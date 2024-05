Ce n-a mai văzut ANI: Candidatul la europarlamentare Silvestru Șoșoacă s-a „divorțat parțial” de Diana, în declarația de avere depusă la BEC. Juridic însă, cei doi sunt încă soți

Diana Șoșoacă este, la rândul ei, candidat la europarlamentare, însă din declarația ei de avere rezultă existența a patru terenuri, a trei case, a două mașini și a unor datorii. Bărbatul își amintește că este însurat doar la rubrica „venituri”, unde notează că soția sa încasează salariu de la Senatul României. Însă nici această sumă nu este aceeași cu cea trecută de Diana Șoșoacă în propria declarație depusă.

Biroul Electoral Central a transmis Agenției Naționale de Integritate (ANI) declarația de avere completată de celebrul Dumitru Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Ivanovici Șoșoacă, pe care acesta a depus-o în data de 10 aprilie 2024, în calitatea sa de candidat la alegerile europarlamentare care vor avea loc în 9 iunie. Acest formular a fost semnat de Șoșoacă, „cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal privind falsul în declarații”, Dumitru Silvestru Șoșoacă declarând pe proprie răspundere bunurile pe care le deține, împreună cu familia.

Astfel, din acest document rezultă că Dumitru Silvestru Șoșoacă nu deține în proprietate nici terenuri, nici clădiri, nici bunuri mobile. De asemenea, nu deține bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă numismatică ce fac parte din patrimoniul național sau universal, a căror valoare însumată depășește suma de 5.000 de euro.

Candidatul nu menționează niciun activ financiar, respectiv conturi sau depozite bancare, nu precizează existența vreunui plasament sau a vreunei investiții și nici datorii.

Diferențe uriașe față de ce declară soția sa

Articolul 292 din Codul penal din 1968, despre care Silvestru Șoșoacă a semnat că are cunoștință, prevede că „declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă articolul 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Ei, bine, la aceleași alegeri europarlamentare din 9 iunie candidează și Diana Ivanovici Șoșoacă, soția legitimă a lui Dumitru Silvestru Șoșoacă. Aceasta a depus, la rândul ei, în această calitate de candidat, o declarație de avere, datată 5 aprilie 2024, deci cu cinci zile înaintea soțului, din care rezultă cu totul alte informații. Concret, Diana Șoșoacă declară proprietatea a trei terenuri intravilane, la care se adaugă 22.500 de metri pătrați de teren arabil în Balotești, județul Ilfov. De asemenea, Diana Șoșoacă mai declară proprietatea a două apartamente în București, precum și a unei case de locuit în județul Dâmbovița, Diana Șoșoacă mai precizează că deține un Opel Corsa din 2015 și o Skoda Octavia din 2018, la care se adaugă obiecte de artă de 5.000 de euro și datorii către două persoane fizice, în valoare de 43.500 de euro.

Nici măcar salariile încasate nu sunt calculate la fel

Conform tipizatului declarației de avere completat de Dumitru Silvestru Șoșoacă, prin „familie” se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținere. Diana și Silvestru Șoșoacă sunt încă soți cu acte în regulă, chiar dacă, la data de 27 martie 2024, la Judecătoria Sectorului 2, pe rolul Secției pentru Minori și Familie, a fost înregistrat dosarul nr. 8948/300/2024, având ca obiect „divorțul fără copii”. Cel care a formulat cererea de divorț și care are, în acest dosar, calitatea de reclamant este Dumitru Silvestru Șoșoacă, iar Diana Ivanovici Șoșoacă are calitatea de pârât. Problema este că, până la ora redactării acestui articol de presă, Judecătoria Sectorului 2 nu a alocat niciun termen de judecată în acest proces.

Culmea este că, dacă la capitolul bunurilor imobiliare, mobiliare sau financiare, Dumitru Silvestru Șoșoacă s-a comportat, la momentul completării declarației sale de avere, ca și cum nu ar fi căsătorit, la rubrica „Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, el își amintește că este totuși căsătorit. Dumitru Silvestru Șoșoacă menționează că, în ultimul an fiscal, a lucrat ca „secretar” la Cabinetul de Avocat Diana-Ivanovici Șoșoacă, de unde a încasat venituri salariale anuale de 36.000 de lei. De asemenea, mai notează că soția sa, Diana Șoșoacă, lucrează ca senator la Senatul României, de unde, în ultimul an fiscal, aceasta a realizat venituri anuale de 146.016 lei.

Nici aceste detalii nu sunt tocmai exacte, în raport cu mențiunile făcute de Diana Șoșoacă în declarația ei de avere. Asta, deoarece senatoarea Șoșoacă precizează că, în ultimul an fiscal, a ridicat de la Senatul României o indemnizație de 130.515 lei, iar soțul, Dumitru Silvestru Șoșoacă, a încasat, ca „secretară” la Cabinetul de Avocat Ivanovici-Șoșoacă Diana, un salariu anual de 23.319 lei. Mai mult, Diana Șoșoacă mai declară 3.079 de lei, alocația de stat încasată de fetița sa.

Astfel de discrepanțe se pot solda cu un dosar penal pentru fals în declarații

Potrivit articolului 3 din Legea 176/2001 privind integritatea în exercitarea demnităților publice, declarațiile de avere și declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condițiile legii. De asemenea, declarațiile de avere se întocmesc pe propria răspundere și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere.

În aceeași lege este reglementat faptul că persoanele care candidează pentru funcția de președinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar sunt obligate să își declare averea și interesele.

Aceste declarații de avere și de interese se depun la Birou Electoral Central, odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral central transmite un exemplar la Agenția Națională de Integritate, în termen de 48 de ore de la depunere. Conform articolului 28 din aceeași lege, fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarațiile de avere sau declarațiile de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații.

Reamintim că, la data de 11 aprilie 2024, Dumitru Silvestru Șoșoacă a fost condamnat definitiv pentru ultrajul comis împotriva polițistului Gheorghe Teodor Bălășoiu, la 180 de zile amendă închisoare și la plata unei amenzi penale de 18.000 de lei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹