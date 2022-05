Polițistul care a spulberat-o pe trecerea de pietoni pe Raisa circula cu 88 km/h

Accidentul a fost produs de agentul Constantin Popescu, de la Secţia 5, iar în momentul tragediei el nu se afla în misiune.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a fost prezentată ieri expertiza tehnică de circulație în cazul Raisei, fetița lovită mortal pe trecerea de pietoni în urmă cu patru luni de un agent de poliție. „Polițistul Popescu a circulat cu 88 km/h atunci când a accidentat fetițele pe trecerea de pietoni. Neatenția, ignorarea semnelor de circulație și viteza excesivă, toate cuprinse în culpa polițistului. Se mai arată că mașina MAI era corespunzătoare din punct de vedere tehnic”, potrivit lui Adrian Cuculis, avocatul care reprezintă familia fetiței ucise.

Cum a fost calculată viteza cu care a circulat poliţistul

Conform raportului de expertiză, în fotografia nr. 3 de la pagina 8 a fost surprins autoturismul aproximativ în dreptul stâlpului de susţinere a tăbliţei cu inscripţia „Bulevardul Laminorului” din zona intersecției cu strada Petru şi Pavel - cadrul nr. 4 din secunda 49, înregistrat la ora 13:31:49. În fotografia nr. 6 de la pagina 11 din raport a fost surprins autoturismul la momentul impactului cu victima B. Raisa - cadrul nr. 4 din secunda 51, înregistrat la ora 13:31:51.

„Ştiind că înregistrarea video analizată este realizată cu o frecvenţă de 5 cadre pe secundă, prin calculul următor se va estima durata de timp scursă între momentele surprinse” în cele două fotografii. Astfel, expertiza a determinat că timpul parcurs de maşină între cele două cadre a fost de 2,20 secunde. „Calculul are la bază faptul că între momentele evidenţiate s-au derulat 2 cadre din secunda 49, secunda 50 completă şi 4 cadre din secunda 52”, se arată în raport. Conform măsurătorilor s-a stabilit că autoturismul a parcurs o distanţă de aproximativ 53 de metri între cele două cadre surprinse. „Admiţând o abatere de poziţie de +/- 1 metru, se apreciază că autoturismul a parcurs o distanţă de 52-54 metri într-un interval de timp de 2,20 secunde. Viteza medie a autoturismului Dacia Logan în momentele imediat premergătoare producerii accidentului şi în cel al impactului rezultă a fi între 85,09 şi 88,36 kilometri pe oră”, se mai arată în raport.

În circa o lună polițistul ar putea fi trimis în judecată

„În circa o lună de zile putem spera că polițistul va fi trimis în judecată. Acum se așteaptă să iasă raportul de expertiză medico-legală pentru a putea stabili dacă polițistul va fi trimis în judecată pentru ucidere din culpă și pentru vătămarea corporală a Marianei, cea de-a doua fetiță lovită pe trecerea de pietoni”, a declarat pentru „Jurnalul” avocatul Adrian Cuculis. Pentru a-l putea trimite în judecată pe polițist sub acuzația de vătămare corporală trebuie îndeplinite anumite condiții, cum ar fi, de exemplu, numărul zilelor de îngrijire medicală necesitate. În ceea ce privește acuzația de omor din culpă, polițistul ar putea fi condamnat la o pedeapsă cu suspendare, spune avocatul. „Cazuistica arată că în cazul în care vinovatul nu a fost băut, nu a fugit de la locul accidentului etc., se dă, în general, o pedeapsă cu suspendare”, ne-a mai declarat avocatul.

Autorul a scăpat de controlul judiciar

În urma accidentului, Raisa, o fetiţa de doar 11 ani, a fost lovită mortal, iar colega cu care traversa strada a fost rănită, fiind internată la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”. Mașina Dacia Logan care le-a lovit pe cele două copile avea în funcțiune doar semnalele luminoase, potrivit unui document al Ministerului Afacerilor Interne. Polițistul care a produs accidentul a fost cercetat sub control judiciar, dar la începutul lunii aprilie el a scăpat de controlul judiciar. „Decizie inexplicabilă. Polițistul Popescu NU mai are control judiciar. Pe scurt poate să conducă, să plece din țară, să facă orice. În 18.03.2022 la umbra războiului, Popescu scapă de orice urmă de control judiciar după ce a accidentat mortal o fată, iar pe alta a trimis-o în zeci de zile de îngrijiri medicale”, a transmis, la acea vreme, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. În plus, polițistul a refuzat și testul poligraf, după ce inițial se declarase de acord cu efectuarea lui

La trei săptămâni de la moartea tragică a Raisei, autoritățile locale au decis să refacă marcajele trecerii de pietoni, care erau aproape șterse în momentul accidentului.