023, aceste sume să fie mult mai mari, la fel cum este posibil să fi crescut, din nou, și în 2024.

Noul ambasador, numit ieri, Sergiu Nistor, a publicat, în calitatea sa de consilier prezidențial, o declarație de avere la zi, din care rezultă că, în cursul anului 2023, a încasat de la Administrația Prezidențială o leafă anuală de 153.352 de lei, adică de 12.776 de lei pe lună. Mai mică cu o treime decât leafa pe care o va încasa ca ambasador. De altfel, Nistor a mai realizat, în anul fiscal 2023, venituri de 117.029 lei pe an ca și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, dar și o leafă de 31.616,04 lei moldovenești pe an de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Urbanism și Arhitectură.

Sergiu Nistor nu este singura propunere de ambasador făcută de MAE și aprobată de Klaus Iohannis. Noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta este George Gabriel Bologan, consilier prezidențial și șef al Departamentului Politică Externă din cadrul Administrației Prezidențiale. De remarcat este și faptul că, atât Nistor, cât și Bologan au fost propuși de ministrul de Externe Luminița Odobescu, la rândul ei fost consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis, pentru Afaceri Europene, în perioada 31 noiembrie 2021 – 16 iunie 2023.

Alți trei apropiați ai lui Iohannis au viitorul asigurat în funcții publice

Klaus Iohannis a avut grijă, însă, și de viitorul profesional și politic al altor colaboratori ai săi. Unul dintre acești colaboratori este nimeni alta decât actualul ministru al Educației, Ligia Deca. Și aceasta a fost consilier prezidențial, până în data de 3 octombrie 2023, când a fost numită în funcția de membru al Guvernului. Ca și consilier prezidențial, Ligia Deca ar fi încasat o leafă de 153.352 de lei pe an. Ca ministru al Educației, a realizat, în 2023, venituri de natură salarială în cuantum de 153.312 lei pe an. Acum, președintele Klaus Iohannis a reușit să o plaseze pe fosta sa consilieră și pe listele PNL pentru alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, deschizând lista liberalilor pentru Senat, în circumscripția Râmnicu Vâlcea.

Un alt consilier de la Palatul Cotroceni, Cosmin Ștefan Marinescu, a fost propus de Iohannis și votat de Parlament pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României. Leafa acestuia de consilier prezidențial a fost de 153.312 lei pe an. Soția sa, Andreea Marinescu, a încasat, în 2023, de la Exim Banca Românească, o leafă de 195.949 de lei pe an. Acum, ca membru în CA al BNR, Marinescu va încasa o leafă anuală de cel puțin 317.189 de lei pe an.

Nu în ultimul rând, Iohannis și-a plasat consiliera de presă de la Palatul Cotroceni, Daniela Bârsan, în funcția de membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). În calitate de consilier prezidențial, Daniela Bârsan a câștigat, în 2023, o leafă anuală de 153.312 lei. Ca membru al CNA, leafa va fi mult mai mică, de „doar” 117.048 de lei.

