Senatorul Vela, achizitor de terenuri și case la vreme de criză și fiica vitregă, cu trei salarii de la stat, plus dividende de zeci de mii de euro

Liberalul Ion Marcel Vela a devenit vedetă politică în primul an al pandemiei de Covid-19, când, în timpul stării de urgență decretate de președintele României, apărea în fața camerelor de luat vederi îmbrăcat în celebra geacă neagră din piele, anunțând populația că a emis o nouă ordonanță militară prin care cetățenii erau obligați să nu părăsească locuințele sau, dacă o făceau, erau nevoiți să completeze declarația pe propria răspundere, de tristă amintire. Marcel Vela a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Orban, funcție pe care a părăsit-o odată cu fostul premier.

În ultimul an, activitatea politică a lui Marcel Vela s-a rezumat doar la calitatea de senator PNL de Caraș-Severin, iar, din declarația de avere la zi, completată și depusă în data de 12 iunie 2022, rezultă că liberalului nu i-a fost chiar atât de greu, financiar vorbind, într-o perioadă în care crizele se suprapun. Astfel, aflăm că, în 2021, Marcel Vela a cumpărat un teren intravilan, cu suprafața de 2.886 de metri pătrați, în Jupa, județul Caraș-Severin, teren care se adaugă altuia, agricol, la Zăvoi, pe care Marcel Vela îl deține, încă din 2013, cu suprafață de 1.000 de metri pătrați.

Anul trecut, a trăit doar din indemnizația de parlamentar

Iar aventurile imobiliare ale fostului ministru de Interne, de anul trecut, nu se opresc aici. Tot anul trecut, Marcel Vela și-a cumpărat o casă de locuit, la Jupa, cu suprafața de 264 de metri pătrați. Liberalul mai are un apartament, la Caransebeș, pe care l-a moștenit în anul 2016.

În aceeași declarație de avere, regăsim un Album Palal, din 2013, evaluat la 6.000 de euro, 332.372,36 lei și 30.020,66 euro în conturi și depozite bancare, precum și 124.695 de lei în plasamente, investiții și împrumuturi acordare în nume personal.

Ion Marcel Vela are datorii de 38.000 de lei, la Raiffeisen Bank, contractate în anul 2018, cu scadență anul acesta. Singurul venit încasat în ultimul an fiscal a fost indemnizația de senator, în cuantum de 131.412 lei pe an, adică 10.951 de lei pe lună.

Vela este senator de Caraș-Severin, ocupă funcția de vicepreședinte al Biroului Executiv Național al Partidului Național Liberal și este președintele Filialei Caraș-Severin a PNL.

Declarația de avere a ginerelui Ionuț Stroe, mai interesantă decât a fostului ministru

Un alt aspect interesant cu privire la evoluțiile financiare din ultimul an ale familiei lui Marcel Vela reies dintr-o altă declarație de avere, depusă de purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuț Stroe, fost ministru al Tineretului și Sportului din Guvernul Orban. Partenera de viață a senatorului liberal, Gabriela Nicoleta Pleșa, are o fiică, pe nume Andra Sabrina, care, în vara anului 2020, s-a căsătorit cu Ionuț Stroe. Ceea ce-l face pe acesta din urmă să-i fie lui Marcel Vela ginere.

Conform declarației de avere a lui Ionuț Stroe, acesta nu deține nici case, nici terenuri, iar mașina pe care a avut-o a vândut-o, în 16 august 2021, pentru suma de 16.650 de euro. Are, în schimb, în conturi și depozite bancare economii de 138.596 de lei și 15.689,83 de euro. Dar și datorii, către Banca Transilvania – Sucursala Craiova, în cuantum de 208.800 de lei, pe care le-a contractat în anul 2017, cu scadență în anul 2040.

Cea mai interesantă rubrică din declarația de avere a lui Ionuț Stroe, prim-vicepreședinte al PNL Dolj, este cea referitoare la „veniturile realizate, împreună cu familia, în ultimul an fiscal. Mai întâi, aflăm că ginerele lui Marcel Vela a câștigat o indemnizație de deputat în cuantum de 134.409 lei, dar și suma de 10.098 de lei aferentă unor câștiguri din premii și jocuri de noroc.

În schimb, soția sa, Andra Sabrina Stroe (fostă Pleșa), fiica vitregă a lui Marcel Vela, le dă „clasă” atât senatorului, cât și soțului deputat. Conform documentului citat (VEZI FACSIMIL), Andra Sabrina Stroe, absolventă a facultății de Drept, a frecventat, în ultimul an fiscal, nu mai puțin de trei locuri de muncă, toate la stat. Este vorba despre Primăria Municipiului Caransebeș, de unde a încasat venituri de natură salarială în cuantum de 2.637 lei, despre Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației, de unde a realizat venituri salariale în sumă de 23.674 de lei, dar și despre Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, de unde a câștigat un salariu de 73.008 lei. În total, aceste venituri de la stat se ridică la 99.319 lei.

Însă asta nu este tot. Andra Sabrina Stroe a mai ridicat, de la SC Timiș SA Caransebeș, dividende în valoare de 367.212 lei.