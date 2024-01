Traian Băsescu și-a înregistrat mesajul politic pe un cod OSIM pentru băutură. USR trage spuza pe turta lui, lăsându-i pe Orban și pe Tomac cu ochii în soare

Însă USR și-a asumat paternitatea proiectului, înregistrând sloganul „Alianța Drepta Unită” la OSIM, băgându-și, practic, în „buzunar” celelalte două formațiuni. Interesant este că USR mai are înregistrată, tot la OSIM, marca „Votează unde contează!”, care, potrivit clasei NISA asociate, activează în domeniul serviciilor de întâlniri și babysitting. La rândul său, PMP, formațiune fondată de Traian Băsescu și condusă, în prezent, de Eugen Tomac, are pe numele său o marcă înregistrată sub sloganul „Uniți în Europa”, care activează sub puterea clasei NISA 43, referitoare la „servicii de furnizare alimente și băuturi”. Forța Dreptei nu are nicio marcă înregistrată. Deocamdată, pe rolul instanțelor de judecată nu există niciun dosar înregistrat prin care cele trei formațiuni politice să fi solicitat înregistrarea alianței politice sau electorale pe care au lansat-o la finalul săptămânii trecute.

Anul electoral 2024 se anunță a fi unul mai mult decât interesant, din perspectiva mișcărilor, mai mult sau mai puțin la vedere, pe care le fac la debutul campaniei electorale partidele din opoziție. După cum se știe deja, la finalul săptămânii trecute, un partid aflat pe poziția a patra în sondajele de opine și-a unit forțele cu două partide aflate sub pragul electoral, pentru a se arunca în lupta electorală aferentă alegerilor europarlamentare și locale din România.

Este vorba despre USR, condus, în prezent, de către Cătălin Drulă, despre Partidul Mișcarea Populară, înființat de Traian Băsescu și condus, în prezent, de către Eugen Tomac, și despre Partidul Forța Dreptei, înființat de Ludovic Orban și compus din fugarii din PNL, care au alcătuit, cu mare pompă, Alianța Dreapta Unită. „Facerea” acestei alianțe a condus, duminică, la prezentarea listei comune a celor trei partide cu candidații pentru alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisă de Dan Barna, de la USR, urmat de Vlad Voiculescu, tot de la USR, ex-ministrul Sănătății anchetat de DNA în dosarul „Vaccinurilor”, de Eugen Tomac, de la PMP, și de Violeta Alexandru, de la Forța Dreptei, fost ministru al Muncii în Guvernul Orban.

Un alt obiectiv al celor trei partide, asumat pentru anul electoral 2024, este sprijinirea candidaturii lui Nicușor Dan pentru un al doilea mandat la conducerea Primăriei Capitalei.

Drulă le-a luat fața aliaților și este stăpânul din acte al alianței

Interesant este că, deocamdată, Portalul Instanțelor de Judecată nu conține date despre depunerea niciunei cereri oficiale de înregistrare a Alianței Dreapta Unită ca structură electorală sau politică. În schimb, unul dintre cele trei partide pare să le-o fi luat înaintea celorlalte două, asumându-și paternitatea acestei alianțe. USR a înregistrat la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) sloganul „Alianța Dreapta Unită”, pe care îl va putea folosi în activități aferente claselor NISA 9, 16, 35, 36 și 41. De asemenea, USR a mai înregistrat la OSIM, sub aceleași clase NISA, sloganurile „Dreapta Unită” și „Blocul de Dreapta”. Potrivit nomenclatorului claselor NISA, activitățile pe care USR le poate derula sub sloganurile respective se referă la aparate și instrumente științifice de cercetare, navigație, tipografie, fotografie, cinematografie, audiovizual, aparate și instrumente pentru înregistrarea, transmiterea sau producerea sunetului, a imaginilor și datelor, hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie, caractere tipografice și formule de tipar, publicitate, managementul, organizarea afacerilor și lucrări de birou, servicii financiare, monetare și servicii imobiliare și educație, furnizarea de instruire, divertisment, activități sportive și culturale.

Tot la OSIM, progresiștii au înregistrat și alte mărci, printre care „USR”, „Uniunea Salvați România”, „#Fără penali” sau „Votează unde contează!”. Ei bine, în cazul acestui ultim slogan, cei de la USR au înregistrat și clasa NISA 45, care se referă, printre altele, la… servicii de întâlniri și babysitting.

Băsiștii au și ei o marcă interesantă înregistrată oficial

Așadar, USR, prin înregistrarea în portofoliul propriu a acestui slogan al noii alianțe, și-a atribuit, indirect, calitatea de șef în fața celorlalte două partide. De altfel, Forța Dreptei, formațiune fondată și condusă de Ludovic Orban, nu are nici măcar un singur slogan ca marcă înregistrată la OSIM.

În schimb, Partidul Mișcarea Populară deține cinci mărci înregistrate. Este vorba despre „MF Mișcarea Populară”, unde, printre altele, are trecută și clasa NISA 7 , referitoare la mașini, unelte și motoare, despre „Uniți în Europa!”, „Toți pentru”, „Toți pentru România” și „Toți pentru București”.

Aceste ultime patru sloganuri, înregistrare ca mărci în proprietatea PMP, au trecute în dreptul lor clasele NISA 35 și 45, însă, în ceea ce privește sloganul „Uniți în Europa!”, se regăsește și clasa NISA 43. Ironia face, astfel, ca partidul înființat de Traian Băsescu să își fi înregistrat la OSIM o marcă ce poate fi utilizată pentru prestarea de „servicii de furnizare alimente și băuturi”.

Sondajele din noiembrie 2023 și din ianuarie 2024 atestă că Orban are o cotă de vot de 0%

Tot la sfârșitul săptămânii trecute, casa de sondare a opiniei publice CURS a dat publicității cea mai recentă cercetare sociologică, prin care a fost testată intenția de vot a cetățenilor români, în perspectiva viitoarelor alegeri europarlamentare.

Sondajul din ianuarie 2024 relevă faptul că, pe primul loc, se află PSD, cu 30%, urmat de AUR, cu 21%, și de PNL, cu 19%. Ei bine, pe poziția a patra în acest sondaj se situează această Alianță Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, cu un scor de 14%. Conform sondajului, doar UDMR ar mai trece pragul electoral, obținând 5 procente.

În noiembrie 2023, tot CURS a mai realizat o cercetare sociologică similară, la nivel național, vizând, de asemenea, intenția de vot la alegerile pentru Parlamentul European. USR avea, acum două luni, 10 la sută în intenția de vot, iar PMP adunase 4 procente. Adunate, cele două scoruri dau exact 14 la sută, cât are Alianța Dreapta Unită în ianuarie 2024. Ceea ce înseamnă că Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban, aliatul celorlalte două formațiuni de opoziție care și-au unit puterile, are o cotă de vot de 0 la sută.

